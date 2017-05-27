Олег Стояновский и Артём Ярзуткин, фото с fivb.com

Бразильцы и бразильянки выиграли этап Мирового тура по пляжному волейболу в Рио-де-Жанейро, россияне выбыли на старте плей-офф

Этап Мирового тура по пляжному волейболу состоялся в бразильском Рио-де-Жанейро.





Победителелями мужского турнира стали бразильские волейболисты Элисон Черутти и Бруно Оскар Шмидт. В финале хозяева турнира одержали победу над поляками Петром Кантором и Бартошем Лосяком со счётом 2:0 (25:23, 21:12), затратив на игру 40 минут. В матче за третье место итальянцы Паоло Николаи / Даниэле Лупо победили американцев Теодора Бруннера и Кейси Паттерсона - 2:1 (21:15, 24:26, 15:11) за 46 минут.





Два российских дуэта - Никита Лямин / Вячеслав Красильников и Олег Стояновский / Артём Ярзуткин завершили борьбу в первом раунде плей-офф (1/16 финала). Лямин и Красильников в упорном трёхсетовом поединке потерпели поражение от Лосяка и Кантора со счётом 1:2 (21:18, 26:28, 13:15) за 51 минуту, а Стояновский и Ярзуткин в двух напряжённых партиях уступили Бруннеру и Паттерсону - 0:2 (20:22, 19:21) за 32 минуты.





Главный приз женского турнира также достался хозяйкам - бразильскому дуэту Агата Беднарчук / Эдуарда Сантош, обыгравшему в финальном матче канадок Сару Паван и Мелиссу Хуману-Паредес со счётом 21:14, 13:21, 15:13 за 50 минут. В борьбе за бронзу Барбара Германова и Маркета Слукова из Чехии были сильнее бразильской пары Барбара Сейшас Де Фрейташ / Фернанда Алвеш со счётом 2:0 (23:21, 21:18) за 46 минут.



