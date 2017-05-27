На главнуюИА Спортком вКонтактеИА Спортком в Facebook
ОГЛАВЛЕНИЕ
Сегодня
В России
В мире
Виды спорта
Фехтование
Гандбол
Современное пятиборье
Аквабайк
Регби
Парусный спорт
Хоккей на траве
Гольф
Стрельба из лука
Стрелковый спорт
Шахматы
Автомобильный спорт
Мини-футбол
Мотоциклетный спорт
Подводный спорт
Пляжный волейбол
Все виды спорта (201)
Архивы
Реклама
Группа компаний "Офисный комфорт"
Пляжный волейбол
Главное
О спорте
Регионы
Новости
Персоны
Организации
Сюжеты
Опросы
Школы
Публикации
Мероприятия
Клубы
Фото и видео
Календарь
Площадки
Новости
27.05.2017 14:01
Олег Стояновский и Артём Ярзуткин, фото с fivb.com
Бразильцы и бразильянки выиграли этап Мирового тура по пляжному волейболу в Рио-де-Жанейро, россияне выбыли на старте плей-офф
Этап Мирового тура по пляжному волейболу состоялся в бразильском Рио-де-Жанейро. 

Победителелями мужского турнира стали бразильские волейболисты Элисон Черутти и Бруно Оскар Шмидт. В финале хозяева турнира одержали победу над поляками Петром Кантором и Бартошем Лосяком со счётом 2:0 (25:23, 21:12), затратив на игру 40 минут. В матче за третье место итальянцы Паоло Николаи / Даниэле Лупо победили американцев Теодора Бруннера и Кейси Паттерсона - 2:1 (21:15, 24:26, 15:11) за 46 минут. 

Два российских дуэта - Никита Лямин / Вячеслав Красильников и Олег Стояновский / Артём Ярзуткин завершили борьбу в первом раунде плей-офф (1/16 финала). Лямин и Красильников в упорном трёхсетовом поединке потерпели поражение от Лосяка и Кантора со счётом 1:2 (21:18, 26:28, 13:15) за 51 минуту, а Стояновский и Ярзуткин в двух напряжённых партиях уступили Бруннеру и Паттерсону - 0:2 (20:22, 19:21) за 32 минуты. 

Главный приз женского турнира также достался хозяйкам - бразильскому дуэту Агата Беднарчук / Эдуарда Сантош, обыгравшему в финальном матче канадок Сару Паван и Мелиссу Хуману-Паредес со счётом 21:14, 13:21, 15:13 за 50 минут. В борьбе за бронзу Барбара Германова и Маркета Слукова из Чехии были сильнее бразильской пары Барбара Сейшас Де Фрейташ / Фернанда Алвеш со счётом 2:0 (23:21, 21:18) за 46 минут. 

Лучшим результатом в российской команде также сиал выход в первый раунд плей-офф. На этой стадии Евгения Уколова и Анастасия Барсук потерпели поражение от украинок Валентины Давидовой и Евгении Щипковой со счётом 0:2 (12:21, 24:26) за 41 минуту, а Екатерина Бирлова и Надежда Макрогузова не справились с бразильским дуэтом Лосемари Алвеш/Лилиан Маэстрини - 0:2 (15:21, 16:21) за 34 минуты. Ксения Дабижа и Юлия Абалакина завершили турнир после первого круга квалификации. 
Города:
Рио-де-Жанейро
Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2017/05/27/110402.html
Главные темы
Материалов пока не добавлено
Последние новости
27.05.2017 14:01
Бразильцы и бразильянки выиграли этап Мирового тура по пляжному волейболу в Рио-де-Жанейро, россияне выбыли на старте плей-офф
26.04.2017 21:09
Евгения Уколова и Анастасия Барсук дошли до четвертьфинала этапа Мирового тура по пляжному волейболу в Китае
15.02.2017 21:20
Три российские пары дошли до 1/8 финала первого в 2017 году турнира серии "Мейджор" по пляжному волейболу
29.08.2016 15:39
Бразильцы Сольберг/Эвандро и американки Уолш Дженнингс/Росс выиграли турнир "Большого шлема" по пляжному волейболу в США
27.08.2016 23:38
Стояновский и Ярзуткин уступили в 1/8 финала американского турнира "Большого шлема" по пляжному волейболу
25.08.2016 23:18
Стояновский и Ярзуткин выиграли два матча на американском турнире "Большого шлема" по пляжному волейболу
01.08.2016 23:15
Олег Стояновский и Артём Ярзуткин дошли до четвертьфинала мейджора по пляжному волейболу в Клагенфурте
Все новости
Сюжеты
Серия FIVB Beach Volleyball Open
Большой шлем по пляжному волейболу - 2014
В мире. II летние юношеские Олимпийские игры. Китай - 2014
Чемпионат Европы по пляжному волейболу. Италия - 2014
Чемпионат мира по пляжному волейболу. Нидерланды - 2015
Публикации
Материалов пока не добавлено
Фото и видео
22.08.2008 18:28
Фото. Пекин 2008. Пляжный волейбол у мужчин
21.08.2008 14:33
Фото. Пекин 2008. Женский олимпийский турнир по пляжному волейболу.
Опросы
Материалов пока не добавлено
Спорт в России
Совет при Президенте РФ по физической культуре и спорту
Министерство спорта Российской Федерации
Ассоциация Мультиспорта России
Олимпийский комитет России
Фонд "Социальная Альтернатива"
Реклама
©
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 Рейтинг TopSport
Информационное агентство СПОРТКОМ, 2003-2015
Свидетельство о регистрации СМИ Эл. N77-8678
Телефон: (495) 987-40-82. Факс: (495) 987-40-84. E-mail: inbox@sportcom.ru

Новости партнёров
 