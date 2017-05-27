Бразильцы и бразильянки выиграли этап Мирового тура по пляжному волейболу в Рио-де-Жанейро, россияне выбыли на старте плей-офф
Победителелями мужского турнира стали бразильские волейболисты Элисон Черутти и Бруно Оскар Шмидт. В финале хозяева турнира одержали победу над поляками Петром Кантором и Бартошем Лосяком со счётом 2:0 (25:23, 21:12), затратив на игру 40 минут. В матче за третье место итальянцы Паоло Николаи / Даниэле Лупо победили американцев Теодора Бруннера и Кейси Паттерсона - 2:1 (21:15, 24:26, 15:11) за 46 минут.
Два российских дуэта - Никита Лямин / Вячеслав Красильников и Олег Стояновский / Артём Ярзуткин завершили борьбу в первом раунде плей-офф (1/16 финала). Лямин и Красильников в упорном трёхсетовом поединке потерпели поражение от Лосяка и Кантора со счётом 1:2 (21:18, 26:28, 13:15) за 51 минуту, а Стояновский и Ярзуткин в двух напряжённых партиях уступили Бруннеру и Паттерсону - 0:2 (20:22, 19:21) за 32 минуты.
Главный приз женского турнира также достался хозяйкам - бразильскому дуэту Агата Беднарчук / Эдуарда Сантош, обыгравшему в финальном матче канадок Сару Паван и Мелиссу Хуману-Паредес со счётом 21:14, 13:21, 15:13 за 50 минут. В борьбе за бронзу Барбара Германова и Маркета Слукова из Чехии были сильнее бразильской пары Барбара Сейшас Де Фрейташ / Фернанда Алвеш со счётом 2:0 (23:21, 21:18) за 46 минут.
Лучшим результатом в российской команде также сиал выход в первый раунд плей-офф. На этой стадии Евгения Уколова и Анастасия Барсук потерпели поражение от украинок Валентины Давидовой и Евгении Щипковой со счётом 0:2 (12:21, 24:26) за 41 минуту, а Екатерина Бирлова и Надежда Макрогузова не справились с бразильским дуэтом Лосемари Алвеш/Лилиан Маэстрини - 0:2 (15:21, 16:21) за 34 минуты. Ксения Дабижа и Юлия Абалакина завершили турнир после первого круга квалификации.