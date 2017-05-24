"Чеховские медведи" лидируют в финальной серии чемпионата России по гандболу

Стартовые матчи финальных серий мужского чемпионата России по гандболу среди команд суперлиги состоялись в понедельник и вторник.





Два первых матча главного финала за золотые медали между подмосковными "Чеховскими медведями" и петербургским клубом "Университет Лесгафта - Нева" прошли в Чехове. Первый тайм первой встречи проходил в упорной борьбе. Лишь в концовке тайма хозяева впервые оторвались на три мяча, но питерцы перед сиреной сократили разницу до минимума. Во втором тайме гости после неудачного старта вернулись к минимальному отставанию в счёте, но четыре подряд гола "медведей" в концовке сняли все вопросы. 27:21 - победа подмосковного клуба. По шесть мячей забросили у хозяев - Кирилл Котов, у гостей - Дмитрий Киселёв.





На следующий день чеховцы уже на старте ушли в отрыв - 8:2. К перерыву разница в счёте составляла семь мячей. Во второй тридцатиминутке действующие чемпионы страны уверенно контролировали игру и довели её до победы - 33:25. Гостям не помогли восемь точных бросков Киселёва. У хозяев пятью голами отметился Дмитрий Санталов.





Таким образом, счёт в серии до трёх побед стал 2:0 в пользу "Чеховских медведей". Третий матч состоится в субботу в Санкт-Петербурге. При необходимости там же в воскресенье пройдёт четвёртая игра.





В первом матче серии за бронзовые награды в Невинномысске встречались "Динамо-Виктор" из Ставропольского края и краснодарский "СКИФ". Выигрывая после стартового отрезка один мяч, затем хозяева совершили рывок - 7:1, уйдя на перерыв с перевесом в шесть голов. Во второй половине разрыв держался в рамках от трёх до семи мячей, и финальная сирена зафиксировала результат 33:27 в пользу ставропольского клуба. "Динамо-Виктор" лидирует в серии до двух побед - 1:0. Второй и при необходимости третий матчи пройдут 26 и 27 мая в Краснодаре.





В первом матче серии за пятое место астраханские динамовцы одолели дома "СГАУ-Саратов", а в борьбе за седьмое место "Пермские медведи" крупно проиграли дома волгоградскому "Каустику". Вторые и при необходимости третьи матчи пройдут в пятницу и субботу в Саратове и Волгограде.





Финал. Первый матч. "Чеховские медведи" (Московская область) - "Университет Лесгафта - Нева" (Санкт-Петербург) 27:21 (12:11)

"Чеховские медведи": Олег Грамс, Дмитрий Павленко (вратари), Сергей Болотин, Дмитрий Санталов, Дмитрий Корнев (1), Дмитрий Ковалёв (1), Кирилл Котов (6), Александр Черноиванов (3), Павел Андреев (5), Максим Куретков (3), Александр Котов (2), Роман Остащенко (2), Олег Скопинцев (2), Александр Измайлов, Виктор Фурцев (1), Дмитрий Шелестюков (1).

"Университет Лесгафта - Нева": Виталий Шиманский, Максим Попов (вратари), Павел Кунгуров, Дмитрий Киселёв (6), Владислав Размаев, Роман Столяров (2), Павел Тураев, Глеб Смахтин (3), Павел Елистратов, Тимур Солодовников, Дмитрий Богданов (5), Виктор Зайцев, Кирилл Воронин (5), Александр Синицын.





Ход матча - 0:1, 1:1, 1:2, 4:2, 4:3, 5:3, 5:5, 7:5, 7:6, 8:6, 8:7, 9:7, 9:8, 11:8, 11:9, 12:9, 12:11; 13:11, 13:12, 16:12, 16:13, 17:13, 17:16, 18:16, 18:17, 19:17, 19:18, 21:18, 21:19, 22:19, 22:20, 26:20, 26:21, 27:21.





Второй матч. "Чеховские медведи" (Московская область) - "Университет Лесгафта - Нева" (Санкт-Петербург) 33:25 (17:10)

"Чеховские медведи": Олег Грамс, Дмитрий Павленко (вратари), Сергей Болотин (1), Дмитрий Санталов (5), Евгений Дземин (1), Дмитрий Корнев (2), Дмитрий Ковалёв (2), Кирилл Котов (4), Павел Андреев (1), Максим Куретков (1), Александр Котов (2), Роман Остащенко (3), Олег Скопинцев (3), Александр Измайлов (1), Виктор Фурцев (3), Дмитрий Шелестюков (4).

"Университет Лесгафта - Нева": Виталий Шиманский, Максим Попов (вратари), Павел Кунгуров (4), Дмитрий Киселёв (8), Владислав Размаев (1), Роман Столяров (2), Павел Тураев (2), Глеб Смахтин (1), Павел Елистратов (1), Тимур Солодовников (1), Дмитрий Богданов (3), Виктор Зайцев, Кирилл Воронин (2), Александр Синицын.





Счёт в серии - 2:0.





За третье место. Первый матч. "Динамо-Виктор" (Ставропольский край) - "СКИФ" (Краснодар) 33:27 (16:10)

"Динамо-Виктор": Антон Заболотский, Николай Великий (вратари), Антон Шувалов, Виталий Мазуров (7), Денис Мирзоев (1), Иван Некрасов (1), Руслан Дашко (6), Михаил Соколов, Станислав Дронов, Иан Харитонов, Антон Отрезов (12), Антон Волков (1), Андрей Трофимец, Алексей Пшеничный, Илья Исаков (4), Николай Шевченко.

"СКИФ": Денис Заболотин, Дмитрий Кузнецов (вратари), Максим Михалин, Алексей Арчибасов (2), Дмитрий Копосов (2), Евгений Волобуев (1), Александр Шкуринский (2), Сергей Николаенков (2), Николай Близнов (1), Вячеслав Касаткин (2), Игорь Карлов (12), Иван Пасенов, Валентин Воробьёв (2), Никита Степанов (1).





Ход матча - 0:1, 2:1, 2:2, 3:2, 3:4, 5:4, 5:5, 7:5, 7:6, 8:6, 8:7, 12:7, 12:8, 15:8, 15:9, 16:9, 16:10; 17:10, 17:13, 18:13, 18:14, 19:14, 19:15, 20:15, 20:16, 23:16, 23:17, 24:17, 24:18, 25:18, 25:19, 26:19, 26:20, 27:20, 27:21, 28:21, 28:23, 29:23, 29:26, 31:26, 31:27, 33:27.





Счёт в серии - 1:0.





За пятое место. Первый матч. "Динамо" (Астрахань) - "СГАУ-Саратов" (Саратов) 29:27 (14:14).

Счёт в серии - 1:0.





За седьмое место. Первый матч. "Пермские медведи" (Пермь) - "Каустик" (Волгоград) 23:36 (11:14).