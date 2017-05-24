"Ростов-Дон" завоевал золото женского чемпионата России по гандболу

Все награды разыграны в женском чемпионате России по гандболу среди команд суперлиги.





Во втором матче финальной серии за золотые медали "Ростов-Дон" принимал тольяттинскую "Ладу". Уже в первом тайме хозяйки площадки практически решили вопрос об исходе борьбы. Пропустив первый мяч, затем ростовчанки забросили семь подряд, а после второго гола соперниц сделали счёт 11:2. К перерыву разрыв составлял семь мячей. Во втором тайме команды по очереди выдавали успешные отрезки, но приблизиться гостьи так и не смогли. 26:18 - ростовчанки одержали уверенную победу. Шесть голов на счету Владлены Бобровниковой.





"Ростов-Дон" выиграл серию со счётом 2:0. Это пятый чемпионский титул в истории ростовского женского гандбола.





Во втором матче серии за бронзовые медали краснодарская "Кубань" играла на домашней арене со "Звездой" из Звенигорода. В начале встречи гостьи трижды вели в счёте, но после пяти голов подряд хозяйки захватили лидерство - 7:3, затем продолжили отрываться в счёте и к перерыву сделали разницу двузначной. Во втором тайме краснодарская команда довела преимущество до 13 мячей. В концовке гостьи бросились в погоню, но шансов на спасение уже не было. 30:24 - хозяйки взяли верх. По шесть заброшенных мячей на счету Виктории Жилинскайте и Антонины Скоробогатченко.





"Кубань", победив в серии - 2:0, стала бронзовым призёром чемпионата страны.





Волгоградский клуб "Динамо-Синара" занял пятое место, повторно обыграв "Астраханочку", на этот раз на её площадке.





Московский "Луч" финишировал седьмым, одержав после выездного поражения две домашние победы над "Ставропольем-СКФУ".





Финал. Второй матч. "Ростов-Дон" (Ростов-на-Дону) - "Лада" (Тольятти) 26:18 (14:7)

"Ростов-Дон": Галина Мехдиева, Катрин Лунде, Анна Седойкина (вратари), Елена Сливинская (1), Юлия Манагарова (3), Майя Петрова (2), Анна Сень (5), Ана Паула Родригес Бело (1), Ольга Башкирова, Владлена Бобровникова (6), Ксения Макеева (4), Ольга Черноиваненко, Сираба Дембеле (1), Александра Степанова (1), Александрина Кабрал Барбоса (5).

"Лада": Маргарита Орлова, Елена Уткина, Олеся Цивка (вратари), Юлия Какмоля (1), Дарья Самохина (2), Виолетта Голец (1), Александра Санникова, Ольга Щербак, Алёна Носикова (1), Елизавета Малашенко, Валентина Барынина (3), Ксения Карпачёва, Анна Краснова (1), Ирина Снопова (4), Мария Гафонова (2).





Ход матча - 0:1, 7:1, 7:2, 11:2, 11:3, 12:3, 12:4, 13:4, 13:5, 14:5, 14:7; 17:7, 17:10, 19:10, 19:11, 23:11, 23:14, 25:14, 25:18, 26:18.





Итог серии - 2:0.





За третье место. Второй матч. "Кубань" (Краснодар) - "Звезда" (Звенигород) 30:24 (19:9)

"Кубань": Виктория Калинина, Виктория Самарская (вратари), Диана Закарьян (2), Яна Савинова, Юлия Гаряева, Марина Судакова (1), Виктория Дивак (2), Виктория Жилинскайте (6), Ольга Горшенина (1), Оксана Королёва (1), Ирина Антонова (2), Ярослава Фролова (5), Валентина Гончарова (1), Валентина Вернигорова (1), Екатерина Фанина (2), Антонина Скоробогатченко (6).

"Звезда": Серафима Тиханова, Маргарита Кушнырь, Дарина Шулега (вратари), Наталья Иванова (1), Наталья Винюкова (3), Виктория Климанцева (1), Марианна Егорова, Мария Галай, Анастасия Листопад (6), Дарья Одрузова (3), Наталья Курбанова (3), Наталья Никитина (1), Анастасия Алексеева (1), Анастасия Илларионова (1), Алёна Амельченко (1), Анна Шукалова (3).





Ход матча - 0:1, 1:1, 1:2, 2:2, 2:3, 7:3, 7:4, 10:4, 10:5, 12:5, 12:7, 15:7, 15:8, 16:8, 16:9, 19:9; 21:9, 21:11, 23:11, 23:12, 25:12, 25:13, 26:13, 26:17, 27:17, 27:18, 28:18, 28:19, 29:19, 29:23, 30:23, 30:24.





Итог серии - 2:0.





За пятое место. Второй матч. "Астраханочка" (Астрахань) - "Динамо-Синара" (Волгоград) 24:31 (12:19).

Итог серии - 0:2.





За седьмое место. Второй матч. "Луч" (Москва) - "Ставрополье-СКФУ" (Ставропольский край) 31:27 (15:14).

Третий матч. "Луч" (Москва) - "Ставрополье-СКФУ" (Ставропольский край) 26:21 (14:9).