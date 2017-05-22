Новости Дин Лижэнь, фото с fide.com Дин Лижэнь выиграл московский этап шахматного Гран-при, Свидлер и Грищук отстали на очко Второй этап Гран-при ФИДЕ по шахматам завершился в Москве в воскресенье.

Партии двух заключительных туров принесли следующие результаты:

Восьмой тур. Ян Непомнящий (Россия) - Пентала Харикришна (Индия) 0:1, Пётр Свидлер (Россия) - Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) ничья, Александр Грищук (Россия) - Хикару Накамура (США) ничья, Евгений Томашевский (Россия) - Максим Вашье-Лаграв (Франция) ничья, Салех Салем (ОАЭ) - Эрнесто Инаркиев (Россия) ничья, Дин Лижэнь (Китай) - Аниш Гири (Нидерланды) ничья, Теймур Раджабов (Азербайджан) - Борис Гельфанд (Израиль) ничья, Хоу Ифань (Китай) - Франсиско Вальехо (Испания) ничья, Йон Людвиг Хаммер (Норвегия) - Майкл Адамс (Англия) ничья.

Девятый тур. Эрнесто Инаркиев (Россия) - Хоу Ифань (Китай) 0:1, Борис Гельфанд (Израиль) - Дин Лижэнь (Китай) 0:1, Хикару Накамура (США) - Пётр Свидлер (Россия) ничья, Аниш Гири (Нидерланды) - Александр Грищук (Россия) ничья, Майкл Адамс (Англия) - Евгений Томашевский (Россия) ничья, Франсиско Вальехо (Испания) - Ян Непомнящий (Россия) ничья, Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) - Максим Вашье-Лаграв (Франция) ничья, Пентала Харикришна (Индия) - Теймур Раджабов (Азербайджан) ничья, Салех Салем (ОАЭ) - Йон Людвиг Хаммер (Норвегия) ничья.

Итоговое турнирное положение: 1. Дин Лижэнь (Китай) - 6 очков; 2. Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) - 5.5; 3-9. Максим Вашье-Лаграв (Франция), Хикару Накамура (США), Аниш Гири (Нидерланды), Пётр Свидлер (Россия), Александр Грищук (Россия), Теймур Раджабов (Азербайджан), Хоу Ифань (Китай) - по 5; 10-12. Пентала Харикришна (Индия), Борис Гельфанд (Израиль), Евгений Томашевский (Россия) - по 4.5; 13-14. Франсиско Вальехо (Испания), Йон Людвиг Хаммер (Норвегия) - по 4; 15-17. Ян Непомнящий (Россия), Майкл Адамс (Англия), Салех Салем (ОАЭ) - по 3.5; 18. Эрнесто Инаркиев (Россия) - 2.5. Москва Непомнящий Ян Александрович Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком

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