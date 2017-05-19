Сергей Каменский, фото с riva-s.ru

Сергей Каменский победил с мировым рекордом в стрельбе из пневматической винтовки на втором этапе Кубка мира

Второй этап Кубка мира по пулевой стрельбе стартовал в Мюнхене (Германия).





Серебряный призёр Олимпийских игр Сергей Каменский принёс российской команде первую победу на этапе, став лучшим в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров. В квалификации 29-летний спортсмен из Алтайского края выбил 629.2 очка, а в финале показал результат 250.9 очка, не только заняв первое место, но и установив мировой рекорд. Ещё одну награду - серебряную завоевал Владимир Масленников, результат которого в квалификации - 629.3 очка, а в финале - 250.4. Тройку призёров замкнул Виталий Бубнович из Белоруссии (630.2 очка в квалификации и 228.9 в финале). Третий представитель нашей страны в этом упражении - Кирилл Григорян занял 41-е место, выбив в квалификации 624.1 очка.





В соревнованиях женщин по стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров россиянка Анастасия Галашина установила мировой рекорд среди юниорок в квалификации, выбив 420.6 очка. Анастасия превысила предыдущее достижение, установленное кореянкой Су Ван Сео на этапе Кубка мира в 2013 году. В финале Галашина заняла пятое место с результатом 183.8 очка. Победу в финале, выбив 250.2 очка, одержала румынская спортсменка Лаура Илие. Серебро завоевала Габриэла Вогнарова из Чехии (246.5), бронзу - Армина Садегиан из Ирана (227.1). Ещё две россиянки завершили борьбу после квалификации. Дарья Вдовина заняла 25-е место с результатом 416.5 очка, Юлия Каримова замкнула тридцатку лучших (416.1).





Состав сборной России на втором жтапе Кубка мира по пулевой стрельбе.





Мужчины.





Пистолет. Алексей Климов, Александр Алифиренко, Владимир Гончаров, Николай Килин, Денис Кулаков, Андрей Щепетков.

Винтовка. Владимир Масленников, Сергей Каменский, Кирилл Григорьян, Андрей Коньков, Сергей Круглов.





Женщины.



