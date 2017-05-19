Аниш Гири, фото с chesswood.ru

Аниш Гири и Хоу Ифань победили в седьмом туре московского этапа шахматного Гран-при

Седьмой тур второго этапа Гран-при ФИДЕ по шахматам состоялся в пятницу в Москве.





Из девяти партий результативными оказались две. Аниш Гири из Нидерландов белыми фигурами одержал победу над Салехом Салемом из Объединённых Арабских Эмиратов и находится на минимальном расстоянии от лидирующего дуэта - китайца Дин Лижэня и азербайджанца Шахрияра Мамедьярова. Лидер мирового женского рейтинга китаянка Хоу Ифань белыми переиграла норвежца Йона Людвига Хаммера и добилась за два тура до финиша 50-процентного результата.





Все российские участники завершили свои партии вничью. Александр Грищук чёрными разделил очко с Мамедьяровым, Пётр Свидлер - белыми с израильтянином Борисом Гельфандом, Евгений Томашевский - чёрными с Пенталой Харикришной из Индии. Ещё два российских гроссмейстера - Эрнесто Инаркиев, игравший белыми, и Ян Непомнящий, сыграли вничью между собой.





Миром также разошлись американец Хикару Накамура с Дин Лижэнем, француз Максим Вашье-Лаграв с азербайджанцем Теймуром Раджабовым и испанец Франсиско Вальехо с англичанином Майклом Адамсом.





Турнирное положение: 1-2. Дин Лижэнь (Китай), Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) - по 4.5 очка; 3-9. Максим Вашье-Лаграв (Франция), Хикару Накамура (США), Аниш Гири (Нидерланды), Пётр Свидлер (Россия), Александр Грищук (Россия), Борис Гельфанд (Израиль), Теймур Раджабов (Азербайджан) - по 4; 10-11. Евгений Томашевский (Россия), Хоу Ифань (Китай) - по 3.5; 12-15. Ян Непомнящий (Россия), Пентала Харикришна (Индия), Франсиско Вальехо (Испания), Йон Людвиг Хаммер (Норвегия) - по 3; 16-17. Майкл Адамс (Англия), Салех Салем (ОАЭ) - по 2.5; 18. Эрнесто Инаркиев (Россия) - 2.





Седьмой тур. Эрнесто Инаркиев (Россия) - Ян Непомнящий (Россия).



