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19.05.2017 21:51
Аниш Гири, фото с chesswood.ru
Аниш Гири и Хоу Ифань победили в седьмом туре московского этапа шахматного Гран-при
Седьмой тур второго этапа Гран-при ФИДЕ по шахматам состоялся в пятницу в Москве. 

Из девяти партий результативными оказались две. Аниш Гири из Нидерландов белыми фигурами одержал победу над Салехом Салемом из Объединённых Арабских Эмиратов и находится на минимальном расстоянии от лидирующего дуэта - китайца Дин Лижэня и азербайджанца Шахрияра Мамедьярова. Лидер мирового женского рейтинга китаянка Хоу Ифань белыми переиграла норвежца Йона Людвига Хаммера и добилась за два тура до финиша 50-процентного результата. 

Все российские участники завершили свои партии вничью. Александр Грищук чёрными разделил очко с Мамедьяровым, Пётр Свидлер - белыми с израильтянином Борисом Гельфандом, Евгений Томашевский - чёрными с Пенталой Харикришной из Индии. Ещё два российских гроссмейстера - Эрнесто Инаркиев, игравший белыми, и Ян Непомнящий, сыграли вничью между собой. 

Миром также разошлись американец Хикару Накамура с Дин Лижэнем, француз Максим Вашье-Лаграв с азербайджанцем Теймуром Раджабовым и испанец Франсиско Вальехо с англичанином Майклом Адамсом.  

Турнирное положение: 1-2. Дин Лижэнь (Китай), Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) - по 4.5 очка; 3-9. Максим Вашье-Лаграв (Франция), Хикару Накамура (США), Аниш Гири (Нидерланды), Пётр Свидлер (Россия), Александр Грищук (Россия), Борис Гельфанд (Израиль), Теймур Раджабов (Азербайджан) - по 4; 10-11. Евгений Томашевский (Россия), Хоу Ифань (Китай) - по 3.5; 12-15. Ян Непомнящий (Россия), Пентала Харикришна (Индия), Франсиско Вальехо (Испания), Йон Людвиг Хаммер (Норвегия) - по 3; 16-17. Майкл Адамс (Англия), Салех Салем (ОАЭ) - по 2.5; 18. Эрнесто Инаркиев (Россия) - 2. 

Седьмой тур. Эрнесто Инаркиев (Россия) - Ян Непомнящий (Россия). 

1. d4 Nf6 2. c4 g6 3. Nc3 d5 4. Bg5 Bg7 5. Bxf6 Bxf6 6. cxd5 c5 7. Nf3 cxd4 8. Nxd4 Qb6 9. Nb3 O-O 10. Qd2 Rd8 11. Rd1 Na6 12. e4 Bg4 13. Be2 Bxe2 14. Qxe2 Nb4 15. e5 Bg7 16. Nc1 Qa5 17. Nb3 Qb6 18. Nc1 Qa5 19. Nb3 1/2-1/2.
Города:
Москва
Персоны:
Непомнящий Ян Александрович
Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2017/05/19/110378.html
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