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19.05.2017 21:07
"Ростов-Дон" победил "Ладу" в первом финальном матче женского чемпионата России по гандболу
Первые финальные матчи женского чемпионата России по гандболу среди команд суперлиги состоялись в четверг. 

Тольяттинская "Лада" принимала в первом матче серии за золотые медали "Ростов-Дон". Первый тайм проходил в равной борьбе, но перед перерывом ростовчанки всё же добились минимального перевеса. В начале второго тайма хозяйки вышли вперёд, но заключительные минуты вновь сильнее провели гостьи, забросив три мяча подряд при равном счёте, а затем закрепив победу двумя голами в концовке - 30:26. Десять мячей в ворота хозяек забросила Александрина Кабрал Барбоса. 

Драматичным получился стартовый матч серии за бронзу, в котором звенигородская "Звезда" принимала краснодарскую "Кубань". Первый тайм проходил с переменным успехом, ни одной из еоманд не удавалось уйти в отрыв, а к перерыву установилось полное равенство. В начале второй тридцатиминутки гостьи забросили три мяча подряд и до последних минут сохраняли лидерство. Лишь на финише подмосковные гандболистки перевели игру в овертайм - 25:25. В дополнительной десятиминутке никто не сумел оторваться даже на два мяча, а к сирене счёт вновь оказался равным - 30:30. Вторая десятиминутка оказалась крайне малорезультативной - зрители увидели лишь три взятия ворот. На два гола краснодарской команды хозяйки ответили одним, уступив - 31:32. Восемью голами в составе победительниц отличилась Антонина Скоробогатченко. 

"Ростов-Дон" и "Кубань" вышли в сериях до двух побед вперёд - 1:0 и проведут вторые матчи 22 мая на своих площадках. Если понадобятся третьи встречи, то они пройдут 23 мая также в Ростове-на-Дону и Краснодаре. 

В первом матче серии за пятое место волгоградский клуб "Динамо-Синара" победил дома "Астраханочку", а гандболистки "Ставрополья-СКФУ" в борьбе за седьмое место в Невинномысске были сильнее московского "Луча". Вторые и при необходимости третьи матчи пройдут 21-22 мая в Астрахани и 22-23 мая в Москве. 

Финал. Первый матч. "Лада" (Тольятти) - "Ростов-Дон" (Ростов-на-Дону) 26:30 (16:17)
"Лада": Маргарита Орлова, Елена Уткина, Олеся Цивка (вратари), Юлия Какмоля (1), Дарья Самохина (10), Дарья Дмитриева (9), Виолетта Голец (3), Варвара Юрьева, Ольга Щербак (1), Алёна Носикова, Елизавета Малашенко (1), Валентина Барынина, Ксения Карпачёва, Анна Краснова (1), Ирина Снопова, Мария Гафонова. 
"Ростов-Дон": Галина Мехдиева, Катрин Лунде, Анна Седойкина (вратари), Елена Сливинская, Юлия Манагарова (2), Майя Петрова (1), Анна Сень (5), Ана Паула Родригес Бело (1), Ольга Башкирова, Владлена Бобровникова (8), Ксения Макеева, Ольга Черноиваненко (3), Сираба Дембеле (1), Александра Степанова, Александрина Кабрал Барбоса (9). 

Ход матча - 0:1, 1:1, 1:2, 3:2, 3:4, 4:4, 4:5, 6:5, 6:8, 7:8, 7:9, 8:9, 8:10, 9:10, 9:11, 11:11, 11:12, 12:12, 12:14, 13:14, 13:15, 14:15, 14:16, 15:16, 15:17, 16:17; 18:17, 18:18, 19:18, 19:19, 20:19, 20:20, 21:20, 21:23, 23:23, 23:24, 24:24, 24:27, 25:27, 25:28, 26:28, 26:30. 

Счёт в серии 0:1. 

За третье место. Первый матч. "Звезда" (Звенигород) - "Кубань" (Краснодар) 31:32 2ОТ (15:15, 10:10, 5:5, 1:2)
"Звезда": Серафима Тиханова, Маргарита Кушнырь, Дарина Шулега (вратари), Наталья Винюкова (3), Виктория Климанцева (6), Марианна Егорова (5), Мария Галай (1), Анастасия Листопад (5), Дарья Одрузова (1), Наталья Курбанова, Наталья Никитина (3), Анастасия Алексеева (3), Анастасия Илларионова (1), Мария Дудина, Алёна Амельченко, Анна Шукалова (3). 
"Кубань": Виктория Калинина, Виктория Самарская (вратари), Диана Закарьян (3), Яна Савинова (1), Юлия Гаряева, Виктория Дивак (1), Виктория Жилинскайте (3), Милана Рзаева (1), Оксана Королёва, Ирина Антонова, Ярослава Фролова (7), Валентина Гончарова (4), Валентина Вернигорова, Екатерина Фанина (4), Антонина Скоробогатченко (8). 

Ход матча - 1:0, 1:1, 2:1, 2:2, 3:2, 3:3, 5:3, 5:4, 6:4, 6:5, 7:5, 7:7, 8:7, 8:8, 9:8, 9:11, 12:11, 12:12, 14:12, 14:13, 15:13, 15:15; 15:18, 16:18, 16:19, 18:19, 18:21, 20:21, 20:23, 22:23, 22:24, 23:24, 23:25, 25:25; 25:26, 27:26, 27:28, 28:28, 28:29, 29:29, 29:30, 30:30; 30:32, 31:32. 

Счёт в серии 0:1. 

За пятое место. Первый матч. "Динамо-Синара" (Волгоград) - "Астраханочка" (Астрахань) 29:28 (11:11). 
Счёт в серии 1:0.

За седьмое место. Первый матч. "Ставрополье-СКФУ" (Ставропольский край) - "Луч" (Москва) 29:24 (15:12). 
Счёт в серии 1:0.
Города:
Тольятти, Звенигород, городской округ, Волгоград, городской округ, Невинномысск
Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2017/05/19/110377.html
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