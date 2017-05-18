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18.05.2017 19:52
Александр Грищук, фото РИА Новости
Дин Лижэнь и Мамедьяров лидируют, Свидлер и Грищук уступают пол-очка после шести туров московского этапа шахматного Гран-при
Шесть туров позади на втором этапе Гран-при ФИДЕ по шахматам, продолжающемся в Москве. 

В среду на турнире был единственный день отдыха. Партии, состоявшиеся во вторник и четверг, принесли следующие результаты: 

Пятый тур. Хоу Ифань (Китай) - Александр Грищук (Россия) 0:1, Максим Вашье-Лаграв (Франция) - Салех Салем (ОАЭ) 1:0, Пентала Харикришна (Индия) - Майкл Адамс (Англия) 1:0, Пётр Свидлер (Россия) - Теймур Раджабов (Азербайджан) ничья, Ян Непомнящий (Россия) - Борис Гельфанд (Израиль) ничья, Евгений Томашевский (Россия) - Йон Людвиг Хаммер (Норвегия) ничья, Франсиско Вальехо (Испания) - Эрнесто Инаркиев (Россия) ничья, Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) - Дин Лижэнь (Китай) ничья, Аниш Гири (Нидерланды) - Хикару Накамура (США) ничья. 

Шестой тур. Хикару Накамура (США) - Ян Непомнящий (Россия) 1:0, Майкл Адамс (Англия) - Эрнесто Инаркиев (Россия) 1:0, Борис Гельфанд (Израиль) - Пентала Харикришна (Индия) 1:0, Александр Грищук (Россия) - Пётр Свидлер (Россия) ничья, Евгений Томашевский (Россия) - Аниш Гири (Нидерланды) ничья, Дин Лижэнь (Китай) - Максим Вашье-Лаграв (Франция) ничья, Теймур Раджабов (Азербайджан) - Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) ничья, Йон Людвиг Хаммер (Норвегия) - Франсиско Вальехо (Испания) ничья, Салех Салем (ОАЭ) - Хоу Ифань (Китай) ничья. 

Турнирное положение: 1-2. Дин Лижэнь (Китай), Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) - по 4 очка; 3-8. Максим Вашье-Лаграв (Франция), Хикару Накамура (США), Пётр Свидлер (Россия), Александр Грищук (Россия), Борис Гельфанд (Израиль), Теймур Раджабов (Азербайджан) - по 3.5; 9-11. Аниш Гири (Нидерланды), Евгений Томашевский (Россия), Йон Людвиг Хаммер (Норвегия) - по 3; 12-16. Ян Непомнящий (Россия), Пентала Харикришна (Индия), Франсиско Вальехо (Испания), Хоу Ифань (Китай), Салех Салем (ОАЭ) - по 2.5; 17. Майкл Адамс (Англия) - 2; 18. Эрнесто Инаркиев (Россия) - 1.5. 
Города:
Москва
Персоны:
Непомнящий Ян Александрович
Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2017/05/18/110374.html
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