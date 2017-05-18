"Чеховские медведи" и "Университет Лесгафта - Нева" сыграют в финале чемпионата России по гандболу

Решающие матчи полуфинальных серий мужского чемпионата России по гандболу среди команд суперлиги состоялись во вторник и среду в Чехове и Санкт-Петербурге.





"Чеховские медведи" принимали во втором матче серии "Динамо-Виктор" из Ставропольского края. Стартовый отрезок прошёл с преимуществом гостей. Уступая - 3:6, чеховцы забросили шесть мячей подряд, затем их перевес достиг четырёх мячей, но в концовке тайма ставропольчане ликвидировали отставание и ушли на перерыв при равном счёте. В начале второй тридцатиминутки хозяева совершили рывок в пять голов подряд, но во второй половине тайма гости ответили тем же и в концовке трижды вели в счёте. И всё же подмосковные гандболисты лучше провели концовку и вырвли победу - 29:28. Гостям не помогли десять голов Антона Отрезова. Действующие чемпионы страны выиграли серию - 2:0 и стали первыми финалистами.





Петербургский клуб "Университет Лесгафта - Нева" принимал краснодарский "СКИФ". Начало второго матча серии прошло с небольшим перевесом гостей, а к перерыву краснодарцы оторвались от соперника и ушли на отдых при "+4". В начале второго тайма питерцы совершили рывок - 7:2, вышли вперёд, но за несколько минут до конца гости вновь захватили инициативу и добились трудной победы - 28:26. По семь мячей забросили у гостей - Сергей Николаенков, у хозяев - Дмитрий Богданов. Счёт в серии сравнялся, и судьбу второй путёвки в финал решал третий матч.





На первых минутах третьего матча краснодарцы повели - 4:1, но ответный удар питерцев принёс уже им перевес - 7:6. Вскоре гости вновь повели, в конце тайма получили "+3", а к перерыву подошли с преимуществом в два мяча. За 14 минут до финальной сирены гости вели - 20:17, но следующий отрезок решил судьбу встречи в пользу петербургской команды - 7:1 за десять минут и 24:21 в сумме. В концовке команды обменялись голами, и в итоге хозяева взяли верх - 25:22. Одиннадцать заброшенных мячей на счету Дмитрия Киселёва. Питерцы вырвали победу в серии - 2:1.





Таким образом, в финале сыграют "Чеховские медведи" и "Университет Лесгафта - Нева". 22 и 23 мая команды сыграют в Чехове, 23 и при необходимости 28 мая - в Санкт-Петербурге. Если понадобится пятый матч, то он пройдёт 1 июня на площадке подмосковного клуба. Серия за бронзовые медали, в которой сыграют "СКИФ" и "Динамо-Виктор", пройдёт до двух побед. Встреча 22 мая пройдёт в Невинномысске, а 26 и при необходимости 27 мая команды сыграют в Краснодаре.





Второй матч. "Чеховские медведи" (Московская область) - "Динамо-Виктор" (Ставропольский край) 29:28 (14:14)





"Чеховские медведи": Олег Грамс, Дмитрий Павленко (вратари), Дмитрий Санталов (6), Дмитрий Корнев (2), Дмитрий Ковалёв (3), Кирилл Котов (4), Александр Черноиванов (2), Павел Андреев (4), Максим Куретков, Александр Котов (1), Роман Остащенко (2), Олег Скопинцев (1), Александр Измайлов (1), Виктор Фурцев (2), Дмитрий Шелестюков (1), Евгений Прокопьев.

"Динамо-Виктор": Антон Заболотский, Николай Великий (вратари), Виталий Мазуров (1), Денис Мирзоев (4), Иван Некрасов (2), Руслан Дашко (6), Михаил Соколов, Станислав Дронов, Иван Харитонов, Антон Отрезов (10), Антон Волков (3), Андрей Трофимец, Алексей Пшеничный, Илья Исаков (2).





Ход матча - 0:2, 1:2, 1:3, 2:3, 2:4, 3:4, 3:6, 9:6, 9:7, 11:7, 11:9, 12:9, 12:11, 13:11, 13:12, 14:12, 14:14; 15:14, 15:15, 20:15, 20:17, 21:17, 21:18, 22:18, 22:19, 23:19, 23:20, 24:20, 24:25, 25:25, 25:26, 27:26, 27:27, 29:27, 29:28.





Итог серии - 2:0.





Второй матч. "Университет Лесгафта - Нева" (Санкт-Петербург) - "СКИФ" (Краснодар) 26:28 (12:16)





"Университет Лесгафта - Нева": Виталий Шиманский, Максим Попов (вратари), Павел Кунгуров (6), Дмитрий Киселёв (3), Владислав Размаев, Роман Столяров (1), Павел Тураев (3), Глеб Смахтин, Павел Елистратов, Тимур Солодовников, Дмитрий Богданов (7), Виктор Зайцев, Кирилл Воронин (6), Александр Синицын.

"СКИФ": Денис Заболотин, Дмитрий Кузнецов (вратари), Максим Михалин (1), Алексей Арчибасов (1), Дмитрий Копосов (2), Евгений Волобуев, Александр Шкуринский (6), Сергей Николаенков (7), Николай Близнов (3), Вячеслав Касаткин, Игорь Карлов (6), Иван Пасенов (1), Валентин Воробьёв (1), Никита Степанов.





Ход матча - 0:1, 1:1, 1:2, 2:2, 2:4, 3:4, 3:5, 5:5, 5:6, 6:6, 6:7, 7:7, 7:8, 8:8, 8:10, 9:10, 9:12, 10:12, 10:15, 12:15, 12:16; 15:16, 15:17, 17:17, 17:18, 19:18, 19:19, 20:19, 20:20, 21:20, 21:21, 22:21, 22:22, 23:22, 23:24, 24:24, 24:26, 25:26, 25:27, 26:27, 26:28.





Третий матч. "Университет Лесгафта - Нева" (Санкт-Петербург) - "СКИФ" (Краснодар) 25:22 (13:15)





"Университет Лесгафта - Нева": Виталий Шиманский, Максим Попов (вратари), Павел Кунгуров (2), Дмитрий Киселёв (11), Владислав Размаев, Роман Столяров, Павел Тураев (3), Глеб Смахтин, Павел Елистратов, Тимур Солодовников (1), Дмитрий Богданов (4), Виктор Зайцев, Кирилл Воронин (4), Александр Синицын.

"СКИФ": Денис Заболотин, Дмитрий Кузнецов (вратари), Максим Михалин, Алексей Арчибасов (1), Дмитрий Копосов (2), Евгений Волобуев, Александр Шкуринский (8), Сергей Николаенков (3), Николай Близнов (2), Вячеслав Касаткин, Игорь Карлов (5), Иван Пасенов, Валентин Воробьёв (1), Никита Степанов.





Ход матча - 0:2, 1:2, 1:4, 4:4, 4:5, 5:5, 5:6, 7:6, 7:7, 8:7, 8:9, 9:9, 9:10, 10:10, 10:11, 11:11, 11:12, 12:12, 12:15, 13:15; 13:17, 15:17, 15:18, 17:18, 17:20, 20:20, 20:21, 24:21, 24:22, 25:22.



