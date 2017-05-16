Республиканские турниры по перетягиванию каната становятся традицией

8-й Открытый Республиканский турнир по перетягиванию каната состоялся 30 апреля в селе Грахово Республики Удмуртия.

За победу в двух весовых категориях (до 600кг и до 720кг) боролись команды из разных населенных пунктов республики, а также гости из Дагестана и Самарской области. Дагестанцы уже второй год участвуют в этих стартах, а самарские канатчики из Новокуйбышевского и Куйбышевского нефтеперерабатывающих заводов, «Самаранефтегеофизики», «Удмуртнефти» готовятся к XIII летней Спартакиаде Роснефти. Кроме опытных удмуртских спортсменов из Малой Пурги, Завьялово, Кизнера и Грахово, впервые пробовала силы на таком уровне команда Сюмсинского района. Именно эти спортсмены через два месяца станут хозяевами XXVI летних Республиканских сельских спортивных игр.

Турнир проходил по круговой системе, чтобы все встретились друг с другом. За 6 часов команды провели по 18 - 20 поединков. Самой напряженной была встреча между Дагестаном и Елабугой - 1 минута 38 секунд – столько понадобилось южанам, чтоб одолеть ребят из Татарстана. В весе до 600 кг второй год подряд победителем становится сборная Пожарной части №28 Граховского района, хороший подарок к Дню пожарной охраны 30 апреля. На втором месте силачи из Завьялово, бронза у Малой Пурги. В тяжелом весе лучшими стали атлеты из Малой Пурги, на втором месте представители Дагестана, тройку призеров замкнули канатчики из Грахово.

На церемонии награждения глава Граховского района Виктор Белов вручил победителям и призерам кубки, медали с фотографиями лидеров прошлого года на вкладыше (такая сложилась традиция), дипломы и грамоты. Кроме этого, команды призеры получили календари и кружки с символикой района и Удмуртии с сюжетами о перетягивании каната. В знак признательности и уважения команде Дагестана глава вручен кубок «Дружбы».