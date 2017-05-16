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16.05.2017 10:27
Пётр Свидлер, фото с twitter.com/woluzafuxuce
Дин Лижэнь и Мамедьяров лидируют на московском этапе шахматного Гран-при, Свидлер - третий после четырёх туров
Четыре тура провели участники второго этапа Гран-при ФИДЕ по шахматам, продолжающегося в Москве. 

Партии, сыгранные в воскресенье и понедельник, принесли следующие результаты:

Третий тур. Пентала Харикришна (Индия) - Пётр Свидлер (Россия) 0:1, Ян Непомнящий (Россия) - Салех Салем (ОАЭ) 0:1, Эрнесто Инаркиев (Россия) - Йон Людвиг Хаммер (Норвегия) 0:1, Хоу Ифань (Китай) - Дин Лижэнь (Китай) 0:1, Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) - Майкл Адамс (Англия) 1:0, Евгений Томашевский (Россия) - Хикару Накамура (США) ничья, Теймур Раджабов (Азербайджан) - Александр Грищук (Россия) ничья, Максим Вашье-Лаграв (Франция) - Борис Гельфанд (Израиль) ничья, Аниш Гири (Нидерланды) - Франсиско Вальехо (Испания) ничья.

Четвёртый тур. Майкл Адамс (Англия) - Ян Непомнящий (Россия) 0:1, Салех Салем (ОАЭ) - Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) 0:1, Франсиско Вальехо (Испания) - Теймур Раджабов (Азербайджан) 0:1, Дин Лижэнь (Китай) - Пётр Свидлер (Россия) ничья, Александр Грищук (Россия) - Максим Вашье-Лаграв (Франция) ничья, Борис Гельфанд (Израиль) - Евгений Томашевский (Россия) ничья, Эрнесто Инаркиев (Россия) - Пентала Харикришна (Индия) ничья, Хикару Накамура (США) - Хоу Ифань (Китай) ничья, Йон Людвиг Хаммер (Норвегия) - Аниш Гири (Нидерланды) ничья.

Турнирное положение: 1. Дин Лижэнь (Китай) - 3 очка, 2. Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) - 3, 3. Пётр Свидлер (Россия) - 2.5, 4. Теймур Раджабов (Азербайджан) - 2.5, 5. Максим Вашье-Лаграв (Франция) - 2, 6. Хикару Накамура (США) - 2, 7. Аниш Гири (Нидерланды) - 2, 8. Ян Непомнящий (Россия) - 2, 9. Александр Грищук (Россия) - 2, 10. Борис Гельфанд (Израиль) - 2, 11. Евгений Томашевский (Россия) - 2, 12. Хоу Ифань (Китай) - 2, 13. Салех Салем (ОАЭ) - 2, 14. Йон Людвиг Хаммер (Норвегия) - 2, 15. Пентала Харикришна (Индия) - 1.5, 16. Франсиско Вальехо (Испания) - 1.5, 17. Майкл Адамс (Англия) - 1, 18. Эрнесто Инаркиев (Россия) - 1. 
Города:
Москва
Персоны:
Непомнящий Ян Александрович
Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2017/05/16/110364.html
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