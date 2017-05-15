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15.05.2017 19:57
"Ростов-Дон" стал обладателем гандбольного Кубка ЕГФ среди женских команд
Ответный финальный матч Кубка Европейской гандбольной федерации среди женских команд, в котором российский клуб "Ростов-Дон" принимал немецкий "Битигхайм", состоялся в субботу, 13 мая в спорткомплексе "Олимп" в Ростове-на-Дону. 

Первые два мяча в матче забросили немецкие гандболистки, но вскоре хозяйки площадки уже лидировали - 4:3. Ростовчанки удерживали небольшой перевес большую часть первого тайма, но перед перерывом гостьям удалось сравнять счёт. Первая половина второго тайма прошла с небольшим преимуществом немецкого клуба, но в последней четверти игрового времени наша команда вновь захватила инициативу и уже не отдала победу, закрепив её в концовке - 25:21. Самой результативной в составе победительниц стала Юлия Манагарова, забросившая шесть мячей. 

Напомним, в первом матче, состоявшемся 7 мая в Германии, ростовчанки также добились победы - 28:25. Таким образом, "Ростов-Дон" стал победителем второго по рангу европейского женского клубного турнира.  

Кубок ЕГФ. Финал. Второй матч. "Ростов-Дон" (Россия) - "Битигхайм" (Германия) 25:21 (12:12)

"Ростов-Дон": Катрин Лунде, Галина Мехдиева, Анна Седойкина (вратари), Юлия Манагарова (6), Сираба Дембеле (5), Александрина Кабрал Барбоса (3), Майя Петрова (3), Анна Сень (3), Владлена Бобровникова (2), Виктория Борщенко (2), Ана Паула Родригес Бело (1), Ольга Черноиваненко, Лотте Григель, Екатерина Ильина, Ксения Макеева, Елена Сливинская. 
"Битигхайм": Валентина Саламаха, Тесс Вестер (вратари), Нина Кристин Мюллер (5), Сусанн Мюллер (5), Милле Хейк Хундаль (4), Маура Фиссер (3), Миа Билтофт (2), Мартине Смитс (1), Фие Воллер (1), Стин Баун Эриксен, Антье Лауэнрот, Линда Мак, Антье Ангела Маленстейн, Ким Найдзинавичюс, Луиза Шульце.

Ход матча - 0:2, 2:2, 2:3, 4:3, 4:5, 6:5, 6:6, 7:6, 7:7, 9:7, 9:9, 11:9, 11:10, 12:10, 12:12; 12:14, 13:14, 13:15, 14:15, 14:16, 15:16, 15:17, 17:17, 17:18, 20:18, 20:19, 22:19, 22:20, 23:20, 23:21, 25:21. 

Первый матч - 28:25.
Города:
Ростов-на-Дону
Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2017/05/15/110359.html
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