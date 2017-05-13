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13.05.2017 23:05
"Чеховские медведи" и "Университет Лесгафта - Нева" выиграли первые полуфинальные матчи мужского чемпионата России по гандболу
Первые полуфинальные матчи мужского чемпионата России по гандболу среди команд суперлиги были сыграны в пятницу. 

В Невинномысске встречались "Динамо-Виктор" из Ставропольского края и подмосковные "Чеховские медведи". Первый тайм проходил с минимальным перевесом хозяев, при котором команды и ушли на перерыв. Вскоре после возобновления игры действующие чемпионы страны перехватили инициативу и больше не позволили сопернику хотя бы сравнять счёт. 31:28 - непростая победа подмосковного клуба. 11 мячей в ворота хозяев забросил Дмитрий Санталов. У ставропольчан десятью голами отметился Руслан Дашко. 

Краснодарский "СКИФ" принимал петербургский клуб "Университет Лесгафта - Нева". Пропустив первые два мяча, затем хозяева на протяжении первого тайма постоянно вели в счёте, но питерцы и завершили половину двумя голами, получив минимальный перевес. Во втором тайме краснодарцы постоянно пытались догнать соперника и незадолго до конца это сделали, но последнее слово осталось за питерцами, вырвавшими победу - 23:22. 

"Чеховские медведи" и "Унитверситет Лесгафта - Нева" повели в сериях до двух побед - 1:0 и проведут вторые матчи во вторник на своих площадках.

В первых матчах утешительных полуфиналов за пятое-восьмое места "Пермские медведи" уступили дома саратовской команде "СГАУ-Саратов" - 27:36, а волгоградский "Каустик" потерпел поражение от астраханского "Динамо" - 24:29. Вторые матчи пройдут также во вторник в Саратове и Астрахани. 

Первый матч. "Динамо-Виктор" (Ставропольский край) - "Чеховские медведи" (Московская область) 28:31 (15:14)

"Динамо-Виктор": Антон Заболотский, Николай Великий (вратари), Виталий Мазуров (2), Денис Мирзоев (4), Иван Некрасов (1), Руслан Дашко (10), Михаил Соколов, Станислав Дронов, Иван Харитонов, Антон Отрезов (7), Антон Волков (3), Андрей Трофимец, Алексей Пшеничный, Илья Исаков (1).
"Чеховские медведи: Олег Грамс, Дмитрий Павленко (вратари), Дмитрий Санталов (11), Дмитрий Корнев, Дмитрий Ковалёв (5), Кирилл Котов (3), Александр Черноиванов (2), Павел Андреев (4), Максим Куретков (1), Александр Котов, Роман Остащенко (1), Олег Скопинцев (1), Александр Измайлов, Виктор Фурцев (1), Дмитрий Шелестюков (2), Евгений Прокопьев.  

Ход игры - 1:0, 1:1, 2:1, 2:2, 3:2, 3:3, 5:3, 5:5, 6:5, 6:6, 8:6, 8:7, 9:7, 9:9, 10:9, 10:10, 12:10, 12:11, 13:11, 13:12, 14:12, 14:13, 15:13, 15:14; 15:16, 18:16, 18:20, 19:20, 19:22, 20:22, 20:23, 21:23, 21:25, 24:25, 24:26, 25:26, 25:28, 26:28, 26:29, 27:29, 27:30, 28:30, 28:31. 

Счёт в серии - 0:1. 

Первый матч. "СКИФ" (Краснодар) - "Университет Лесгафта - Нева" (Санкт-Петербург) 22:23 (13:14)

"СКИФ": Денис Заболотин, Дмитрий Кузнецов (вратари), Максим Михалин, Канан Аскеров, Алексей Арчибасов (1), Дмитрий Копосов (2), Евгений Волобуев, Александр Шкуринский (7), Алексей Гаряев, Сергей Николаенков (2), Николай Близнов, Вячеслав Касаткин, Игорь Карлов (7), Иван Пасенов, Валентин Воробьёв (3), Илья Иванников.
"Университет Лесгафта - Нева": Виталий Шиманский, Максим Попов (вратари), Павел Кунгуров (4), Дмитрий Киселёв (11), Владислав Размаев, Николай Емельяненко (1), Роман Столяров (2), Павел Тураев, Глеб Смахтин, Тимур Солодовников, Дмитрий Богданов (2), Виктор Зайцев, Кирилл Воронин (3), Александр Синицын. 

Ход игры - 0:2, 3:2, 3:3, 6:3, 6:4, 7:4, 7:6, 9:6, 9:7, 10:7, 10:8, 11:8, 11:9, 12:9, 12:12, 13:12, 13:14; 14:14, 14:15, 15:15, 15:16, 16:16, 16:19, 18:19, 18:20, 19:20, 19:21, 20:21, 20:22, 22:22, 22:23. 

Счёт в серии - 0:1.  
Города:
Краснодар, городской округ, Невинномысск
Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2017/05/13/110355.html
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