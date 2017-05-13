Матрёна Ноговицына, фото с worldmindgames.net

Тансыккужина и Ноговицына - чемпионки, Георгиев, Гетманский, Чижов, Идрисова- призёры ЧМ по стоклеточным шашкам в рапиде и блице

Чемпионаты мира по быстрой и молниеносной игре в стоклеточные шашки (рапид и блиц) прошли с 7 по 9 мая в турецком Измире.





Чемпионом мира в рапиде стал украинец Артём Иванов, набравший по итогам девяти туров 13 очков. Пять участников набрали по 11 очков, и обладателями наград чемпионата по коэффициенту стали два российских гроссмейстера: серебро завоевал Александр Георгиев, бронзу - Александр Гетманский. Ещё один россиянин - Александр Шварцман занял четвёртое место. Пятым финишировал Гунтис Валнерис из Латвии, шестым - украинец Денис Шкатула. По десять очков набрали Муродулло Амриллаев (седьмое место), Айнур Шайбаков (восьмое), Алексей Чижов (десятое), Гаврил Колесов (11-е) и Иван Трофимов (12-е). На 14-м месте с девятью очками финишировал Анатолий Татаренко.





Тамара Тансыккужина стала чемпионкой мира в рапиде, набрав 13 очков. Ещё одна россиянка - Айгуль Идрисова завоевала бронзовую медаль с 12 очками, серебро с 13 очками в активе украинки Ольги Балтажи. Матрёна Ноговицына финишировала четвёртой, набрав 12 очков. Шестой с 11 очками финишировала Аяника Кычкина, по коэффициенту уступив Дарье Федорович из Белоруссии. По десять очков набрали Агата Парахина (восьмое место), Алия Аминова (девятое) и Гузель Георгиева (11-е). По девять очков в активе Кристины Осиповой (12-е место), Елены Мильшиной (13-е) и Альмиры Николаевой (15-е). Елена Кычкина финишировала 16-й с восемью очками.





Чемпионский титул в блице завоевал камерунец Жан Марк Нджофанг, на счету которого 31 очко после 21 тура. Серебряную медаль выиграл украинец Юрий Аникеев с 30 очками, в активе россиянина Алексея Чижова 29 очков и бронзовая награда. Александр Георгиев - шестой (26 очков), Александр Шварцман - седьмой (25), Айнур Шайбаков - восьмой (25), Гаврил Колесов - десятый (23), Александр Гетманский - 11-й (23), Муродулло Амриллаев - 12-й (21), Иван Трофимов - 13-й (18), Анатолий Татаренко - 15-й (17).



