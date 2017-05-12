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12.05.2017 21:31
Алексей Чижов, фото с susanin.udm.ru
Алексей Чижов и Муродулло Амриллаев завоевали награды турецкого этапа Кубка мира по стоклеточным шашкам
Этап Кубка мира по стоклеточным шашкам - Turkish Open 2017 состоялся в турецком Измире. 

Победу одержал камерунский гроссмейстер Жан Марк Нджофанг, набравший в девяти турах 12 очков. На очко меньше набрали сразу 14 шашистов, а по коэффициенту два места на пьедестале завоевали российские гроссмейстеры: серебряным призёром стал десятикратный чемпион мира Алексей Чижов, а бронзовым - Муродулло Амриллаев. Шестым финишировал девятикратный чемпион мира Александр Георгиев, девятым - трёхкратный чемпион мира Александр Шварцман, десятым - Иван Трофимов, 12-е место разделили Гаврил Колесов и Александр Гетманский, а за ними расположился Айнур Шайбаков. 

17-е место с десятью очками заняла Матрёна Ноговицына, 19-е - Айгуль Идрисова. По девять очков набрали Альмира Николаева (23-е место), Кристина Осипова (24) и Елена Мильшина-Дёмочкина (25). С восемью очками финишировали Аяника Кычкина (27), Агата Парахина (28), Алия Аминова (30), Гузель Георгиева (31) и Елена Кычкина (32).   

Города:
Измир
Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2017/05/12/110350.html
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