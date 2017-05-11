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11.05.2017 22:58
Алексей Алипов, фото с cska.ru
Алексей Алипов завоевал бронзу в трапе на кипрском этапе Кубка мира по стендовой стрельбе
Соревнованиями среди мужчин и смешанных команд в трапе в Ларнаке (Кипр) завершился этап Кубка мира по стендовой стрельбе. 

Олимпийский чемпион 2004 года, бронзовый призёр Олимпиады - 2008, лидер сборной России в этом упражнении Алексей Алипов стал бронзовым призёром кипрского этапа, поразив в квалификации 123 мишени из 125 возможных, а в финале - 31 мишень из 40. Победителем турнира стал испанец Антонио Байлон, поразив 121 мишень из 125 в квалификации и 46 из 50 - в финале, что стало новым мировым рекордом в этом виде программы. Серебряную награду завоевал Джованни Черногорас из Хорватии, на счету которого в квалификации 123 поражённые мишени из 125, а в финале - 43 точных попадания из 50 возможных. 

В шестёрку финалистов также вошли португалец Мануэль Сильва, поразивший в финале 28 мишеней, австралиец Мэттью Джеймс Шиллер (21) и француз Дориан Облет (17). Максим Смыков занял 17-е место, поразив в квалификации 118 мишеней из 125. Денис Зотов со 113 попаданиями завершил турнир на 64-й позиции. 

В соревнованиях смешанных команд победу одержала первая сборная Испании, поразив 97 мишеней в квалификации, 46 в полуфинале и выиграв со счётом 43:36 финальный матч у первой сборной Италии (96 попаданий в квалификации и 42+5 в полуфинале). Бронзу завоевала сборная Сан-Марино с результатами 94+8 попаданий в квалификации, 42 в полуфинале и победой со счётом 39:37 в матче за третье место над второй командой Финляндии (94+7 в квалификации и 42+4 в полуфинале). Первая сборная России заняла по итогам квалификации десятое место с 93 попаданиями, вторая российская команда финишировала 16-й с 90 поражёнными мишенями. 

В общекомандном зачёте кипрского этапа российские стрелки заняли пятое место с одной серебряной наградой (Артём Некрасов) и двумя бронзовыми (Александр Землин, Алексей Алипов). Два золота в активе команды Китая, золото и бронза - у итальянцев, по одной золотой награде - у аргентинцев и испанцев.   
Города:
Ларнака
Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2017/05/11/110346.html
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