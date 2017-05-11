Алексей Алипов, фото с cska.ru

Алексей Алипов завоевал бронзу в трапе на кипрском этапе Кубка мира по стендовой стрельбе

Соревнованиями среди мужчин и смешанных команд в трапе в Ларнаке (Кипр) завершился этап Кубка мира по стендовой стрельбе.





Олимпийский чемпион 2004 года, бронзовый призёр Олимпиады - 2008, лидер сборной России в этом упражнении Алексей Алипов стал бронзовым призёром кипрского этапа, поразив в квалификации 123 мишени из 125 возможных, а в финале - 31 мишень из 40. Победителем турнира стал испанец Антонио Байлон, поразив 121 мишень из 125 в квалификации и 46 из 50 - в финале, что стало новым мировым рекордом в этом виде программы. Серебряную награду завоевал Джованни Черногорас из Хорватии, на счету которого в квалификации 123 поражённые мишени из 125, а в финале - 43 точных попадания из 50 возможных.





В шестёрку финалистов также вошли португалец Мануэль Сильва, поразивший в финале 28 мишеней, австралиец Мэттью Джеймс Шиллер (21) и француз Дориан Облет (17). Максим Смыков занял 17-е место, поразив в квалификации 118 мишеней из 125. Денис Зотов со 113 попаданиями завершил турнир на 64-й позиции.





В соревнованиях смешанных команд победу одержала первая сборная Испании, поразив 97 мишеней в квалификации, 46 в полуфинале и выиграв со счётом 43:36 финальный матч у первой сборной Италии (96 попаданий в квалификации и 42+5 в полуфинале). Бронзу завоевала сборная Сан-Марино с результатами 94+8 попаданий в квалификации, 42 в полуфинале и победой со счётом 39:37 в матче за третье место над второй командой Финляндии (94+7 в квалификации и 42+4 в полуфинале). Первая сборная России заняла по итогам квалификации десятое место с 93 попаданиями, вторая российская команда финишировала 16-й с 90 поражёнными мишенями.



