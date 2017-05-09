Новости КИНЕФ-Сургутнефтегаз, фото с sportkinef.ru "КИНЕФ-Сургутнефтегаз" завоевал Кубок России по водному поло среди женщин Розыгрыш Кубка России по водному поло среди женских команд проходил со 2 по 7 мая в Ханты-Мансийске.

В турнире принимали участие семь команд, разделённых на предварительном этапе на две группы. Группу "А" составили "СКИФ ЦСП "Крылатское" (Москва), "Буревестник-ННГУ" (Нижний Новгород) и "Динамо-Уралочка" (Златоуст). В группу "Б" вошли "Диана" (Санкт-Петербург), "КИНЕФ-Сургутнефтегаз" (Кириши), "КИНЕФ-2" (Кириши) и "Югра" (Ханты-Мансийск).

В группе "А" зафиксированы следующие результаты: "СКИФ" ЦСП "Крылатское" (Москва) - "Динамо-Уралочка" (Златоуст) 7:6 (2:3, 2:1, 2:1, 1:2), "Динамо-Уралочка" (Златоуст) - "Буревестник-ННГУ" (Нижний Новгород) 31:4 (8:2, 8:0, 6:2, 9:0), "Буревестник-ННГУ" (Нижний Новгород) - "СКИФ" ЦСП "Крылатское" (Москва) 4:18 (2:5, 1:2, 0:5, 1:6).

Матчи группы "Б" закончились таким образом: "КИНЕФ-Сургутнефтегаз" (Кириши) - "КИНЕФ-2" (Кириши) 17:9 (6:1, 2:4, 3:3, 6:1), "Диана" (Санкт-Петербург) - "Югра" (Ханты-Мансийск) 4:16 (1:4, 1:2, 0:5, 1:5), "КИНЕФ-2" (Кириши) - "Диана" (Санкт-Петербург) 10:5 (2:2, 2:2, 3:0, 3:1), "КИНЕФ-Сургутнефтегаз" (Кириши) - "Югра" (Ханты-Мансийск) 18:3 (5:1, 4:1, 5:1, 4:0), "Диана" (Санкт-Петербург) - "КИНЕФ-Сургутнефтегаз" (Кириши) 8:24 (1:6, 2:5, 3:6, 2:7), "Югра" (Ханты-Мансийск) - "КИНЕФ-2" (Кириши) 14:8 (4:1, 4:3, 3:2, 3:2).

"КИНЕФ-Сургутнефтегаз", показавший лучшие результаты на предварительном этапе, завоевал прямую путёвку в полуфинал. Четвертьфинальная стадия состояла из трёх матчей. Их результаты таковы: "Буревестник-ННГУ" (Нижний Новгород) - "Югра" (Ханты-Мансийск) 9:21 (2:6, 1:3, 4:4, 2:8), "Динамо-Уралочка" (Златоуст) - "КИНЕФ-2" (Кириши) 17:7 (3:2, 7:3, 3:0, 4:2), "СКИФ ЦСП "Крылатское" (Москва) - "Диана" (Санкт-Петербург) 17:5 (5:1, 6:2, 1:1, 6:1).

В матче за пятое-седьмое места "Буревестник" уступил "Диане" - 10:11 (3:3, 2:3, 2:3, 3:2), а в финале за пятое место "Диана" в серии ренальти одолела "КИНЕФ-2" - 15:14 (11:11, пенальти - 4:3).

В полуфиналах "КИНЕФ-Сургутнефтегаз" разгромил "Динамо-Уралочку" - 16:5 (5:1, 2:2, 5:1, 4:1), а "Югра" одолела "СКИФ" ЦСП "Крылатское" - 3:2 (2:1, 0:1, 0:0, 1:0).

В матче за бронзу "СКИФ" ЦСП "Крылатское" с минимальной разницей победил "Динамо-Уралочку" - 13:12.

В финальном матче "КИНЕФ-Сургутнефтегаз" уверенно обыграл "Югру" - 13:6 (4:1, 2:2, 5:1, 2:2), став обладателем Кубка России. Ханты-Мансийск Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком

Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2017/05/09/110339.html