Новости "Ростов-Дон" переиграл "Битигхайм" в первом финальном матче женского гандбольного Кубка ЕГФ Первый финальный матч Кубка Европейской гандбольной федерации, в котором немецкий "Битигхайм" принимал серебряного призёра чемпионата России 2016 года и лидера нынешнего сезона - "Ростов-Дон", состоялся в воскресенье, 7 мая на "MHP Arena" в Людвигсбурге.

Первый тайм проходил с небольшим преимуществом хозяек площадки, трижды достигавшим четырёх мячей. Перед перерывом ростовчанки сократили разницу до "-2", а сразу после возобновления игры отличились ещё четыре раза подряд, выйдя вперёд и до конца матча сохраняя хотя бы минимальный перевес. В концовке разрыв доходил до четырёх голов, а к финальной сирене составил три мяча в пользу нашей команды - 28:25. Самой результативной в составе российского клуба стала Александрина Кабрал Барбоса, забросившая семь мячей.

Ответный матч состоится в субботу, 13 мая в Ростове-на-Дону.

Кубок ЕГФ. Финал. Первый матч. "Битигхайм" (Германия) - "Ростов-Дон" (Россия) 25:28 (16:14)

"Битигхайм": Изабель Рох, Валентина Саламаха, Тесс Вестер (вратари), Сусанн Мюллер (6), Антье Ангела Маленстейн (5), Нина Кристин Мюллер (5), Ким Найдзинавичюс (5), Маура Фиссер (2), Миа Билтофт (1), Милле Хейк Хундаль (1), Стин Баун Эриксен, Антье Лауэнрот, Линда Мак, Луиза Шульце, Мартине Смитс, Фие Воллер. "Ростов-Дон": Катрин Лунде, Галина Мехдиева, Анна Седойкина (вратари), Александрина Кабрал Барбоса (7), Владлена Бобровникова (6), Виктория Борщенко (3), Майя Петрова (3), Ана Паула Родригес Бело (3), Анна Сень (3), Сираба Дембеле (2), Ксения Макеева (1), Ольга Черноиваненко, Лотте Григель, Екатерина Ильина, Юлия Манагарова, Елена Сливинская.

Ход матча - 2:0, 2:2, 3:2, 3:3, 5:3, 5:4, 6:4, 6:5, 8:5, 8:6, 10:6, 10:8, 11:8, 11:10, 14:10, 14:12, 16:12, 16:14; 16:18, 17:18, 17:19, 18:19, 18:20, 19:20, 19:21, 20:21, 20:22, 21:22, 21:23, 22:23, 22:24, 23:24, 23:26, 24:26, 24:28, 25:28.

Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком

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