Новости фото с spbvedomosti.ru "Сибирь-Сириус" лидирует за два тура до финиша командного чемпионата России по шахматам Пять туров из семи провели участники командного чемпионата России по шахматам, продолжающегося в Сочи.

Матчи, сыгранные 4, 5 и 7 мая, принесли следующие результаты:

Третий тур. "Малахит" (Екатеринбург) - "Ладья" (Республика Татарстан) 4:2, "Медный всадник" (Санкт-Петербург) - "Сибирь-Сириус" (Новосибирская область) 2.5:3.5, ШСМ "Legacy Square Capital" (Москва) - "Шахматная федерация ЦФО" 4.5:1.5, "Жигули" (Самарская область) - "СДЮШОР ШШ" (Санкт-Петербург) 3:3.

Четвёртый тур. "Ладья" (Республика Татарстан) - "СДЮШОР ШШ" (Санкт-Петербург) 4:2, "Шахматная федерация ЦФО" - "Жигули" (Самарская область) 3:3, "Сибирь-Сириус" (Новосибирская область) - ШСМ "Legacy Square Capital" (Москва) 4:2, "Малахит" (Екатеринбург) - "Медный всадник" (Санкт-Петербург) 3:3.

Пятый тур. "Медный всадник" (Санкт-Петербург) - "Ладья" (Республика Татарстан) 4:2, ШСМ "Legacy Square Capital" (Москва) - "Малахит" (Екатеринбург) 3:3, "Жигули" (Самарская область) - "Сибирь-Сириус" (Новосибирская область) 1:5, "СДЮШОР ШШ" (Санкт-Петербург) - "Шахматная федерация ЦФО" 4:2.

Турнирное положение: 1. "Сибирь-Сириус" (Новосибирская область) – 10 очков; 2. ШСМ "Legacy Square Capital" (Москва) – 7; 3. "Медный всадник" (Санкт-Петербург) – 6; 4. "Малахит" (Екатеринбург) – 5; 5. "Ладья" (Республика Татарстан) – 4; 6-7. "СДЮШОР ШШ" (Санкт-Петербург), "Шахматная федерация ЦФО" – по 3; 8. "Жигули" (Самарская область) – 2.

Четвёртый тур. Анатолий Карпов ("Малахит") - Пётр Свидлер ("Медный всадник").

1.d4 Nf6 2.c4 g6 3.Nc3 d5 4.cxd5 Nxd5 5.e4 Nxc3 6.bxc3 Bg7 7.Qa4+ Nd7 8.Nf3 0-0 9.Be2 c5 10.0-0 a6 11.Qa3 Qc7 12.e5 Nb6 13.Qa5 Bf5 14.dxc5 Nd5 15.Qxc7 Nxc7 16.Nd4 Be4 17.f3 Bd5 18.f4 f6 19.exf6 Bxf6 20.Be3 Nb5 21.Rac1 Rfd8 22.a4 Na3 23.Bf2 Nc4 24.c6 bxc6 25.Nxc6 Rdc8 26.Nb4 Be4 27.Bg4 Rc7 28.Rfe1 Bb7 29.Nd3 Bc8 30.Bf3 Bb7 31.Bxb7 Rxb7 32.Nc5 Rb2 33.Bd4 Rd8 34.Rcd1 a5 35.Bxf6 Rxd1 36.Rxd1 exf6 37.Rd8+ Kf7 38.g4 Ne3 39.h3 Rg2+ 40.Kh1 Rg3 41.Rd7+ Kg8 42.Kh2 Nf1+ 43.Kh1 Ne3 44.Kh2 Nf1+ 45.Kh1 1/2-1/2. Сочи, городской округ Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком

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