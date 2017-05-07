Игорь Сорока, фото с francehandball2017.com

Мужская сборная России по гандболу вновь уступила шведам в квалификации чемпионата Европы

Матч четвёртого тура шестой группы второго этапа отборочного турнира чемпионата Европы по гандболу 2018 года среди мужских команд, в котором встречались сборные Швеции и России, состоялся в субботу, 6 мая на "СААБ Арене" в Линчёпинге.





Российские гандболисты забросили первые три мяча в матче и до середины первого тайма вели в счёте. Затем хозяевам удалось выйти вперёд, но три гола перед перерывом позволили россиянам получить по итогам первой половины минимальный перевес. Однако после перерыва скандинавы быстро перехватили лидерство, а затем постепенно нарастили преимущество до семи мячей. Удачная концовка позволила нашей команде лишь сократить отставание - 25:21 в пользу хозяев. Самым результативным у россиян стал Игорь Сорока, забросивший шесть мячей.





После этого поражения подопечные Дмитрия Торгованова, имеющие лишь два очка, опустились на последнее место в группе. Чтобы подняться на вторую позицию, дающую путёвку в Хорватию, где пройдёт финальный турнир, российским гандболистам необходимо побеждать 14 июня сборную Словакии в гостях и 17 июня команду Черногории в Москве.





Швеция - Россия 25:21 (10:11)

Швеция: Микаэль Аппельгрен, Микаэль Аггефорс (вратари), Маттиас Закриссон (7), Никлас Экберг (6), Йеспер Нильсен (4), Джим Готтфридссон (2), Андреас Нильссон (2), Маркус Олссон (2), Антон Хален (1), Юнас Кальман (1), Андреас Седерхольм, Макс Дарж, Йеспер Конрадссон, Фредрик Петтерссон, Филип Стенмальм, Джерри Тольбринг.

Россия: Вадим Богданов, Олег Грамс, Дмитрий Павленко (вратари), Игорь Сорока (6), Дмитрий Киселёв (5), Денис Васильев (3), Игорь Карлов (2), Александр Шкуринский (2), Дмитрий Богданов (1), Александр Деревень (1), Даниил Шишкарёв, Руслан Дашко, Глеб Калараш, Роман Остащенко, Лев Целищев, Азат Валиуллин.





Ход матча - 0:3, 2:3, 2:4, 4:4, 4:6, 6:6, 6:7, 8:7, 8:8, 10:8, 10:11; 11:11, 11:12, 14:12, 14:13, 15:13, 15:14, 18:14, 18:15, 21:15, 21:16, 22:16, 22:17, 24:17, 24:20, 25:20, 25:21.





Черногория - Словакия 31:30 (16:14).





Группа 6. Турнирное положение: Швеция - 8 очков (4 игры), Черногория - 4(4), Словакия - 2(4), Россия - 2(4).





Группа 1. Нидерланды - Латвия 25:24, Дания - Венгрия 35:27. Турнирное положение: Дания - 7 (4), Венгрия - 5(4), Нидерланды - 4(4), Латвия - 0(4).





Группа 2. Польша - Белоруссия 27:27, Сербия - Румыния 27:22. Турнирное положение: Сербия - 6(4), Белоруссия - 5(4), Румыния - 4(4), Польша - 1(4).





Группа 3. Испания - Австрия 35:24, Босния и Герцеговина - Финляндия 34:23. Турнирное положение: Испания - 8(4), Босния и Герцеговина - 4(4), Австрия - 2(4), Финляндия - 2(4).





Группа 4. Чехия - Украина 32:25, Исландия - Македония 30:29. Турнирное положение: Чехия - 4(4), Македония - 4(4), Исландия - 4(4), Украина - 4(4).





Группа 5. Германия - Словения 25:20, Португалия - Швейцария 27:22. Турнирное положение: Германия - 8(4), Португалия - 5(4), Словения - 3(4), Швейцария - 0(4).





Группа 7. Франция - Норвегия 28:24, Литва - Бельгия 33:28. Турнирное положение: Франция - 6(4), Литва - 6(4), Норвегия - 4(4), Бельгия - 0(4).





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