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04.05.2017 23:34
Артём Некрасов, фото с morning-news.ru
Артём Некрасов завоевал серебро, Александр Землин - бронзу на кипрском этапе Кубка мира по стендовой стрельбе
Этап Кубка мира по стендовой стрельбе проходит в Ларнаке (Кипр). 

Артём Некрасов стал серебряным призёром в дубль-трапе, поразив в квалификации 138 мишеней из 150, а в финале - 72 из 80. Победителем турнира стал итальянец Даниэле Ди Спиньё, поразив в кваливикации 138 мишеней, а в финале установив мировой рекорд - 78 из 80. Бронзовую награду завоевал ещё один итальянец - Давиде Гаспарини с результатом 135 мишеней (перестрелка - 21) в квалификации и 56 из 60 - в финале. Василий Мосин занял пятое место, выиграв квалификацию со 142 поражёнными мишенями, а в финале сделав 35 точных выстрелов. Виталий Фокеев стал по итогам квалификации одиннадцатым со 131 точным попаданием из 150. 

Чемпион мира 2014 года Александр Землин завоевал бронзовую медаль в мужском ските, опередив конкурентов в квалификации (123 поражённые мишени из 125), а в финале поразив 44 мишени из 50. Победу в этом упражнении одержал аргентинец Федерико Джил с результатом 122 поражённые мишени из 125 в квалификации и 56 из 60 - в финале. Серебряным призёром стал киприский стрелок Джордж Ахиллеос, поразивший в квалификации 122 мишени из 125, а в финале выполнивший 55 точных выстрелов. 

Победу в женских соревнованиях в ските одержала китаянка Вей Мен, поразив в финале 54 мишени. Серебряную награду завоевала американка Кимберли Роде с 52 мишенями. Тройку призёров замкнула Сутия Йевчалеммит из Таиланда с 41 точным выстрелом. Лучшая из россиянок - Анастасия Крахмалева заняла по итогам квалификации 28-е место, поразив 66 мишеней. Надежда Коновалова финишировала 35-й (64), Марина Беликова - 37-й (64). 

Состав сборной России на этап Кубка мира по стендовой стрельбе в Ларнаке (Кипр). 

Мужчины: Антон Астахов, Александр Землин, Роман Сенцов, Ярослав Старцев, Николай Тёплый, Артём Некрасов, Виталий Фокеев, Василий Мосин, Алексей Гуляев, Никита Егоров, Денис Зотов, Максим Смыков, Алексей Алипов.

Женщины: Марина Беликова, Ландыш Кварталова, Надежда Коновалова, Анастасия Крахмалева, Альбина Шакирова, Татьяна Барсук, Екатерина Рабая, Зоя Смыкова, Елена Ткач, Юлия Туголукова. 
Города:
Ларнака
Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2017/05/04/110325.html
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