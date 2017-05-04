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04.05.2017 21:37
фото с rushandball.ru
Российские гандболисты уступили сборной Швеции в матче квалификации чемпионата Европы
Матч третьего тура группы 6 второго этапа квалификации чемпионата Европы по гандболу 2018 года среди мужских команд между сборными России и Швеции состоялся в среду в Санкт-Петербурге. 

Российские гандболисты начали встречу крайне неудачно, уступая - 0:4 и 1:8. По ходу первого тайма хозяевам удалось сократить отставание до четырёх мячей, но вслед за этим гости отличились пять раз подряд, и два гола россиян перед перерывом установили счёт первой половины 10:17. Во вторые тридцать минут нашей команде удавалось лишь вновь сократить разницу до "минус 4", но продолжить тенденцию не удалось, и скандинавы вновь ушли в отрыв, одержав победу - 29:21. Пятью голами в составе россиян отметился Александр Деревень. 

После этого поражения российские гандболисты занимают третье место в группе с двумя очками. Шведы единолично лидируют и в следующем туре 6 мая примут россиян на своей площадке. 

Россия - Швеция 21:29 (10:17)
Россия: Олег Грамс, Вадим Богданов, Дмитрий Павленко (вратари), Дмитрий Киселёв (4), Даниил Шишкарёв (2), Александр Шкуринский (1), Александр Деревень (5), Дмитрий Богданов (1), Денис Васильев, Глеб Калараш (3), Роман Остащенко (1), Сергей Шельменко (3), Игорь Сорока (1), Азат Валиуллин, Лев Целищев, Игорь Карлов. 
Швеция: Микаэль Аппельгрен (вратарь), Маркус Олссон, Юнас Кальман (4), Макс Дарж (1), Джерри Тольбринг (2), Никлас Экберг (8), Йеспер Конрадссон (1), Микаэль Аггефорс, Фредрик Петтерссон, Джим Готтфридссон (6), Антон Хален, Филип Стенмальм (1), Андреас Седерхольм, Маттиас Закриссон (5), Андреас Нильссон (1). 

Ход игры - 0:4, 1:4, 1:8, 2:8, 2:9, 3:9, 3:10, 5:10, 5:11, 6:11, 6:12, 8:12, 8:17, 10:17; 11:17, 11:18, 13:18, 13:19, 15:19, 15:22, 17:22, 17:23, 18:23, 18:25, 19:25, 19:27, 20:27, 20:28, 21:28, 21:29. 

Словакия - Черногория 27:27 (15:11). 

Группа 6. Турнирное положение: Швеция - 6 очков (3 игры), Словакия - 2(3), Россия - 2(3), Черногория - 2(3). 

Группа 1. Латвия - Нидерланды 27:29. Турнирное положение: Дания - 4(2), Венгрия - 4(2), Нидерланды - 2(3), Латвия - 0(3). 

Группа 2. Белоруссия - Польша 32:23. Турнирное положение: Белоруссия - 4(3), Румыния - 4(2), Сербия - 2(2), Польша - 0(3). 

Группа 3. Австрия - Испания 29:30, Финляндия - Босния и Герцеговина 27:32. Турнирное положение: Испания - 6(3), Австрия - 2(3), Босния и Герцеговина - 2(3), Финляндия - 2(3). 

Группа 4. Украина - Чехия 26:23. Турнирное положение: Украина - 4(3), Чехия - 2(3), Македония - 2(2), Исландия - 2(2). 

Группа 5. Словения - Германия 23:32. Турнирное положение: Германия - 6(3), Словения - 3(3), Португалия - 1(2), Швейцария - 0(2). 

Группа 7. Норвегия - Франция 35:30, Бельгия - Литва 29:33. Турнирное положение: Франция - 4(3), Норвегия - 4(3), Литва - 4(3), Бельгия - 0(3).  
Города:
Санкт-Петербург
Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2017/05/04/110323.html
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