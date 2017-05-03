Новости фото с spbvedomosti.ru "Сибирь" и ШСМ "Legacy Square Capital" лидируют после двух туров командного чемпионата России по шахматам Двадцать четвёртый командный чемпионат России по шахматам стартовал 1 мая в Сочи.

В турнире принимают участие восемь команд: "Сибирь-Сириус" (Новосибирская область, средний рейтинг 2765, на первой доске играет Владимир Крамник), "Малахит" (Екатеринбург, 2662, Анатолий Карпов), "Медный всадник" (Санкт-Петербург, 2702, Пётр Свидлер), ШСМ "Legacy Square Capital" (Москва, 2665, Владимир Малахов), "Жигули" (Самарская область, 2440, Александр Предке), "СДЮСШОР ШШ" (Санкт-Петербург, 2529, Евгений Романов), "Шахматная федерация ЦФО" (2545, Иван Розум), "Ладья" (Республика Татарстан, 2566, Владислав Артемьев).

Турнир проводится по круговой системе в семь туров. Матчи проходят на шести досках. Седьмой, заключительный тур состоится 10 мая.

В первом туре зафиксированы следующие результаты: "Сибирь-Сириус" - "Ладья" 4.5:1.5, "Малахит" - "Шахматная федерация ЦФО" 3:3, "Медный всадник" - "СДЮШОР ШШ" 3.5:2.5, ШСМ "Legacy Square Capital" - "Жигули" 4:2.

Матчи второго тура закончились таким образом: "Ладья" - "Жигули" 3.5:2.5, "СДЮШОР ШШ" - ШСМ "Legacy Square Capital" 2.5:3.5, "Шахматная федерация ЦФО" - "Медный всадник" 3:3, "Сибирь-Сириус" - "Малахит" 3.5:2.5.

Турнирное положение: "Сибирь-Сириус" (Новосибирская область) - 4 очка, ШСМ "Legacy Square Capital" (Москва) - 4, "Медный всадник" (Санкт-Петербург) - 3, "Шахматная федерация ЦФО" - 2, "Ладья" (Республика Татарстан) - 2, "Малахит" (Екатеринбург) - 1, "СДЮШОР ШШ" (Санкт-Петербург) - 0, "Жигули" (Самарская область) - 0.

Второй тур. Владимир Крамник ("Сибирь-Сириус") - Алексей Широв ("Малахит").

1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 a6 4.Ba4 Nf6 5.0-0 Be7 6.d3 b5 7.Bb3 d6 8.a3 0-0 9.Nc3 Be6 10.Nd5 Nd4 11.Nxd4 exd4 12.Nxf6+ Bxf6 13.Bxe6 fxe6 14.a4 c5 15.Qg4 Qd7 16.b3 c4 17.h4 cxd3 18.cxd3 b4 19.Bd2 a5 20.Rac1 Rac8 21.Rc4 Rxc4 22.dxc4 Qf7 23.h5 d3 24.h6 d5 25.hxg7 Bxg7 26.cxd5 exd5 27.e5 Qg6 28.Qd7 Qe4 29.e6 Qf5 30.Be3 Be5 31.f4 d2 32.Qxd5 Bxf4 33.Rxf4 Qxd5 34.Rg4+ Kh8 35.Bd4+ Qxd4+ 36.Rxd4 Re8 37.Rxd2 Rxe6 38.Kf2 Rc6 39.Ke3 Kg7 40.Ke4 Kf6 41.Rd5 Rc3 42.Rxa5 Rxb3 43.Ra6+ Ke7 44.g4 Rb1 45.Ra7+ Kd6 46.Kd4 Rg1 47.Rg7 b3 48.Kc3 Rg3+ 49.Kb2 Kc5 50.Ka3 Kb6 51.Rg5 Ka6 52.Kb2 h5 53.Rg6+ Ka5 54.gxh5 Rh3 1/2-1/2. Сочи, городской округ Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком

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