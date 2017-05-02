Анастасия Червякова и Ольга Морозова, фото с badm.ru

Анастасия Червякова и Ольга Морозова завоевали бронзу чемпионата Европы по бадминтону в паре

Личный чемпионат Европы по бадминтону состоялся на мингувшей неделе в датском Колдинге.





Единственную медаль в составе сборной России завоевали Анастасия Червякова и Ольга Морозова, выступавшие в женском парном разряде. В 1/16 финала Анастасия и Ольга победили дуэт из Германии Йоганна Голишевски / Лара Кепляйн – 21:16, 21:19, в 1/8 финала разгромили чешских бадминтонисток Терезу Швабикову и Катерину Томалову – 21:9, 21:9, в четвертьфинале сломили сопротивление Эфье Мускенс и Селены Пик из Нидерландов – 19:21, 21:16, 21:14, и лишь в полуфинале уступили датчанкам Камилле Риттер Юль и Кристине Педерсен – 10:21, 13:21. В финале датский дуэт обыграл Габриэлу и Стефани Стоевых из Болгарии. Вторая бронза - у англичанок Лорен Смит и Салы Уолкер. Екатерина Болотова и Алина Давлетова в 1/16 финала проиграли Джули Финн-Ипсен и Рикке Соби из Дании – 23:25, 19:21.





Чемпионы Европы 2014 года Владимир Иванов и Иван Созонов в 1/16 финала разгромили итальянцев Лукаса Оселе и Кевина Штробля - 21:8, 21:6, в 1/8 финала одержали волевую победу над хорватами Звонимиром Дуркиняком и Звонимиром Хельблингом – 15:21, 21:14, 21:18, но в четвертьфинале не справились с датчанами Матиасом Кристиансеном и Давидом Даугардом – 15:21, 21:19, 15:21. Евгений Дрёмин и Денис Грачёв в 1/16 финала победили украинцев Геннадия Назарова и Артёма Почтарёва – 21:12, 21:14, но в 1/8 финала потерпели поражение от датчан Кима Аструпа и Андерса Расмуссена – 21:16, 12:21, 12:21. Константин Абрамов и Александр Зинченко в 1/16 финала проиграли Йонсу Янсену и Йошу Цурвону из Германии – 1:2 (21:15, 15:21, 19:21). Весь пьедестал заняли датские пары: золото завоевали Матиас Бё и Карстен Могенсен, серебро - Мадс-Конрад Петерсен и Мадс Пилер Колдинг, бронзу - дуэты Аструп/Расмуссен и Кристиансен/Даугард.





Евгения Косецкая в 1/16 финала женского одиночного разряда разгромила венгерку Агнеш Короши – 21:10, 21:7, в 1/8 финала одержала трудную победу над Линдой Зетчири из Болгарии – 21:15, 15:21, 21:18, но в четвертьфинале проиграла датчанке Метте Поульсен – 13:21, 18:21. Наталья Перминова в 1/16 финала потерпела поражение от Фабьен Депре из Германии – 13:21, 14:21. Чемпионкой континента стала испанка Каролина Марин, одержав в финале победу над Кирсти Гилмур из Шотландии. Бронзовые награды завоевали датчанка Метте Поульсен и швейцарка Сабрина Жаке.





Ещё одно место в восьмёрке сильнейших завоевал российский микст в составе Евгения Дрёмина и Евгении Димовой. В 1/16 финала Евгений и Евгения победили бельгийцев Элиаса Браке и Лизу Жаке – 21:14, 21:14, в 1/8 финала одолели Марка Ламсфусса и Изабель Хертрих из Германии - 19:21, 21:12, 21:17, но в четвертьфинале проиграли датчанам Йоахиму Фишеру Нильсену и Кристине Педерсен – 12:21, 12:21. Виталий Дуркин и Нина Вислова в 1/16 финала разгромили Кириакоса Писсиса с Кипра Иоанну Карапетриду из Греции – 21:5, 21:6, но в 1/8 финала уступили французам Ронану Лабару и Одри Фонтейн – 13:21, 13:21. Чемпионами Европы стали англичане Крис и Габриэла Эдкок, обыграв в финале Нильсена и Педерсен. Лабар и Фонтейн стали бронзовыми призёрами вместе с ирландцами Сэмом и Хлоей Маги.



