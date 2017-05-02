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02.05.2017 23:14
"Ростов-Дон" и "Лада" сыграют в финале женского чемпионата России по гандболу
Полуфинальные матчи женского чемпионата России по гандболу среди команд суперлиги состоялись 28 апреля и 1 мая. 

Тольяттинская "Лада" встречалась со "Звездой" из Звенигорода. В первой встрече, состоявшейся на площадке подмосковного клуба, гостьи имели полное преимущество и уверенно победили - 38:28. Восемь мячей забросила Дарья Самохина, семь - Дарья Дмитриева. 

Второй матч, прошедший в Тольятти, стал болье упорным, но и здесь команда из Самарской области добилась победы - 32:27. На счету Самохиной и Дмитриевой по восемь голов. Таким образом, "Лада" завоевала путёвку в полуфинал. 

Краснодарская "Кубань" в первом матче принимала безговорочного победителя регулярного чемпионата - "Ростов-Дон". Ростовчанки, выиграв два мяча в первом тайме, не оставили после перерыва никаких шансов соперницам, победив в итоге - 31:24. Восемь мячей забросила Александрина Кабрал Барбоса. 

В домашнем матче ростовчанки не испытали проблем, уверенно победив - 32:21. По шесть голов на счету Кабрал Барбосы и Юлии Манагаровой. 

Таким образом, "Ростов-Дон" и "Лада" победили в своих сериях - 2:0 и разыграют золотые медали в финальной серии до двух побед. "Кубань" и "Звезда" проведут матчи за бронзовые медали. 

В утешительных полуфиналах за пятое-восьмое места прошлогодние чемпионки страны - гандболистки "Астраханочки" одержали две трудные победы над московским "Лучом" - 24:23 на выезде и 29:27 дома. а волгоградский клуб "Динамо-Синара" дважды переиграл "Ставрополье-СКФУ" из Ставропольского края - 39:36 на выезде и 35:29 дома. "Астраханочка" и "Динамо-Синара" сыграют за пятое место, "Ставрополье-СКФУ" и "Луч" - за седьмое.  

Полуфинал. Первый матч. "Звезда" (Звенигород) - "Лада" (Тольятти) 28:38 (14:21)
"Звезда": Серафима Тиханова, Маргарита Кушнырь, Дарина Шулега (вратари), Арина Закордонская (5), Наталья Винюкова (5), Виктория Климанцева (2), Марианна Егорова (6), Мария Галай (2), Анастасия Листопад (1), Наталья Курбанова, Наталья Никитина (3), Анастасия Алексеева (2), Анастасия Илларионова, Мария Дудина (1), Алёна Амельченко (1), Анна Шукалова. 
"Лада": Елена Уткина, Олеся Цивка (вратари), Полина Горшкова (1), Юлия Какмоля (2), Дарья Дмитриева (7), Дарья Самохина (8), Виолетта Голец (1), Александра Санникова (3), Ольга Щербак (1), Алёна Носикова (1), Елизавета Малашенко (6), Анна Краснова (1), Ирина Снопова (6), Мария Гафонова (1). 

Второй матч. "Лада" (Тольятти) - "Звезда" (Звенигород) 32:27 (18:14)
"Лада": Елена Уткина, Олеся Цивка (вратари), Полина Горшкова (1), Юлия Какмоля (3), Дарья Самохина (8), Дарья Дмитриева (8), Виолетта Голец, Александра Санникова (1), Ольга Щербак (1), Алёна Носикова (2), Елизавета Малашенко (3), Валентина Барынина, Ксения Карпачёва (1), Анна Краснова, Ирина Снопова (3), Мария Гафонова (1). 
"Звезда": Серафима Тиханова, Маргарита Кушнырь, Дарина Шулега (вратари), Арина Закордонская, Наталья Винюкова (3), Виктория Климанцева (5), Марианна Егорова (3), Мария Галай (1), Анастасия Листопад (7), Дарья Одрузова (1), Наталья Курбанова (1), Наталья Никитина (2), Анастасия Алексеева, Анастасия Илларионова (2), Алёна Амельченко (2), Анна Шукалова. 

Итог серии - 2:0. 

Первый матч. "Кубань" (Краснодар) - "Ростов-Дон" (Ростов-на-Дону) 24:31 (12:14)
"Кубань": Виктория Калинина, Виктория Самарская (вратари), Диана Закарьян (3), Юлия Гаряева (1), Оксана Свитанько (2), Марина Судакова, Яна Ускова (2), Виктория Дивак (1), Виктория Жилинскайте (2), Яна Жилинскайте (1), Ольга Горшенина (2), Оксана Королёва (5), Ирина Антонова (1), Ярослава Фролова (3), Екатерина Фанина (1), Антонина Скоробогатченко. 
"Ростов-Дон": Галина Мехдиева, Катрин Лунде, Анна Седойкина (вратари), Елена Сливинская (1), Юлия Манагарова (6), Майя Петрова (1), Анна Сень (3), Ана Паула Родригес Бело, Владлена Бобровникова (2), Ксения Макеева (1), Ольга Черноиваненко, Сираба Дембеле (5), Екатерина Ильина (2), Александра Степанова, Александрина Кабрал Барбоса (8), Виктория Борщенко (2). 

Второй матч. "Ростов-Дон" (Ростов-на-Дону) - "Кубань" (Краснодар) 32:21 (15:11)
"Ростов-Дон": Галина Мехдиева, Катрин Лунде, Анна Седойкина (вратари), Елена Сливинская, Юлия Манагарова (6), Майя Петрова (3), Анна Сень (5), Ана Паула Родригес Бело (3), Ольга Башкирова (1), Владлена Бобровникова (3), Ксения Макеева (1), Ольга Черноиваненко (2), Сираба Дембеле (2), Екатерина Ильина, Александра Степанова, Александрина Кабрал Барбоса (6). 
"Кубань": Ирина Михайлюта, Виктория Самарская (вратари), Диана Закарьян (3), Яна Савинова (1), Ксения Дьяченко (2), Яна Ускова, Виктория Дивак (2), Виктория Жилинскайте (6), Яна Жилинскайте (2), Юлия Наливко (1), Ольга Горшенина, Оксана Королёва, Ирина Антонова, Ярослава Фролова (2), Екатерина Фанина (2), Антонина Скоробогатченко. 

Итог серии - 2:0. 

За пятое-восьмое места. Первый матч. "Ставрополье-СКФУ" (Ставропольский край) - "Динамо-Синара" (Волгоград) 36:39 (17:18). 
Второй матч. "Динамо-Синара" (Волгоград) - "Ставрополье-СКФУ" (Ставропольский край) 35:29 (18:12). 

Итог серии - 2:0. 

Первый матч. "Луч" (Москва) - "Астраханочка" (Астрахань) 23:24 (10:14).
Второй матч. "Астраханочка" (Астрахань) - "Луч" (Москва) 29:27 (14:16). 

Итог серии - 2:0. 
Города:
Краснодар, городской округ, Звенигород, городской округ, Тольятти, Ростов-на-Дону
Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2017/05/02/110316.html
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