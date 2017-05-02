КИНЕФ-Сургутнефтегаз, фото с sportkinef.ru

"КИНЕФ-Сургутнефтегаз" стал победителем женской Евролиги по водному поло

"Финал четырёх" Евролиги по водному поло среди женских команд состоялся в минувший уик-энд в Киришах (Ленинградская область).





В турнире принимали участие чемпион России - "КИНЕФ-Сургутнефтегаз" (Кириши), греческий "Олимпиакос" (Пирей), а также два испанских клуба - "Матаро" и "Сабадель".





В первом полуфинальном матче встречались "КИНЕФ-Сургутнефтегаз" и "Матаро". Российский клуб одержал победу со счётом 11:8 (5:2, 4:2, 2:3, 0:1). Голы "КИНЕФ-Сургутнефтегаза": 1:0 - Татьяна Зубкова, 2:0 - Надежда Глызина, 3:0 - Екатерина Прокофьева, 4:2 - Надежда Глызина, 5:2 - Екатерина Прокофьева, 6:2 - Екатерина Кирильчева, 7:2 - Татьяна Зубкова, 8:3 - Виктория Курочкина, 9:4 - Екатерина Прокофьева, 10:4 - Екатерина Прокофьева, 11:5 - Ксения Кример.





В борьбе за вторую путёвку в финал между "Сабаделью" и "Олимпиакосом" основное время не выявило победителя - 7:7 (1:1, 4:0, 1:4, 1:2). В серии послематчевых пенальти точнее были ватерполистки греческого клуба - 4:2. Общий счёт - 11:9 в пользу "Олимпиакоса".





В матче за третье место встретились два испанских клуба - "Матаро" и "Сабадель". Верх взяли ватерполистки "Сабаделя" - 7:5 (3:0, 1:2, 1:3, 2:0), завоевав бронзовые награды.





Во встрече за чемпионский титул сошлись "КИНЕФ-Сургутнефтегаз" и "Олимпиакос". Сильно проведя первый период, наша команда сумела сохранить победный результат - 7:6 (4:1, 1:2, 1:1, 1:2). Голы "КИНЕФ-Сургутнефтегаза": 1:0 - Дарья Рыжкова, 2:0 - Екатерина Прокофьева, 3:0 - Евгения Иванова, 4:1 - Евгения Иванова, 5:3 - Анастасия Симанович, 6:4 - Надежда Глызина, 7:4 - Екатерина Прокофьева.





Таким образом, 15-кратные чемпионки России впервые стали победительницами главного европейского клубного турнира.



