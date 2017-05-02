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02.05.2017 21:07
КИНЕФ-Сургутнефтегаз, фото с sportkinef.ru
"КИНЕФ-Сургутнефтегаз" стал победителем женской Евролиги по водному поло
"Финал четырёх" Евролиги по водному поло среди женских команд состоялся в минувший уик-энд в Киришах (Ленинградская область). 

В турнире принимали участие чемпион России - "КИНЕФ-Сургутнефтегаз" (Кириши), греческий "Олимпиакос" (Пирей), а также два испанских клуба - "Матаро" и "Сабадель". 

В первом полуфинальном матче встречались "КИНЕФ-Сургутнефтегаз" и "Матаро". Российский клуб одержал победу со счётом 11:8 (5:2, 4:2, 2:3, 0:1). Голы "КИНЕФ-Сургутнефтегаза": 1:0 - Татьяна Зубкова, 2:0 - Надежда Глызина, 3:0 - Екатерина Прокофьева, 4:2 - Надежда Глызина, 5:2 - Екатерина Прокофьева, 6:2 - Екатерина Кирильчева, 7:2 - Татьяна Зубкова, 8:3 - Виктория Курочкина, 9:4 - Екатерина Прокофьева, 10:4 - Екатерина Прокофьева, 11:5 - Ксения Кример. 

В борьбе за вторую путёвку в финал между "Сабаделью" и "Олимпиакосом" основное время не выявило победителя - 7:7 (1:1, 4:0, 1:4, 1:2). В серии послематчевых пенальти точнее были ватерполистки греческого клуба - 4:2. Общий счёт - 11:9 в пользу "Олимпиакоса". 

В матче за третье место встретились два испанских клуба - "Матаро" и "Сабадель". Верх взяли ватерполистки "Сабаделя" - 7:5 (3:0, 1:2, 1:3, 2:0), завоевав бронзовые награды. 

Во встрече за чемпионский титул сошлись "КИНЕФ-Сургутнефтегаз" и "Олимпиакос". Сильно проведя первый период, наша команда сумела сохранить победный результат - 7:6 (4:1, 1:2, 1:1, 1:2). Голы "КИНЕФ-Сургутнефтегаза": 1:0 - Дарья Рыжкова, 2:0 - Екатерина Прокофьева, 3:0 - Евгения Иванова, 4:1 - Евгения Иванова, 5:3 - Анастасия Симанович, 6:4 - Надежда Глызина, 7:4 - Екатерина Прокофьева. 

Таким образом, 15-кратные чемпионки России впервые стали победительницами главного европейского клубного турнира. 

Состав "КИНЕФ-Сургутнефтегаза": Анна Карнаух, Татьяна Зубкова, Екатерина Прокофьева, Анастасия Симанович, Виктория Курочкина, Ксения Кример, Надежда Глызина, Екатерина Кирильчева, Екатерина Якушева, Евгения Соболева (капитан), Евгения Иванова, Дарья Рыжкова, Дарья Лукина, Белла Хамзаева.   
Города:
Киришский муниципальный район
Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2017/05/02/110314.html
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