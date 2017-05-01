Новости Шахрияр Мамедьяров, фото с buro247.az Мамедьяров выиграл шахматный турнир в Азербайджане, Крамник разделил второе место Международный турнир по шахматам "Мемориал Вугара Гашимова" завершился в воскресенье в азербайджанском Шамкире.

Партии двух заключительных туров принесли следующие результаты:

Восьмой тур. Владимир Крамник (Россия) - Майкл Адамс (Англия) 1:0, Сергей Карякин (Россия) - Павел Эльянов (Украина) 1:0, Радослав Войташек (Польша) - Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) 1:0, Веселин Топалов (Болгария) - Пентала Харикришна (Индия) ничья, Уэсли Со (США) - Теймур Раджабов (Азербайджан) ничья.

Девятый тур. Павел Эльянов (Украина) - Владимир Крамник (Россия) 0:1, Теймур Раджабов (Азербайджан) - Сергей Карякин (Россия) ничья, Пентала Харикришна (Индия) - Уэсли Со (США) ничья, Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) - Веселин Топалов (Болгария) ничья, Майкл Адамс (Англия) - Радослав Войташек (Польша) ничья.

Итоговое турнирное положение: 1. Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) – 5,5 очка; 2-4. Владимир Крамник (Россия), Уэсли Со (США), Веселин Топалов (Болгария) – по 5; 5-7. Сергей Карякин (Россия), Радослав Войташек (Польша), Майкл Адамс (Англия) – по 4,5; 8. Теймур Раджабов (Азербайджан) – 4; 9-10. Павел Эльянов (Украина), Пентала Харикришна (Азербайджан) – по 3,5.

Девятый тур. Павел Эльянов (Украина) - Владимир Крамник (Россия).

1.d4 Nf6 2.c4 e6 3.Nf3 d5 4.g3 Be7 5.Bg2 0-0 6.0-0 dxc4 7.Qc2 a6 8.a4 Bd7 9.Qxc4 Bc6 10.Bf4 Nbd7 11.Nc3 Bd6 12.e3 Nb6 13.Qb3 Bxf4 14.gxf4 a5 15.Ne5 Bxg2 16.Kxg2 Nbd5 17.Rg1 Rc8 18.Rac1 Nb4 19.Qc4 g6 20.Rgd1 c6 21.Qe2 Qe7 22.Nc4 Qc7 23.Qf3 Nbd5 24.h4 Rfd8 25.b3 Nxc3 26.Rxc3 Qe7 27.Ne5 Kg7 28.Kh3 c5 29.Rdc1 b6 30.dxc5 Rxc5 31.Rxc5 bxc5 32.Nc6 Qb7 33.Kg2 Rd5 34.Nxa5 Qb4 35.Nc4 Qxb3 36.a5 Qa2 37.Kf1 Rh5 38.Qe2 Qb3 39.Qc2 Qb7 40.Qb2 Qa8 41.Ke2 Rxh4 42.Rb1 Qg2 43.Ne5 c4 44.Qd4 c3 45.a6 c2 46.Rc1 Rh1 47.Rxc2 Qf1+ 48.Kd2 Qd1+ 49.Kc3 Qa1+ 50.Kb3 Qxa6 51.Nc4 Rb1+ 52.Nb2 Ra1 53.Rc5 Ra3+ 54.Kb4 Ra2 55.Qc3 Qb6+ 56.Rb5 Qd6+ 57.Rc5 Ra8 58.Nd3 Rb8+ 59.Ka4 Qa6+ 60.Ra5 Qb7 61.Nc5 Qb1 62.Ka3 Kg8 63.Nb3 Nd5 0-1.

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