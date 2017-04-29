Виталина Бацарашкина, фото с shooting-russia.ru

Архангельские стрелки и Виталина Бацарашкина - сильнейшие на командном чемпионате России и всероссийских соревнованиях

Командный чемпионат России и личные всероссийские соревнования по стрельбе из пневматического и малокалиберного оружия состоялись в Краснодаре.





Золото мужского чемпионата России в стрельбе из малокалиберной винтовки с 50 метров из положения лёжа завоевала сборная Архангелской области, за которую выступали Сергей Круглов, Станислав Кузнецов и Константин Приходченко. Результат чемпионов - 1861.2 очка. Серебряные награды выиграла команда Ямало-Ненецкого автономного округа (Денис Соколов, Алексей Каменский, Андрей Саблин) - 1859.8 очка, бронза в активе сборной Самарской области (Евгений Ищенко, Александр Заморкин, Артем Филиппов) - 1857.0.





Команда Архангельской области завоевала золото чемпионата страны и в скоростной стрельбе из малокалиберного пистолета с 25 метров. В составе победителей были Леонид Екимов, Алексей Гнидченко и Михаил Исаков, результат команды - 1686 очков из 1800 возможных. Серебро завоевала сборная Краснодарского края (Дмитрий Брайко, Андрей Брайко, Александр Берте) - 1674 очка, бронзу - команда Самарской области (Андрей Щепетков, Николай Репичев, Денис Репичев) - 1673.





Мужская сборная Москвы в составе Александра Блинова, Александра Бассариева и Александра Князева стала чемпионом страны в стрельбе из произвольного малокалиберного пистолета с 50 метров с результатом 1647 очков из 1800 возможных. Серебро завоевали стрелки из Санкт-Петербурга (Владимир Гончаров, Станислав Силаев, Иван Паньшин) с результатом 1628 очков. Бронзовые награды с 1627 очками - у представителей Архангельской области Леонида Екимова, Алексея Гнидченко и Михаила Исакова.





Сборная Архангельской области в составе Станислава Кузнецова, Сергея Круглова и Константина Приходченко стала чемпионом страны в стрельбе из малокалиберной винтовки с 50 метров из трёх положений, показав результат 3507 очков из 3600 возможных. Серебро завоевала команда Ямало-Ненецкого автономного округа (Денис Соколов, Алексей Каменский, Андрей Саблин) – 3484 очка, бронзовым призёром стала сборная Москвы (Фёдор Власов, Александр Дрягин, Назар Лугинец) – 3480.





Женский чемпионат России в стрельбе из малокалиберной винтовки с 50 метров из трёх положений выиграла сборная Удмуртской Республики, в составе которой были Юлия Каримова, Мария Феклистова и Наталья Братчикова. Результат чемпионок - 1738 очков из 1800 возможных. Сеоребряными призёрами стали спортсменки из Московской области (Полина Хорошева, Дарья Болдинова, Мария Иванова) - 1722 очка, бронзу завоевала сборная Архангельской области (Мария Пономарёва, Вероника Павлова, Дарья Вдовина) - 1719.





Сборная Москвы в составе Юлии Алиповой, Галины Орловской и Анастасии Рыжих завоевала золото чемпионата России в стрельбе из стандартного малокалиберного пистолета с 25 метров, выбив 1719 очков из 800 возможных. Серебро - у Любови Яскевич, Ирины Черновой и Татьяны Шкред из Липецкой области с результатом 1706 очков, и лишь на два очка меньше у сборной Омской области (Виталина Бацарашкина, Екатерина Чиканова, Александра Эйдензон), завоевавшей бронзу.





Анастасия Галашина из Ярославской области выиграла всероссийские соревнования в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров, показав в квалификации результат 419.1 очка, а в финале - 250.1. Второе место заняла москвичка Анна Сушко (418.5 очка в квалификации и 249.8 в финале), тройку призёров замкнула Юлия Каримова из Удмуртской Республики (415.3 и 226.9).





Всероссийские соревнования в стрельбе из малокалиберной винтовки с 50 метров из положения лёжа выиграл Александр Соколов из Иркутской области с результатом в квалификации 624.3 очка, в финале - 249.9. Вторым финишировал Сергей Каменский из Алтайского края (622.7 и 249.4), третьим - Денис Соколов из Ямало-Ненецкого автономного округа (622.3 и 228.7).





Сергей Каменский стал победителем всероссийских соревнований в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров, набрав 627.6 очка в квалификации и 251.1 в финале. На втором месте Владимир Масленников из Свердловской области (632.1 и 250.2), на третьем - Евгений Ищенко из Самарской области (626.0 и 229.8).





Александр Алифиренко из Республики Адыгея стал лучшим в скоростной стрельбе из малокалиберного пистолета с 25 метров, выбив в квалификации 567 очков из 600 возможных, а затем победив в финале с 29 попаданиями. Вторым в этом упражнении стал Глеб Родин из Санкт-Петербурга (579 в квалификации и 26 в финале), на третьей строчке итогового протокола расположился Андрей Щепетков из Самарской области (570 и 21).





Денис Кулаков из Челябинской области первенствовал в стрельбе из произвольного малокалиберного пистолета с 50 метров, завершив квалификацию с результатом 550 очков из 600 возможных, а в финале выбив 235.5 очка. Вторым в этом упражении стал Владимир Гончаров из Санкт-Петербурга (557 в квалификации и 233.4 в финале), третьим - Леонид Екимов из Архангельской области (550 и 211.5).





Победу в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров одержал Артём Черноусов из Иркутской области с результатом 582 очка из 600 возможных в квалификации и 243.5 в финале. Вторым стал Денис Кулаков из Челябинской области (580 и 243.3), на третьей позиции расположился Сергей Пыжьянов из Брянской области (582 и 220.3).





Денис Соколов из Ямало-Ненецкого автономного округа первенствовал в стрельбе из малокалиберной винтовки с 50 метров из трёх положений, выбив в квалификации 1176 очков из 1200 возможных, а в финале - 462.8 очка. Вторым финишировал Сергей Каменский из Алтайского края (1168 в квалификации и 459.2 в финале), тройку замкнул Станислав Кузнецов из Архангельской области (1176 и 449.1).





Женские всероссийские соревнования в стрельбе из малокалиберной винтовки с 50 метров из трёх положений выиграла Юлия Каримова из Удмуртской Республики, выбив в квалификации 591 очко из 600 возможных, а в финале - 453.8 очка. На второй позиции москвичка Анна Сушко (583 в квалификации и 453.5 в финале), третье место заняла Алёна Низкошапская из Хабаровского края (580 и 442.0).





Виталина Бацарашкина из Омской области стала победительницей всероссийских соревнований в стрельбе из стандартного малокалиберного пистолета с 25 метров, завершив квалификацию с 581 очком из 600 возможных, а в финале сделав 38 попаданий. На втором месте Ирина Серебрянская из Республики Адыгея (579 в квалификации и 33 в финале), на третьем - москвичка Юлия Алипова (579 и 30).





Ещё одну победу Виталина Бацарашкина одержала в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров, выбив 380 очков из 400 возможных в квалификации и 249.5 в финале. Второй финишировала Любовь Яскевич из Липецкой области (382 в квалификации и 240.1 в финале), третьей - Ольга Кузнецова из Самарской области (385 и 219.7).





Смешанные командные соревнования в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров выиграли Татьяна Харькова и Евгений Ищенко из Оренбургской и Самарской областей, выбив в квалификации 517.5 очка, в полуфинале - 245.1, а в финальном матче победив со счётом 5:2 представителей Ярославской и Свердловской областей Анастасию Галашину и Владимира Масленникова (526.2 в квалификации и 249.0 в полуфинале). Третьими фиишировали Наталья Братчикова и Андрей Коньков из Удмуртской Республики (520.1 в квалификации, 243.9 в полуфинале и победа в матче за бронзу - 5:4).



