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29.04.2017 08:58
Сергей Карякин и Владимир Крамник, фото с facebook.com/ShamkirChess
Карякин и Крамник сыграли между собой вничью на шахматном турнире в Азербайджане
Партии шестого и седьмого туров сыграны на международном турнире по шахматам "Мемориал Вугара Гашимова", продолжающемся в азербайджанском Шамкире. 

Партии, состоявшиеся в четверг и пятницу, принесли следующие результаты:

Шестой тур. Владимир Крамник (Россия) - Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) 0:1, Уэсли Со (США) - Сергей Карякин (Россия) 1:0, Веселин Топалов (Болгария) - Павел Эльянов (Украина) 1:0, Майкл Адамс (Англия) - Пентала Харикришна (Индия) ничья, Радослав Войташек (Польша) - Теймур Раджабов (Азербайджан) ничья. 

Седьмой тур. Сергей Карякин (Россия) - Владимир Крамник (Россия) ничья, Павел Эльянов (Украина) - Уэсли Со (США) ничья, Теймур Раджабов (Азербайджан) - Веселин Топалов (Болгария) ничья, Пентала Харикришна (Индия) - Радослав Войташек (Польша) ничья, Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) - Майкл Адамс (Англия) ничья. 

Турнирное положение: 1. Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) – 5 очков; 2-4. Веселин Топалов (Болгария), Уэсли Со (США), Майкл Адамс (Англия) – по 4; 5. Павел Эльянов (Украина) – 3,5; 6-9. Владимир Крамник (Россия), Сергей Карякин (Россия), Теймур Раджабов (Азербайджан), Радослав Войташек (Польша) – по 3; 10. Пентала Харикришна (Индия) – 2,5.

Седьмой тур. Сергей Карякин (Россия) - Владимир Крамник (Россия). 

1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bc4 Bc5 4.0-0 Nf6 5.d3 0-0 6.a4 h6 7.c3 a5 8.h3 d6 9.Re1 Ba7 10.Nbd2 Ne7 11.Nf1 Ng6 12.Ng3 c6 13.d4 exd4 14.Nxd4 Re8 15.Bd2 d5 16.exd5 Rxe1+ 17.Bxe1 Nxd5 18.Nb5 Bb6 19.Bxd5 Qxd5 20.Qxd5 cxd5 21.Ne2 Bd7 22.Nbd4 Re8 23.Kf1 Ne5 24.Bd2 Nc4 25.Bc1 g5 26.b3 Nd6 27.Ba3 Ne4 28.Rd1 f5 29.f3 Nf6 30.Ng3 Bxd4 31.Rxd4 f4 32.Ne2 b5 33.axb5 Bxb5 34.c4 Ba6 35.Nc3 a4 36.Kf2 axb3 37.cxd5 Rc8 38.Bb2 Nd7 39.d6 Rc6 40.g3 fxg3+ 41.Kxg3 Kf7 42.f4 Kg6 43.fxg5 hxg5 44.h4 gxh4+ 45.Kxh4 Rc4 46.Rxc4 Bxc4 47.Ne4 Kf5 48.Nd2 Bd5
1/2-1/2.
Персоны:
Карякин Сергей Александрович, Крамник Владимир Борисович
Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2017/04/29/110306.html
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