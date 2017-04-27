"Чеховские медведи", "Университет Лесгафта - Нева", "СКИФ" и "Динамо-Виктор" вышли в полуфинал мужского ЧР по гандболу

Решающие матчи четвертьфинальных серий мужского чемпионата России по гандболу среди команд суперлиги состоялись в Чехове, Невинномысске, Санкт-Петербурге и Краснодаре.





Действующие чемпионы страны - подмосковные "Чеховские медведи", победив в первом матче на выезде "Пермских медведей", и на домашней арене не испытали серьёзных проблем. Забросив на три мяча больше в первом тайме и на пять - во втором, подмосковный клуб одержал победу - 32:24. Восемь голов в активе Дмитрия Корнева. Пермякам не помогли девять точных бросков Артура Мишустина. Выиграв серию - 2:0, чемпионы продолжат защиту титула в полуфинале.





Самым упорным получилось противостояние петербургского клуба "Университет Лесгафта - Нева" и волгоградского "Каустика". После первой встречи, выигранной дома волгоградцами, борьба продолжилась на площадке питерцев. Во втором матче серии, заработав "+4" к перерыву, хозяева сумели сохранить победный результат - 25:22. Девять заброшенных мячей на счету Дмитрия Киселёва.





Судьбу путёвки в полуфинал решал третий матч. Петербургские гандболисты забросили в каждом из таймов на три мяча больше, уверенно сыграв в обороне, и одержали победу - 24:18. Команда с берегов выиграла серию - 2:1 и продолжит борьбу за награды.





"Динамо-Виктор" из Ставропольского края после победы на выезде на этот раз принимало "СГАУ-Саратов" в Невинномысске. Уступая один мяч к перерыву, ставропольчане во втором тайме захватили инициативу и взяли верх - 30:25. Десять голов на счету Антона Отрезова. "Динамо-Виктор", выиграв серию - 2:0, остаётся среди претендентов на медали.





Краснодарский "СКИФ" после победы в Астрахани над местными динамовцами на этот раз выстц упал в роли хозяина площадки. В каждом из таймов краснодарцы добились преимущества в четыре мяча, одержав в итоге уверенную победу - 32:24. Шесть мячей забросил Игорь Карлов. У гостей такую же результативность показал Денис Васильев. "СКИФ" победил в серии - 2:0 и пробился в полуфинал.





В полуфинальных сериях до двух побед сыграют "Чеховские медведи" - "Динамо-Виктор" и "Университет Лесгафта - Нева" - "СКИФ". Первые матчи пройдут 12 мая в Ставропольском крае и Краснодаре, вторые и при необходимости третьи - 16 и 17 мая в Чехове и Санкт-Петербурге.





Второй матч. "Чеховские медведи" (Московская область) - "Пермские медведи" (Пермь) 32:24 (15:12)

"Чеховские медведи: Олег Грамс, Артём Грушко (вратари), Дмитрий Санталов (4), Евгений Дземин, Дмитрий Корнев (8), Дмитрий Ковалёв (2), Кирилл Котов (5), Александр Черноиванов, Павел Андреев (2), Максим Куретков (1), Александр Котов (2), Роман Остащенко (2), Олег Скопинцев (2), Александр Измайлов (1), Алексей Карибов (1), Виктор Фурцев, Дмитрий Шелестюков (2).

"Пермские медведи": Дмитрий Холмов, Илья Гутник (вратари), Денис Лошадкин (2), Дмитрий Калугин (4), Григорий Сарабын (5), Артур Мишустин (9), Юрий Пищухин, Роман Цокол, Денис Степанов, Семён Бородкин, Алексей Шиндин (3), Алексей Марочкин, Виктор Тарасенко (1).





Итог серии - 2:0.





Второй матч. "Динамо-Виктор" (Ставропольский край) - "СГАУ-Саратов" (Саратов) 30:25 (13:14)

"Динамо-Виктор": Антон Заболотский, Николай Великий (вратари), Антон Шувалов, Виталий Мазуров (2), Денис Мирзоев (8), Иван Некрасов (1), Руслан Дашко (6), Михаил Соколов, Станислав Дронов, Иван Харитонов, Антон Отрезов (10), Антон Волков (3), Андрей Трофимец, Алексей Пшеничный, Илья Исаков, Николай Шевченко.

"СГАУ-Саратов": Юрий Сергеев, Андрей Дьяченко (вратари), Сергей Томилин, Роберт Сафин, Ян Ковалёв (5), Артём Пономарёв (2), Антон Мерзлютин (1), Максим Саликов (2), Александр Рыжков (4), Олег Кривенко (2), Владимир Ахремочкин (2), Дмитрий Артамонов (5), Денис Афонин, Максим Зяблов (2).





Итог серии - 2:0.





Второй матч. "Университет Лесгафта - Нева" (Санкт-Петербург) - "Каустик" (Волгоград) 25:22 (12:8)

"Университет Лесгафта - Нева": Виталий Шиманский, Максим Попов (вратари), Павел Кунгуров (4), Дмитрий Киселёв (9), Владислав Размаев, Николай Емельяненко (2), Роман Столяров (2), Павел Тураев (2), Глеб Смахтин, Тимур Солодовников, Дмитрий Богданов, Виктор Зайцев, Кирилл Воронин (6), Александр Синицын.

"Каустик": Кирилл Михайлов, Евгений Лысаков (вратари), Алексей Косогов (2), Никита Гугняев (1), Михаил Виноградов (5), Артём Соловьёв, Сергей Косенков (3), Алексей Фокин (2), Андрей Мазаев (8), Александр Денисов, Роман Макришин, Сергей Тафинцев (1), Василий Наконечный, Эрик Фуамба Ндумби.





Третий матч. "Университет Лесгафта - Нева" (Санкт-Петербург) - "Каустик" (Волгоград) 24:18 (11:8)

"Университет Лесгафта - Нева": Виталий Шиманский, Максим Попов (вратари), Павел Кунгуров (5), Дмитрий Киселёв (5), Владислав Размаев, Николай Емельяненко (4), Роман Столяров (3), Павел Тураев, Глеб Смахтин, Тимур Солодовников (2), Дмитрий Богданов (1), Виктор Зайцев (2), Кирилл Воронин (2), Александр Синицын.

"Каустик": Кирилл Михайлов, Евгений Лысаков (вратари), Алексей Косогов (2), Никита Гугняев, Михаил Виноградов (3), Сергей Косенков (3), Алексей Фокин (1), Андрей Мазаев, Александр Денисов (1), Роман Макришин (5), Сергей Тафинцев (2), Василий Наконечный (1), Эрик Фуамба Ндумби.





Итог серии - 2:1.





Второй матч. "СКИФ" (Краснодар) - "Динамо" (Астрахань) 32:24 (15:11)

"СКИФ": Денис Заболотин, Дмитрий Кузнецов (вратари), Максим Михалин (1), Канан Аскеров, Алексей Арчибасов, Дмитрий Копосов (2), Евгений Волобуев (3), Александр Шкуринский (4), Сергей Николаенков (4), Дмитрий Свистунов (4), Николай Близнов (1), Вячеслав Касаткин (1), Игорь Карлов (6), Иван Пасенов, Валентин Воробьёв (5), Никита Степанов (1).

"Динамо": Александр Криошин, Андрей Верещагин (вратари), Евгений Кохан (4), Александр Ермаков (1), Денис Васильев (6), Григорий Черниченко (1), Юрий Татарин, Глеб Чернов (1), Владислав Васильев (3), Юрий Орлов (2), Арсений Ухваркин (2), Андрей Демченков, Сергей Предыбайлов (4).





Итог серии - 2:0.





Каждый человек желает создать в доме комфортные условия не только для себя, но также и для гостей. Как это сделать в малогабаритных квартирах? Поможет, например, в решении вопроса дизайн однокомнатной квартиры. Более детально ознакомиться с предлагаемыми услугами можно на сайте http://behome-design.ru.