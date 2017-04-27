ЖГК Звезда (Звенигород)

"Ростов-Дон", "Лада", "Кубань" и "Звезда" вышли в полуфинал женского чемпионата России по гандболу

Решающие матчи четвертьфинальных серий женского чемпионата России по гандболу среди команд суперлиги состоялись в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Тольятти и Астрахани.





"Ростов-Дон" после уверенной победы на выезде принимал "Ставрополье-СКФУ" из Ставропольского края. Хозяйки площадки имели полное преимущество и одержали крупную победу - 37:13. По пять голов на счету Анны Сень и Владлены Бобровниковой. Ростовчанки победили в серии до двух побед - 2:0 и без проблем завоевали место в полуфинале.





Краснодарская "Кубань" после поражения в Волгограде играла с "Динамо-Синарой" на домашней арене. Во втором матче краснодарские гандболистки забросили на два мяча больше в первом тайме и на один - во втором, победив в итоге - 34:31. Не помогли гостьям 11 голов Валерии Ганичевой.





На следующий день состоялся третий, решающий матч. Имея минимальное преимущество после первого тайма, во вторые полчаса игры хозяйки контролироали игру и уверенно победили - 32:26. В составе хозяек семь голов на счету Ярославы Фроловой, Ганичева показала такую же результативность. "Кубань" вырвала победу в серии - 2:1.





Одержав победу над московским "Лучом" в столице, тольяттинская "Лада" переехала на домашнюю арену и уже в первом тайме второго матча серии создала задел в 12 голов. Во второй половине расстояние между командами сохранилось - 34:22. Не спасли москвичек десять голов Екатерины Атьковой. "Лада" вышла в полуфинал, выиграв серию - 2:0.





Упорным получилось противостояние действующих чемпионок страны - гандболисток "Астраханочки" и "Звезды" из Звенигорода. Потерпев поражение в Подмосковье, во втором матче астраханские гандболистки, игравшие на этот раз дома, уступали после первого тайма два мяча, но сумели вырвать победу - 26:24. Девять мячей в ворота соперниц забросила Людмила Постнова.





В третьем, решающем матче гостьи имели к перерыву минимальный перевес. На этот раз хозяйкам не удалось захватить инициативу. Подмосковная команда увеличила преимущество и добилась победы - 25:21. Постнова вновь стала самой результативной на площадке с шестью голами, но победа в серии - 2:1, а с ней и путёвка в полуфинал достались гандболисткам "Звезды".





Таким образом, в полуфинальных сериях до двух побед сыграют "Лада" - "Звезда" и "Ростов-Дон" - "Кубань". 28 апреля матчи пройдут в Звенигороде и Краснодаре, а 1 и при необходимости 2 мая - в Ростове-на-Дону и Тольятти.





Второй матч. "Ростов-Дон" (Ростов-на-Дону) - "Ставрополье-СКФУ" (Ставропольский край) 37:13 (19:6)

"Ростов-Дон": Галина Мехдиева, Катрин Лунде, Анна Седойкина (вратари), Елена Сливинская, Юлия Манагарова (4), Майя Петрова (1), Анна Сень (5), Ана Паула Родригес Бело (3), Ольга Башкирова (2), Владлена Бобровникова (5), Ксения Макеева (4), Ольга Черноиваненко (4), Сираба Дембеле (3), Екатерина Ильина (1), Лотте Григель, Александрина Кабрал Барбоса (4), Виктория Борщенко (1).

"Ставрополье-СКФУ": Марина Складчикова, Дарья Гавриш (вратари), Дарья Ламзина, Ульяна Рассанова, Екатерина Калинина, Екатерина Баркалова (2), Ангелина Хвостунцева, Елена Устич (5), Олеся Кирий, Екатерина Королёва, Регина Мысак, Анастасия Пастух (1), Яна Арджанова, Надежда Пастух, Дарья Шебалкова, Снежана Махнёва (3), Зурета Коблева (1), Елена Лунина.





Итог серии - 2:0.





Второй матч. "Кубань" (Краснодар) - "Динамо-Синара" (Волгоград) 34:31 (19:17)

"Кубань": Виктория Калинина, Ирина Михайлюта (вратари), Диана Закарьян (7), Яна Савинова (3), Юлия Гаряева (1), Марина Судакова (1), Виктория Дивак, Виктория Жилинскайте (7), Яна Жилинскайте, Ольга Горшенина, Оксана Королёва (3), Ирина Антонова (1), Ярослава Фролова (6), Валентина Вернигорова, Екатерина Фанина (1), Антонина Скоробогатченко (4).

"Динамо-Синара": Мария Дувакина, Ирина Панченко, Эвелина Аношкина (вратари), Екатерина Чернова (1), Анна Кочетова (3), Елена Авдекова (1), Полина Ведехина (7), Кристина Алирзаева (2), Дарья Беликова (1), Юлия Маркова, Валерия Ганичева (11), Евгения Петрова, Екатерина Гребёнкина (2), Тамара Чопикян, Елизавета Собина, Анастасия Макина (3).





Третий матч. "Кубань" (Краснодар) - "Динамо-Синара" (Волгоград) 32:26 (14:13)

"Кубань": Виктория Калинина, Ирина Михайлюта, Виктория Самарская (вратари), Диана Закарьян, Яна Савинова (1), Юлия Гаряева, Марина Судакова (3), Виктория Дивак (1), Виктория Жилинскайте (6), Яна Жилинскайте (1), Ольга Горшенина (1), Оксана Королёва (3), Ирина Антонова (1), Ярослава Фролова (7), Валентина Вернигорова, Екатерина Фанина (2), Антонина Скоробогатченко (6).

"Динамо-Синара": Мария Дувакина, Ирина Панченко, Эвелина Аношкина (вратари), Екатерина Чернова (2), Анна Кочетова (4), Елена Авдекова, Полина Ведехина (6), Кристина Алирзаева (2), Дарья Беликова (3), Юлия Маркова, Валерия Ганичева (7), Евгения Петрова, Екатерина Гребёнкина (1), Тамара Чопикян (1), Елизавета Собина, Анастасия Макина.





Итог серии - 2:1.





Второй матч. "Лада" (Тольятти) - "Луч" (Москва) 34:22 (21:9)

"Лада": Елена Уткина, Олеся Цивка (вратари), Полина Горшкова (5), Юлия Какмоля (4), Дарья Самохина (5), Дарья Дмитриева (3), Виолетта Голец (3), Александра Санникова, Варвара Юрьева (1), Ольга Щербак (3), Алёна Носикова (2), Елизавета Малашенко (2), Ирина Снопова (4), Мария Гафонова.

"Луч": Анастасия Лагина, Пелагея Соколова (вратари), Ирина Бойкова, Екатерина Юрина (2), Анастасия Ершова, Дарья Гусева, Елизавета Иванова (3), Оксана Пантус (3), Екатерина Атькова (10), Екатерина Матлашова (3), Анна Бурова, Екатерина Дорошенко (1).





Итог серии - 2:0.





Второй матч. "Астраханочка" (Астрахань) - "Звезда" (Звенигород) 26:24 (14:16)

"Астраханочка": Анастасия Рябцева, Кира Трусова (вратари), Карина Сисенова (1), Людмила Постнова (9), Мария Рачителева, Кристина Сорокина, Светлана Иванова, Анна Шапошникова, Екатрина Левша (3), Милана Таженова (4), Людмила Выдрина (1), Светлана Кремнева (1), Наталья Чигиринова (4), Виктория Шичкина, Екатерина Зеленкова, Кристина Кожокарь (3), Яна Емельяненка.

"Звезда": Серафима Тиханова, Маргарита Кушнырь, Дарина Шулега (вратари), Арина Закордонская, Наталья Винюкова (2), Виктория Климанцева (5), Марианна Егорова (3), Мария Галай, Анастасия Листопад, Наталья Курбанова (3), Наталья Никитина (1), Анастасия Алексеева (2), Анастасия Илларионова (1), Мария Дудина (4), Алёна Амельченко, Анна Шукалова (3).





Третий матч. "Астраханочка" (Астрахань) - "Звезда" (Звенигород) 21:25 (11:12)

"Астраханочка": Анастасия Рябцева, Кира Трусова (вратари), Карина Сисенова (1), Людмила Постнова (6), Мария Рачителева, Кристина Сорокина, Светлана Иванова (3), Анна Шапошникова, Екатрина Левша (4), Милана Таженова, Людмила Выдрина, Светлана Кремнева, Наталья Чигиринова (3), Виктория Шичкина, Екатерина Зеленкова, Кристина Кожокарь (4), Яна Емельяненка.

"Звезда": Серафима Тиханова, Маргарита Кушнырь, Дарина Шулега (вратари), Наталья Иванова, Арина Закордонская, Наталья Винюкова (1), Виктория Климанцева (1), Марианна Егорова, Мария Галай (3), Анастасия Листопад (4), Наталья Курбанова, Наталья Никитина (5), Анастасия Алексеева (3), Анастасия Илларионова (1), Мария Дудина (5), Алёна Амельченко, Анна Шукалова (2).



