Эмиль Сутовский, фото с azerisport.com

Израильтянин Эмиль Сутовский выиграл шахматный турнир в Пойковском, Евгений Наер - второй

Традиционный, восемнадцатый по счёту международный турнир по шахматам имени Анатолия Карпова состоялся в посёлке Пойковском (Ханты-Мансийский автономный округ).





В турнире приняли участие десять гроссмейстеров: россияне Эрнесто Инаркиев (рейтинг ФИДЕ 2727) и Дмитрий Яковенко (2718), израильтянин Максим Родштейн (2701), украинец Антон Коробов (2695), россиянин Евгений Наер (2679), испанец Давид Антон Гихарро (2679), россиянин Даниил Дубов (2660), израильтянин Эмиль Сутовский (2650), молдаванин Виорел Бологан (2640) и белорус Сергей Жигалко (2639).





В первом туре Наер белыми выиграл у Бологана, Инаркиев - у Жигалко, Сутовский - у Коробова, Родштейн - у Яковенко. Вничью сыграли Дубов и Антон Гихарро.





Во втором туре Коробов победил Родштейна, Наер - Инаркиева, а Бологан уступил Антону Гихарро. Миром разошлись Яковенко - Дубов и Жигалко - Сутовский.





В третьем туре Инаркиев обыграл Бологана, Сутовский - Наера, а Дубов потерпел поражение от Коробова. Не выявили победителей Родштейн - Жигалко и Антон Гихарро - Яковенко.





В четвёртом туре Коробов одержал победу над Антоном Гихарро, Жигалко - над Дубовым, а Наер - над Родштейном. Ничьи зафиксированы в партиях Бологан - Яковенко и Инаркиев - Сутовский.





В пятом туре Сутовский победил Бологана, а Родштейн уступил Инаркиеву. Ничейными оказались партии Дубов - Наер, Антон Гихарро - Жигалко и Яковенко - Коробов.





В шестом туре Сутовский взял верх над Родштейном, а Бологан проиграл Коробову. Миром завершились партии Жигалко - Яковенко, Наер - Антон Гихарро и Инаркиев - Дубов.





В седьмом туре Родштейн одержал победу над Бологаном, Коробов - над Жигалко, а Яковенко потерпел поражение от Наера. Вничью сыграли Дубов - Сутовский и Антон Гихарро - Инаркиев.





В восьмом туре Наер переиграл Коробова, Родштейн - Дубова, Сутовский - Антона Гихарро, а Инаркиев проиграл Яковенко. Миром разошлись Бологан и Жигалко.





В девятом, заключительном туре Жигалко проиграл Наеру, вничью закончились партии Дубов - Бологан, Антон Гихарро - Родштейн, Яковенко - Сутовский и Коробов - Инаркиев.



