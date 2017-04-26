Новости Шахрияр Мамедьяров, фото с buro247.az Мамедьяров лидирует после пяти туров шахматного турнира в Азербайджане, Карякин и Крамник в середине таблицы Пять туров провели участники традиционного международного турнира по шахматам "Мемориал Вугара Гашимова", продолжающегося в азербайджанском Шамкире.

Партии третьего, четвёртого и пятого туров принесли следующие результаты:

Третий тур. Сергей Карякин (Россия) - Майкл Адамс (Англия) 0:1, Павел Эльянов (Украина) - Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) 0:1, Веселин Топалов (Болгария) - Владимир Крамник (Россия) ничья, Уэсли Со (США) - Радослав Войташек (Польша) ничья, Теймур Раджабов (Азербайджан) - Пентала Харикришна (Индия) ничья.

Четвёртый тур. Владимир Крамник (Россия) - Пентала Харикришна (Индия) 1:0, Радослав Войташек (Польша) - Сергей Карякин (Россия) ничья, Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) - Теймур Раджабов (Азербайджан) ничья, Майкл Адамс (Англия) - Павел Эльянов (Украина) ничья, Веселин Топалов (Болгария) - Уэсли Со (США) ничья.

Пятый тур. Уэсли Со (США) - Владимир Крамник (Россия) 1:0, Сергей Карякин (Россия) - Веселин Топалов (Болгария) 1:0, Павел Эльянов (Украина) - Радослав Войташек (Польша) ничья, Теймур Раджабов (Азербайджан) - Майкл Адамс (Англия) ничья, Пентала Харикришна (Индия) - Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) ничья.

Турнирное положение: 1. Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) - 3.5 очка; 2-3. Павел Эльянов (Украина), Майкл Адамс (Англия) - по 3; 4-7. Веселин Топалов (Болгария), Уэсли Со (США), Сергей Карякин (Россия), Владимир Крамник (Россия) - по 2.5; 8-9. Радослав Войташек (Польша), Теймур Раджабов (Азербайджан) - по 2; Пентала Харикришна (Индия) - 1.5.

Пятый тур. Сергей Карякин (Россия) - Веселин Топалов (Болгария).

1.e4 c6 2.d4 d5 3.e5 c5 4.dxc5 e6 5.a3 Bxc5 6.Nf3 Ne7 7.Bd3 Ng6 8.0-0 Nc6 9.b4 Bb6 10.Bb2 Nf4 11.c4 Nxd3 12.Qxd3 dxc4 13.Qxc4 Ne7 14.Nc3 Bd7 15.Qg4 Bc6 16.Rad1 Qc7 17.Ng5 Qxe5 18.b5 h5 19.Qh4 Bxb5 20.Rfe1 Qf5 21.Nxb5 Qxb5 22.Bxg7 Nf5 23.Nxe6 fxe6 24.Rxe6+ Kf7 25.Qf6+ Kg8 26.Bxh8 Bxf2+ 27.Kh1 Qa4 28.Red6 Rf8 29.Qg6+ Kxh8 30.Rd7 1-0. Шамкир Карякин Сергей Александрович, Крамник Владимир Борисович Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком

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