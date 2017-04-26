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26.04.2017 21:09
Евгения Уколова и Анастасия Барсук, фото с newstes.ru
Евгения Уколова и Анастасия Барсук дошли до четвертьфинала этапа Мирового тура по пляжному волейболу в Китае
Этап Мирового тура по пляжному волейболу состоялся на минувшей неделе в китайском Сямыне. 

Женский турнир выиграли бразильянки Барбара Сейшас Де Фрейташ и Фернанда Алвеш. В финале они были сильнее китайской пары Фан Ван/Юань Юэ со счётом 2:1 (21:12, 19:21, 16:14). Встреча продолжалась 50 минут. В матче за бронзовые награды Изабель Шнайдер и Виктория Бинек из Германии взяли верх над бразильянками Марией Антонелли и Каролиной Хортой Максимо - 2:0 (21:16, 21:19) за 29 минут. 

Лучшими из российских пар стали Евгения Уколова и Анастасия Барсук. В 1/16 финала Евгения и Анастасия победили французский дуэт Луссон/Юпитер - 2:0 (26:24, 21:10) за 33 минуты, в 1/8 финала сломили сопротивление немецкой пары Боргер/Козух - 2:1 (14:21, 21:18, 15:9) за 44 минуты, и лишь в четвертьфинале уступили Антонелли и Хорте - 0:2 (18:21, 22:24) за 35 минут. 

Ольга Мотрич и Надежда Макрогузова в 1/16 финала взяли верх над дуэтом из Варуату Джо/Матауату - 2:0 (21:18, 22:20) за 33 минуты, но в 1/8 финала проиграли бразильской паре Барбара/Фернанда - 1:2 (23:21, 13:21, 7:15) за 44 минуты. 

Юлия Абалакина и Ксения Дабижа не смогли пройти квалификацию, проиграв норвежской паре Лунде/Улвесет - 0:2 (19:21, 19:21) за 25 минут. 

Победителями мужского турнира стали Александр Броувер и Роберт Мееувсен из Нидерландов. В финальном матче они взяли верх над итальянцами Паоло Николаи и Даниэле Лупо со счётом 2:0 (21:14, 21:17). Матч продолжался лишь 29 минут. В матче за третье место польский дуэт Мачей Рудоль/Якуб Шаланкевич взял верх над Джонатаном Эрдманном и Армином Доллингером из Германии - 2:0 (21:16, 21:17) за 35 минут. 

Все три российских дуэта завершили борьбу на стадии 1/8 финала. 

Олег Стояновский и Артём Ярзуткин в 1/16 финала победили австрийский дуэт Робин Зайдль/Тобиас Винтер со счётом 2:1 (21:18, 17:21, 15:13) за 49 минут, но в 1/8 финала потерпели поражение от другой австрийской пары - Кунерт/Дресслер - 0:2 (13:21, 19:21) за 30 минут. 

Никита Лямин и Вячеслав Красильников в 1/16 финала одержали победу над украинским дуэтом Бабич/Гордеев - 2:0 (21:18, 21:11) за 33 минуты, но на следующем этапе уступили кубинской паре Гонсалес/Нивалдо - 0:2 (16:21, 17:21) за 31 минуту. 

Руслан Быканов и Ярослав Кошкарёв начали турнир с победы над канадской парой Плантинга/О`Горман - 2:1 (28:30, 21:16, 15:5) за 54 минуты, но в 1/8 финала уступили Рудолю и Шаланкевичу - 1:2 (21:18, 19:21, 9:15) за 48 минут.  
Города:
Сямынь
Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2017/04/26/110298.html
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