Евгения Уколова и Анастасия Барсук, фото с newstes.ru

Евгения Уколова и Анастасия Барсук дошли до четвертьфинала этапа Мирового тура по пляжному волейболу в Китае

Этап Мирового тура по пляжному волейболу состоялся на минувшей неделе в китайском Сямыне.





Женский турнир выиграли бразильянки Барбара Сейшас Де Фрейташ и Фернанда Алвеш. В финале они были сильнее китайской пары Фан Ван/Юань Юэ со счётом 2:1 (21:12, 19:21, 16:14). Встреча продолжалась 50 минут. В матче за бронзовые награды Изабель Шнайдер и Виктория Бинек из Германии взяли верх над бразильянками Марией Антонелли и Каролиной Хортой Максимо - 2:0 (21:16, 21:19) за 29 минут.





Лучшими из российских пар стали Евгения Уколова и Анастасия Барсук. В 1/16 финала Евгения и Анастасия победили французский дуэт Луссон/Юпитер - 2:0 (26:24, 21:10) за 33 минуты, в 1/8 финала сломили сопротивление немецкой пары Боргер/Козух - 2:1 (14:21, 21:18, 15:9) за 44 минуты, и лишь в четвертьфинале уступили Антонелли и Хорте - 0:2 (18:21, 22:24) за 35 минут.





Ольга Мотрич и Надежда Макрогузова в 1/16 финала взяли верх над дуэтом из Варуату Джо/Матауату - 2:0 (21:18, 22:20) за 33 минуты, но в 1/8 финала проиграли бразильской паре Барбара/Фернанда - 1:2 (23:21, 13:21, 7:15) за 44 минуты.





Юлия Абалакина и Ксения Дабижа не смогли пройти квалификацию, проиграв норвежской паре Лунде/Улвесет - 0:2 (19:21, 19:21) за 25 минут.





Победителями мужского турнира стали Александр Броувер и Роберт Мееувсен из Нидерландов. В финальном матче они взяли верх над итальянцами Паоло Николаи и Даниэле Лупо со счётом 2:0 (21:14, 21:17). Матч продолжался лишь 29 минут. В матче за третье место польский дуэт Мачей Рудоль/Якуб Шаланкевич взял верх над Джонатаном Эрдманном и Армином Доллингером из Германии - 2:0 (21:16, 21:17) за 35 минут.





Все три российских дуэта завершили борьбу на стадии 1/8 финала.





Олег Стояновский и Артём Ярзуткин в 1/16 финала победили австрийский дуэт Робин Зайдль/Тобиас Винтер со счётом 2:1 (21:18, 17:21, 15:13) за 49 минут, но в 1/8 финала потерпели поражение от другой австрийской пары - Кунерт/Дресслер - 0:2 (13:21, 19:21) за 30 минут.





Никита Лямин и Вячеслав Красильников в 1/16 финала одержали победу над украинским дуэтом Бабич/Гордеев - 2:0 (21:18, 21:11) за 33 минуты, но на следующем этапе уступили кубинской паре Гонсалес/Нивалдо - 0:2 (16:21, 17:21) за 31 минуту.



