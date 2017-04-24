На главнуюИА Спортком вКонтактеИА Спортком в Facebook
ОГЛАВЛЕНИЕ
Сегодня
В России
В мире
Виды спорта
Шахматы
Мини-футбол
Гандбол
Водное поло
Гольф
Фехтование
Спортинг
Гимнастика эстетическая
Боулинг
Регби
Бейсбол
Шашки
Мотоциклетный спорт
Все виды спорта (201)
Архивы
Реклама
Группа компаний "Офисный комфорт"
Шашки
Главное
О спорте
Регионы
Новости
Персоны
Организации
Сюжеты
Опросы
Школы
Публикации
Мероприятия
Клубы
Фото и видео
Календарь
Площадки
Новости
24.04.2017 20:38
Софья Морозова, фото с kaluga-gov.ru
Ринчинов, Королёв и Саршаев победили в Кубке России по русским шашкам, Софья Морозова - абсолютная победительница среди женщин
Розыгрыш Кубка России по русским шашкам состоялся в Евпатории (Республика Крым). 

Победу в классической программе среди мужчин одержал Баир Ринчинов из Республики Бурятия, набравший пять очков из семи возможных и по коэффициенту опередивший серебряного призёра - Андрея Федотова из Республики Саха-Якутия. Тройку призёров замкнул Мажит Саршаев из Санкт-Петербурга, на счету которого 4.5 очка. 

Победителем турнира в быстрой программе стал Юрий Королёв из Московской области, на счету которого шесть очков. Вторым с пятью очками финишировал Сергей Белошеев из Республики Крым, третьим - Владимир Еланов из Республики Бурятия, набравший 4.5 очка. 

Мажит Саршаев одержал победу в молниеносной программе, набрав пять очков и по коэффициенту опередив серебряного призёра - Михаила Горюнова из Ленинградской области, а также Николая Абациева из Подмосковья, завоевавшего бронзу. 

Кубок страны в классической программе среди женщин завоевала Софья Морозова из Калужской области, набрав 6.5 очка из восьми. Второй с 5.5 очками финишировала москвичка Татьяна Тетерина, третьей - Ольга Балукова из Московской области, уступившая Тетериной по коэффициенту. 

В быстрой программе также первенствовала Софья Морозова, набрав 6.5 очка из семи. На втором и третьем местах с 4.5 очками соответственно Юлия Мосалова из Калужской области и Юлия Кузнецова из Московской области. 

Софья Морозова завоевала главный приз и в молниеносной программе, показав стопроцентный результат - десять очков из десяти. Восемь очков и второе место - у Ольги Балуковой, тройку призёров с 7.5 очками замкнула Юлия Мосалова, - сообщает сайт Федерации шашек России.  
Города:
Евпатория
Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2017/04/24/110293.html
Главные темы
Материалов пока не добавлено
Последние новости
24.04.2017 20:38
Ринчинов, Королёв и Саршаев победили в Кубке России по русским шашкам, Софья Морозова - абсолютная победительница среди женщин
14.03.2017 20:13
Алексей Чижов и Айгуль Идрисова победили в финале Кубка мира по стоклеточным шашкам
04.03.2017 22:50
Александр Шварцман стал чемпионом Европы по стоклеточным шашкам в блице, Муродулло Амриллаев выиграл турнир Cannes Open - 2017
27.02.2017 22:01
Владимир Иванов, Сергей Шеханов, Гузялия Дашкова, Олег Дашков и Татьяна Пяткова стали чемпионами России по шашечным поддавкам
22.12.2016 21:41
Дмитрий Цинман победил в финале Кубка мира по русским шашкам
20.12.2016 16:50
Рул Боомстра стал чемпионом мира по стоклеточным шашкам
03.12.2016 20:11
Андрей Гнелицкий и Жанна Саршаева победили на шестом этапе Кубка мира по шашкам-64
Все новости
Сюжеты
В мире. 1-е Всемирные интеллектуальные игры
В мире. IV Всемирные интеллектуальные игры. Китай - 2014
Публикации
Материалов пока не добавлено
Фото и видео
Материалов пока не добавлено
Опросы
Материалов пока не добавлено
Спорт в России
Совет при Президенте РФ по физической культуре и спорту
Министерство спорта Российской Федерации
Ассоциация Мультиспорта России
Олимпийский комитет России
Фонд "Социальная Альтернатива"
Реклама
©
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 Рейтинг TopSport
Информационное агентство СПОРТКОМ, 2003-2015
Свидетельство о регистрации СМИ Эл. N77-8678
Телефон: (495) 987-40-82. Факс: (495) 987-40-84. E-mail: inbox@sportcom.ru

Новости партнёров
 