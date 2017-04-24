Ринчинов, Королёв и Саршаев победили в Кубке России по русским шашкам, Софья Морозова - абсолютная победительница среди женщин
Розыгрыш Кубка России по русским шашкам состоялся в Евпатории (Республика Крым).
Победу в классической программе среди мужчин одержал Баир Ринчинов из Республики Бурятия, набравший пять очков из семи возможных и по коэффициенту опередивший серебряного призёра - Андрея Федотова из Республики Саха-Якутия. Тройку призёров замкнул Мажит Саршаев из Санкт-Петербурга, на счету которого 4.5 очка.
Победителем турнира в быстрой программе стал Юрий Королёв из Московской области, на счету которого шесть очков. Вторым с пятью очками финишировал Сергей Белошеев из Республики Крым, третьим - Владимир Еланов из Республики Бурятия, набравший 4.5 очка.
Мажит Саршаев одержал победу в молниеносной программе, набрав пять очков и по коэффициенту опередив серебряного призёра - Михаила Горюнова из Ленинградской области, а также Николая Абациева из Подмосковья, завоевавшего бронзу.
Кубок страны в классической программе среди женщин завоевала Софья Морозова из Калужской области, набрав 6.5 очка из восьми. Второй с 5.5 очками финишировала москвичка Татьяна Тетерина, третьей - Ольга Балукова из Московской области, уступившая Тетериной по коэффициенту.
В быстрой программе также первенствовала Софья Морозова, набрав 6.5 очка из семи. На втором и третьем местах с 4.5 очками соответственно Юлия Мосалова из Калужской области и Юлия Кузнецова из Московской области.
Софья Морозова завоевала главный приз и в молниеносной программе, показав стопроцентный результат - десять очков из десяти. Восемь очков и второе место - у Ольги Балуковой, тройку призёров с 7.5 очками замкнула Юлия Мосалова, - сообщает сайт Федерации шашек России.