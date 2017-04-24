На главнуюИА Спортком вКонтактеИА Спортком в Facebook
ОГЛАВЛЕНИЕ
Сегодня
В России
В мире
Виды спорта
Шахматы
Мини-футбол
Гандбол
Водное поло
Гольф
Фехтование
Спортинг
Гимнастика эстетическая
Боулинг
Регби
Бейсбол
Шашки
Мотоциклетный спорт
Все виды спорта (201)
Архивы
Реклама
Группа компаний "Офисный комфорт"
Мотоциклетный спорт
Главное
О спорте
Регионы
Новости
Персоны
Организации
Сюжеты
Опросы
Школы
Публикации
Мероприятия
Клубы
Фото и видео
Календарь
Площадки
Новости
24.04.2017 20:36
Марк Маркес, фото с fullnoise.com.au
Марк Маркес выиграл Гран-при Америк в чемпионате MotoGP
Четвёртый этап чемпионата мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам - Гран-при Америк состоялся в минувший уик-энд на "Трассе Америк" в Остине (штат Техас, США). 

Победителем воскресной гонки в классе MotoGP стал трёхкратный чемпион мира испанец Марк Маркес на "Хонде". Вторым финишировал семикратный чемпион MotoGP итальянец Валентино Росси на "Ямахе", третьим - испанец Дани Педроса на "Хонде". 

В десятку лучших также вошли британец Кэл Кратчлоу ("ЛЧР-Хонда"), француз Йоханн Зарко ("Тек 3 - Ямаха"), итальянец Андреа Довициозо ("Ямаха"), его соотечественник Андреа Янноне ("Сузуки"), ещё один итальянский гонщик Данило Петруччи ("Прамак-Дукати"), трёхкратный чемпион MotoGP испанец Хорхе Лоренсо и австралиец Джек Миллер ("Марк ВДС - Хонда"). 

В общем зачёте Росси вышел в лидеры, набрав 56 очков. На втором месте с 50 очками испанец Маверик Виньялес на "Ямахе", на третьем - Маркес (38), на четвёртом - Довициозо (30), на пятом - Кратчлоу (29). 

MotoGP. Гран-при Америк. Гонка. 

1. Марк Маркес ("Хонда") – 43.58,770
2. Валентино Росси ("Ямаха") +3,069
3. Дани Педроса ("Хонда") +5,112
4. Кэл Кратчлоу ("ЛЧР-Хонда") +7,638
5. Йоханн Зарко ("Тек 3 - Ямаха") +7,957
6. Андреа Довициозо ("Дукати") +14,058
7. Андреа Янноне ("Сузуки") +15,491
8. Данило Петруччи ("Прамак-Дукати") +16,772
9. Хорхе Лоренсо ("Дукати") +17,979
10. Джек Миллер ("Марк ВДС - Хонда") +18,494. 
Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2017/04/24/110291.html
Главные темы
Материалов пока не добавлено
Последние новости
24.04.2017 20:36
Марк Маркес выиграл Гран-при Америк в чемпионате MotoGP
11.04.2017 23:21
Маверик Виньялес выиграл Гран-при Аргентины в чемпионате MotoGP
05.04.2017 21:39
Евгений Мартюченко и Николай Красников стали чемпионами России по кроссу на снегоходах
04.04.2017 20:48
Дмитрий Колтаков стал чемпионом мира по мотогонкам на льду
29.03.2017 21:45
Маверик Виньялес выиграл стартовый этап чемпионата MotoGP - Гран-при Катара
22.03.2017 19:35
Евгений Бобрышев занял третье место на аргентинском этапе чемпионата мира по мотокроссу
14.03.2017 20:15
Сборная России стала 35-кратным чемпионом мира по мотогонкам на льду
Все новости
Сюжеты
Чемпионат мира по Супербайку - 2013
Чемпионат мира по мотокроссу - 2013
Чемпионат мира по суперкроссу - 2013
Автомобильный спорт. Дакар 2013
Автомобильный спорт. Дакар - 2015
Публикации
27.02.2014 12:16
Жаркий. Зимний. Австралийский.
21.10.2013 18:38
World Superbike. Том Сайкс – триумфатор сезона-2013!
Фото и видео
23.07.2013 11:48
Фото. Московский этап Чемпионата Мира World Superbike 2013
28.08.2012 16:10
Фото. Московский этап Чемпионата Мира World Superbike
Опросы
Материалов пока не добавлено
Спорт в России
Совет при Президенте РФ по физической культуре и спорту
Министерство спорта Российской Федерации
Ассоциация Мультиспорта России
Олимпийский комитет России
Фонд "Социальная Альтернатива"
Реклама
©
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 Рейтинг TopSport
Информационное агентство СПОРТКОМ, 2003-2015
Свидетельство о регистрации СМИ Эл. N77-8678
Телефон: (495) 987-40-82. Факс: (495) 987-40-84. E-mail: inbox@sportcom.ru

Новости партнёров
 