Марк Маркес, фото с fullnoise.com.au

Марк Маркес выиграл Гран-при Америк в чемпионате MotoGP

Четвёртый этап чемпионата мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам - Гран-при Америк состоялся в минувший уик-энд на "Трассе Америк" в Остине (штат Техас, США).





Победителем воскресной гонки в классе MotoGP стал трёхкратный чемпион мира испанец Марк Маркес на "Хонде". Вторым финишировал семикратный чемпион MotoGP итальянец Валентино Росси на "Ямахе", третьим - испанец Дани Педроса на "Хонде".





В десятку лучших также вошли британец Кэл Кратчлоу ("ЛЧР-Хонда"), француз Йоханн Зарко ("Тек 3 - Ямаха"), итальянец Андреа Довициозо ("Ямаха"), его соотечественник Андреа Янноне ("Сузуки"), ещё один итальянский гонщик Данило Петруччи ("Прамак-Дукати"), трёхкратный чемпион MotoGP испанец Хорхе Лоренсо и австралиец Джек Миллер ("Марк ВДС - Хонда").





В общем зачёте Росси вышел в лидеры, набрав 56 очков. На втором месте с 50 очками испанец Маверик Виньялес на "Ямахе", на третьем - Маркес (38), на четвёртом - Довициозо (30), на пятом - Кратчлоу (29).





MotoGP. Гран-при Америк. Гонка.





1. Марк Маркес ("Хонда") – 43.58,770

2. Валентино Росси ("Ямаха") +3,069

3. Дани Педроса ("Хонда") +5,112

4. Кэл Кратчлоу ("ЛЧР-Хонда") +7,638

5. Йоханн Зарко ("Тек 3 - Ямаха") +7,957

6. Андреа Довициозо ("Дукати") +14,058

7. Андреа Янноне ("Сузуки") +15,491

8. Данило Петруччи ("Прамак-Дукати") +16,772

9. Хорхе Лоренсо ("Дукати") +17,979