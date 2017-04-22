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22.04.2017 21:39
Павел Эльянов, фото с nc4.info
Сергей Карякин и Владимир Крамник сыграли вничью в двух первых турах шахматного турнира в Азербайджане
Четвёртый международный турнир по шахматам памяти Вугара Гашимова стартовал в пятницу в азербайджанском Шамкире. 

В один круг между собой играют десять гроссмейстеров. Россию представляют экс-чемпион мира Владимир Крамник (рейтинг ФИДЕ 2811) и вице-чемпион мира 2016 года Сергей Карякин (2783). Остальные участники турнира: американец Уэсли Со (2822), азербайджанец Шахрияр Мамедьяров (2772), англичанин Майкл Адамс (2761), Пентала Харикришна из Индии (2755), украинец Павел Эльянов (2751), поляк Радослав Войташек (2745), болгарин Веселин Топалов (2741) и азербайджанец Теймур Раджабов (2710). 

В первом туре Со белыми фигурами неожиданно уступил Мамедьярову, а Эльянов одержал победу над Раджабовым. Крамник чёрными сыграл вничью с Войташеком, а Карякин белыми разошёлся миром с Харикришной. Не выявили победителя также Топалов с Адамсом. 

Во втором туре Эльянов чёрными взял верх над Харикришной, а Топалов также чёрными был сильнее Войташека. Крамник белыми сыграл вничью с Раджабовым, а Карякин чёрными разделил очко с Мамедьяровым. Ещё одна ничья зафиксирована в партии между Адамсом и Со. 

Турнир продлится до 30 апреля. 

Турнирное положение: 1. Павел Эльянов (Украина) – 2 очка; 2-3. Веселин Топалов (Болгария), Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) – по 1,5; 4-6. Владимир Крамник (Россия), Сергей Карякин (Россия), Майкл Адамс (Англия) – по 1; 7-10. Теймур Раджабов (Азербайджан), Радослав Войташек (Польша), Пентала Харикришна (Индия), Уэсли Со (США) – по 0,5.

Второй тур. Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) - Сергей Карякин (Россия). 

1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bc4 Bc5 4. c3 Nf6 5. d4 exd4 6. e5 d5 7. Bb5 Ne4 8. cxd4 Bb6 9. Nc3 O-O 10. Be3 Bg4 11. h3 Bh5 12. O-O Nxd4 13. Bxd4 Bxf3 14. gxf3 Qg5+ 15. Kh1 Qf5 16. fxe4 Qxh3+ 17. Kg1 Bxd4 18. Qxd4 Qg4+ 19. Kh1 Qh3+ 20. Kg1 Qg4+ 21. Kh1 Qh3+ 22. Kg1 1/2-1/2.
Города:
Шамкир
Персоны:
Карякин Сергей Александрович, Крамник Владимир Борисович
Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2017/04/22/110290.html
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