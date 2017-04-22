Павел Эльянов, фото с nc4.info

Сергей Карякин и Владимир Крамник сыграли вничью в двух первых турах шахматного турнира в Азербайджане

Четвёртый международный турнир по шахматам памяти Вугара Гашимова стартовал в пятницу в азербайджанском Шамкире.





В один круг между собой играют десять гроссмейстеров. Россию представляют экс-чемпион мира Владимир Крамник (рейтинг ФИДЕ 2811) и вице-чемпион мира 2016 года Сергей Карякин (2783). Остальные участники турнира: американец Уэсли Со (2822), азербайджанец Шахрияр Мамедьяров (2772), англичанин Майкл Адамс (2761), Пентала Харикришна из Индии (2755), украинец Павел Эльянов (2751), поляк Радослав Войташек (2745), болгарин Веселин Топалов (2741) и азербайджанец Теймур Раджабов (2710).





В первом туре Со белыми фигурами неожиданно уступил Мамедьярову, а Эльянов одержал победу над Раджабовым. Крамник чёрными сыграл вничью с Войташеком, а Карякин белыми разошёлся миром с Харикришной. Не выявили победителя также Топалов с Адамсом.





Во втором туре Эльянов чёрными взял верх над Харикришной, а Топалов также чёрными был сильнее Войташека. Крамник белыми сыграл вничью с Раджабовым, а Карякин чёрными разделил очко с Мамедьяровым. Ещё одна ничья зафиксирована в партии между Адамсом и Со.





Турнир продлится до 30 апреля.





Турнирное положение: 1. Павел Эльянов (Украина) – 2 очка; 2-3. Веселин Топалов (Болгария), Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) – по 1,5; 4-6. Владимир Крамник (Россия), Сергей Карякин (Россия), Майкл Адамс (Англия) – по 1; 7-10. Теймур Раджабов (Азербайджан), Радослав Войташек (Польша), Пентала Харикришна (Индия), Уэсли Со (США) – по 0,5.





Второй тур. Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) - Сергей Карякин (Россия).



