Александра Горячкина завоевала серебро, Алиса Галлямова - бронзу женского чемпионата Европы по шахматам
Чемпионат Европы по шахматам среди женщин финишировал в субботу в столице Латвии Риге.
Единоличной победительницей турнира, набрав 8.5 очка из 11 возможных, стала 30-летняя грузинская шахматистка Нана Дзагнидзе. Две россиянки вошли в тройку призёров, заработав по восемь очков. По дополнительным показателям серебряную медаль завоевала Александра Горячкина, бронзовую - Алиса Галлямова. В десятом туре Горячкина чёрными фигурами сыграла вничью с представляющей Венгрию Хоан Тан Тран, а в одиннадцатом - белыми с Элизабет Петц из Германии. Галлямова в предпоследнем туре белыми победила выступающую за Италию Ольгу Зимину, а в заключительный день турнира чёрными взяла верх над соотечественницей - Алиной Кашлинской.
Набрав по 7.5 очка, четвёртое место по дополнительным показателям заняла Екатерина Лагно, девятое - Марина Нечаева, 12-е - Наталья Погонина. С таким же результатом завершили турнир украинка Мария Музычук, Моника Сочко из Польши, Элина Даниелян из Армении, Элизабет Петц, грузинка Бела Хотенашвили, украинка Наталья Жукова, Хоан Тан Тран, ещё одна венгерская шахматистка - Анита Гара, а также украинка Инна Гапоненко.
По семь очков набрали Алина Кашлинская (16-е место), Дарья Пустовойтова (19) и Ольга Гиря (20), по 6.5 - Евгения Овод (33), Карина Амбарцумова (39), и Анастасия Боднарук (43) по шесть - Дарья Чарочкина (52), Анастасия Травкина (62) и Алина Балаян (64), по 5.5 - Баира Кованова (70), Александра Жеребцова (71), Анастасия Савина (77) и Анастасия Парамзина (85), по пять - Анастасия Сазонова (87), Елена Семёнова (90), Ирина Утяцкая (93) и Мария Комягина (96), 4.5 - Наруна Чан (106), четыре - Карина Азимова (121), три - Маргарита Зверева (139). Всего участие в чемпионате континента принимали 144 шахматистки.
11-й тур. Алина Кашлинская (Россия) - Алиса Галлямова (Россия).
1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nc3 Bb4 4. Qc2 c5 5. dxc5 O-O 6. a3 Bxc5 7. Nf3 b6 8. Bf4 Bb7 9. Rd1 Nh5 10. Bc1 f5 11. e3 Nc6 12. Be2 Nf6 13. O-O Rc8 14. b3 Qe7 15. b4 Bd6 16. Bb2 Bb8 17. e4 Ng4 18. h3 Nge5 19. exf5 Nxb4 20. axb4 Nxf3+ 21. Bxf3 Bxf3 22. Rd3 Rxf5 23. Re1 Qg5 24. Rxf3 Rxf3 25. Ne4 Qg6 26. Qd1 Rf7 27. c5 bxc5 28. Nxc5 Rcf8 29. Bd4 e5 30. Be3 Qc6 31. Qg4 d5 32. b5 Qc8 33. Qb4 d4 34. Bg5 Bd6 35. Rc1 Qf5 36. Qd2 e4 37. g4 Qe5 38. f4 exf3 0-1.