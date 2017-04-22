Александра Горячкина, фото с chesspro.ru

Александра Горячкина завоевала серебро, Алиса Галлямова - бронзу женского чемпионата Европы по шахматам

Чемпионат Европы по шахматам среди женщин финишировал в субботу в столице Латвии Риге.





Единоличной победительницей турнира, набрав 8.5 очка из 11 возможных, стала 30-летняя грузинская шахматистка Нана Дзагнидзе. Две россиянки вошли в тройку призёров, заработав по восемь очков. По дополнительным показателям серебряную медаль завоевала Александра Горячкина, бронзовую - Алиса Галлямова. В десятом туре Горячкина чёрными фигурами сыграла вничью с представляющей Венгрию Хоан Тан Тран, а в одиннадцатом - белыми с Элизабет Петц из Германии. Галлямова в предпоследнем туре белыми победила выступающую за Италию Ольгу Зимину, а в заключительный день турнира чёрными взяла верх над соотечественницей - Алиной Кашлинской.





Набрав по 7.5 очка, четвёртое место по дополнительным показателям заняла Екатерина Лагно, девятое - Марина Нечаева, 12-е - Наталья Погонина. С таким же результатом завершили турнир украинка Мария Музычук, Моника Сочко из Польши, Элина Даниелян из Армении, Элизабет Петц, грузинка Бела Хотенашвили, украинка Наталья Жукова, Хоан Тан Тран, ещё одна венгерская шахматистка - Анита Гара, а также украинка Инна Гапоненко.





По семь очков набрали Алина Кашлинская (16-е место), Дарья Пустовойтова (19) и Ольга Гиря (20), по 6.5 - Евгения Овод (33), Карина Амбарцумова (39), и Анастасия Боднарук (43) по шесть - Дарья Чарочкина (52), Анастасия Травкина (62) и Алина Балаян (64), по 5.5 - Баира Кованова (70), Александра Жеребцова (71), Анастасия Савина (77) и Анастасия Парамзина (85), по пять - Анастасия Сазонова (87), Елена Семёнова (90), Ирина Утяцкая (93) и Мария Комягина (96), 4.5 - Наруна Чан (106), четыре - Карина Азимова (121), три - Маргарита Зверева (139). Всего участие в чемпионате континента принимали 144 шахматистки.





11-й тур. Алина Кашлинская (Россия) - Алиса Галлямова (Россия).



