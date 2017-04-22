На главнуюИА Спортком вКонтактеИА Спортком в Facebook
ОГЛАВЛЕНИЕ
Сегодня
В России
В мире
Виды спорта
Шахматы
Фехтование
Гандбол
Мини-футбол
Регби
Водное поло
Гольф
Спортинг
Гимнастика эстетическая
Боулинг
Бейсбол
Все виды спорта (201)
Архивы
Реклама
Группа компаний "Офисный комфорт"
Гандбол
Главное
О спорте
Регионы
Новости
Персоны
Организации
Сюжеты
Опросы
Школы
Публикации
Мероприятия
Клубы
Фото и видео
Календарь
Площадки
Новости
22.04.2017 21:33
"Ростов-Дон", "Лада", "Динамо-Синара" и "Звезда" выиграли первые четвертьфинальные матчи женского ЧР по гандболу
Первые четвертьфинальные матчи женского чемпионата России по гандболу среди команд суперлиги состоялись в четверг в Ставрополе, Волгограде, Москве и Звенигороде. 

Победитель регулярного чемпионата - "Ростов-Дон" играл в Ставрополе с местной командой "Ставрополье-СКФУ". Уже к перерыву исход борьбы не вызывал сомнений - гостьи добились почти двукратного преимущества. Во второй половине ростовчанки окончательно оформили разгром соперниц - 44:27. Хозяек не спасли девять голов Снежаны Махнёвой. В составе победительниц самыми результативными стали Анна Сень и Ксения Макеева, забросившие по семь мячей. 

Более упорное сопротивление фавориту оказал московский "Луч", принимавший тольяттинскую "Ладу". Однако и здесь гостьи справились с задачей, выиграв два мяча в первом тайме, три - во втором и в итоге взяв верх - 29:24. У проигравших восемью точными бросками отметилась Екатерина Юрина. В составе победительниц по семь точных бросков на счету Дарьи Самохиной и Дарьи Дмитриевой.

Неудачно стартовали в плей-офф действующие чемпионки страны - гандболистки "Астраханочки", игравшие на выезде со звенигородской "Звездой". В первом тайме подмосковные гандболистки создали задел в пять мячей. После перерыва гостьи играли лучше, но для общего успеха этого не хватило - 33:30 в пользу хозяек площадки. Проигравшим не помогли десять точных бросков Кристины Кожокарь. В составе победительниц восемь голов в активе Натальи Винюковой. 

Волгоградский клуб "Динамо-Синара" с одинаковым счётом 14:12 в свою пользу закончил оба тайма домашнего матча с краснодарской "Кубанью", выиграв в итоге, таким образом, - 28:24. Одиннадцать заброшенных мячей в составе победительниц на счету Валерии Ганичевой. 

"Ростов-Дон", "Лада", "Звезда" и "Динамо-Синара" вышли вперёд в сериях до двух побед - 1:0. Вторые и при необходимости третьи матчи состоятся 23-24 апреля в Ростове-на-Дону, Тольятти, Астрахани и Краснодаре.  

"Ставрополье-СКФУ" (Ставропольский край) - "Ростов-Дон" (Ростов-на-Дону) 27:44 (11:20)
"Ставрополье-СКФУ": Марина Складчикова, Дарья Гавриш (вратари), Дарья Ламзина, Ульяна Рассанова (1), Екатерина Калинина (1), Екатерина Баркалова (8), Ангелина Хвостунцева, Елена Устич (3), Олеся Кирий, Екатерина Королёва, Регина Мысак (3), Анастасия Пастух (1), Яна Арджанова, Надежда Пастух, Снежана Махнёва (9), Зурета Коблева (1).
"Ростов-Дон": Галина Мехдиева, Анна Седойкина (вратари), Елена Сливинская, Юлия Манагарова (4), Майя Петрова (1), Анна Сень (7), Ана Паула Родригес Бело (1), Ольга Башкирова (2), Владлена Бобровникова (3), Ксения Макеева (7), Ольга Черноиваненко (2), Сираба Дембеле (3), Екатерина Ильина (1), Лотте Григель (3), Александрина Кабрал Барбоса (4), Виктория Борщенко (6). 
Счёт в серии - 0:1. 

"Динамо-Синара" (Волгоград) - "Кубань" (Краснодар) 28:24 (14:12)
"Динамо-Синара": Мария Дувакина, Ирина Панченко, Эвелина Аношкина (вратари), Екатерина Чернова (1), Анна Кочетова (9), Елена Авдекова (1), Полина Ведехина (5), Кристина Алирзаева, Дарья Беликова, Юлия Маркова, Валерия Ганичева (11), Евгения Петрова, Екатерина Гребёнкина, Тамара Чопикян, Елизавета Собина, Анастасия Макина (1).
"Кубань": Виктория Калинина, Ирина Михайлюта (вратари), Диана Закарьян (5), Яна Савинова, Наталия Даньшина, Юлия Гаряева, Ксения Дьяченко, Марина Судакова (1), Яна Ускова, Виктория Жилинскайте (4), Яна Жилинскайте (1), Ольга Горшенина (3), Оксана Королёва (3), Ирина Антонова, Ярослава Фролова (2), Валентина Гончарова, Валентина Вернигорова, Екатерина Фанина (2), Антонина Скоробогатченко (3). 
Счёт в серии - 1:0. 

"Луч" (Москва) - "Лада" (Тольятти) 24:29 (12:14)
"Луч": Анастасия Лагина, Пелагея Соколова (вратари), Ирина Бойкова (1), Екатерина Юрина (8), Анастасия Ершова, Дарья Гусева, Диана Матросова, Александра Борисова (3), Екатерина Мухина, Юлия Семёнова, Елизавета Иванова (3), Оксана Пантус (2), Екатерина Атькова (1), Екатерина Матлашова (4), Анна Бурова (2), Екатерина Дорошенко. 
"Лада": Маргарита Орлова, Елена Уткина, Олеся Цивка (вратари), Полина Горшкова (2), Юлия Какмоля, Дарья Самохина (7), Дарья Дмитриева (7), Виолетта Голец (1), Александра Санникова, Ольга Щербак (2), Алёна Носикова (1), Елизавета Малашенко (3), Ирина Снопова (2), Мария Гафонова (4).
Счёт в серии - 0:1. 

"Звезда" (Звенигород) - "Астраханочка" (Астрахань) 33:30 (17:12)
"Звезда": Серафима Тиханова, Маргарита Кушнырь, Дарина Шулега (вратари), Арина Закордонская (4), Наталья Винюкова (8), Виктория Климанцева (6), Марианна Егорова (3), Мария Галай, Анастасия Листопад (1), Наталья Курбанова, Наталья Никитина (4), Анастасия Алексеева (1), Анастасия Илларионова, Мария Дудина (6), Алёна Амельченко, Анна Шукалова. 
"Астраханочка": Анастасия Рябцева, Кира Трусова - 1 забитый гол (вратари), Карина Сисенова (2), Людмила Постнова (2), Мария Рачителева, Кристина Сорокина, Светлана Иванова, Анна Шапошникова (1), Екатрина Левша (5), Милана Таженова, Людмила Выдрина, Светлана Кремнева (1), Наталья Чигиринова (4), Виктория Шичкина (2), Екатерина Зеленкова (2), Кристина Кожокарь (10). 
Счёт в серии - 1:0.     
Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2017/04/22/110287.html
Главные темы
Материалов пока не добавлено
Последние новости
22.04.2017 21:33
"Ростов-Дон", "Лада", "Динамо-Синара" и "Звезда" выиграли первые четвертьфинальные матчи женского ЧР по гандболу
22.04.2017 21:31
"Чеховские медведи", "СКИФ", "Динамо-Виктор" и "Каустик" повели в четвертьфиналах мужского чемпионата России по гандболу
17.04.2017 21:06
Краснодарский "СКИФ" завоевал Кубок России по гандболу, победив в финале "Чеховских медведей"
15.04.2017 21:14
"Ростов-Дон" вышел в финал женского гандбольного Кубка ЕГФ
11.04.2017 20:58
"Чеховские медведи", "Университет Лесгафта - Нева" и "Динамо-Виктор" победили на финише предварительного этапа чемпионата России
10.04.2017 14:46
"Ростов-Дон" победил в первом полуфинальном матче женского гандбольного Кубка ЕГФ
10.04.2017 14:03
"Чеховские медведи", "СКИФ", "Сунгуль" и астраханское "Динамо" победили в матчах чемпионата России по гандболу
Все новости
Сюжеты
В мире. XIV летние Паралимпийские игры. Лондон-2012
Чемпионат России по гандболу - 2014/15
Лига чемпионов по гандболу 2014/2015
Чемпионат мира по гандболу. Катар - 2015
Чемпионат Европы 2014
Публикации
19.02.2008 00:41
Открытый Кубок Москвы, посвященный Дню Защитника Отечества
Фото и видео
24.08.2008 11:16
Фото. Пекин 2008. Гандбол
22.08.2008 19:13
Фото. Пекин 2008. Россия - Дания 28:27
Опросы
Материалов пока не добавлено
Спорт в России
Совет при Президенте РФ по физической культуре и спорту
Министерство спорта Российской Федерации
Ассоциация Мультиспорта России
Олимпийский комитет России
Фонд "Социальная Альтернатива"
Реклама
©
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 Рейтинг TopSport
Информационное агентство СПОРТКОМ, 2003-2015
Свидетельство о регистрации СМИ Эл. N77-8678
Телефон: (495) 987-40-82. Факс: (495) 987-40-84. E-mail: inbox@sportcom.ru

Новости партнёров
 