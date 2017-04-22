"Ростов-Дон", "Лада", "Динамо-Синара" и "Звезда" выиграли первые четвертьфинальные матчи женского ЧР по гандболу

Первые четвертьфинальные матчи женского чемпионата России по гандболу среди команд суперлиги состоялись в четверг в Ставрополе, Волгограде, Москве и Звенигороде.





Победитель регулярного чемпионата - "Ростов-Дон" играл в Ставрополе с местной командой "Ставрополье-СКФУ". Уже к перерыву исход борьбы не вызывал сомнений - гостьи добились почти двукратного преимущества. Во второй половине ростовчанки окончательно оформили разгром соперниц - 44:27. Хозяек не спасли девять голов Снежаны Махнёвой. В составе победительниц самыми результативными стали Анна Сень и Ксения Макеева, забросившие по семь мячей.





Более упорное сопротивление фавориту оказал московский "Луч", принимавший тольяттинскую "Ладу". Однако и здесь гостьи справились с задачей, выиграв два мяча в первом тайме, три - во втором и в итоге взяв верх - 29:24. У проигравших восемью точными бросками отметилась Екатерина Юрина. В составе победительниц по семь точных бросков на счету Дарьи Самохиной и Дарьи Дмитриевой.





Неудачно стартовали в плей-офф действующие чемпионки страны - гандболистки "Астраханочки", игравшие на выезде со звенигородской "Звездой". В первом тайме подмосковные гандболистки создали задел в пять мячей. После перерыва гостьи играли лучше, но для общего успеха этого не хватило - 33:30 в пользу хозяек площадки. Проигравшим не помогли десять точных бросков Кристины Кожокарь. В составе победительниц восемь голов в активе Натальи Винюковой.





Волгоградский клуб "Динамо-Синара" с одинаковым счётом 14:12 в свою пользу закончил оба тайма домашнего матча с краснодарской "Кубанью", выиграв в итоге, таким образом, - 28:24. Одиннадцать заброшенных мячей в составе победительниц на счету Валерии Ганичевой.





"Ростов-Дон", "Лада", "Звезда" и "Динамо-Синара" вышли вперёд в сериях до двух побед - 1:0. Вторые и при необходимости третьи матчи состоятся 23-24 апреля в Ростове-на-Дону, Тольятти, Астрахани и Краснодаре.





"Ставрополье-СКФУ" (Ставропольский край) - "Ростов-Дон" (Ростов-на-Дону) 27:44 (11:20)

"Ставрополье-СКФУ": Марина Складчикова, Дарья Гавриш (вратари), Дарья Ламзина, Ульяна Рассанова (1), Екатерина Калинина (1), Екатерина Баркалова (8), Ангелина Хвостунцева, Елена Устич (3), Олеся Кирий, Екатерина Королёва, Регина Мысак (3), Анастасия Пастух (1), Яна Арджанова, Надежда Пастух, Снежана Махнёва (9), Зурета Коблева (1).

"Ростов-Дон": Галина Мехдиева, Анна Седойкина (вратари), Елена Сливинская, Юлия Манагарова (4), Майя Петрова (1), Анна Сень (7), Ана Паула Родригес Бело (1), Ольга Башкирова (2), Владлена Бобровникова (3), Ксения Макеева (7), Ольга Черноиваненко (2), Сираба Дембеле (3), Екатерина Ильина (1), Лотте Григель (3), Александрина Кабрал Барбоса (4), Виктория Борщенко (6).

Счёт в серии - 0:1.





"Динамо-Синара" (Волгоград) - "Кубань" (Краснодар) 28:24 (14:12)

"Динамо-Синара": Мария Дувакина, Ирина Панченко, Эвелина Аношкина (вратари), Екатерина Чернова (1), Анна Кочетова (9), Елена Авдекова (1), Полина Ведехина (5), Кристина Алирзаева, Дарья Беликова, Юлия Маркова, Валерия Ганичева (11), Евгения Петрова, Екатерина Гребёнкина, Тамара Чопикян, Елизавета Собина, Анастасия Макина (1).

"Кубань": Виктория Калинина, Ирина Михайлюта (вратари), Диана Закарьян (5), Яна Савинова, Наталия Даньшина, Юлия Гаряева, Ксения Дьяченко, Марина Судакова (1), Яна Ускова, Виктория Жилинскайте (4), Яна Жилинскайте (1), Ольга Горшенина (3), Оксана Королёва (3), Ирина Антонова, Ярослава Фролова (2), Валентина Гончарова, Валентина Вернигорова, Екатерина Фанина (2), Антонина Скоробогатченко (3).

Счёт в серии - 1:0.





"Луч" (Москва) - "Лада" (Тольятти) 24:29 (12:14)

"Луч": Анастасия Лагина, Пелагея Соколова (вратари), Ирина Бойкова (1), Екатерина Юрина (8), Анастасия Ершова, Дарья Гусева, Диана Матросова, Александра Борисова (3), Екатерина Мухина, Юлия Семёнова, Елизавета Иванова (3), Оксана Пантус (2), Екатерина Атькова (1), Екатерина Матлашова (4), Анна Бурова (2), Екатерина Дорошенко.

"Лада": Маргарита Орлова, Елена Уткина, Олеся Цивка (вратари), Полина Горшкова (2), Юлия Какмоля, Дарья Самохина (7), Дарья Дмитриева (7), Виолетта Голец (1), Александра Санникова, Ольга Щербак (2), Алёна Носикова (1), Елизавета Малашенко (3), Ирина Снопова (2), Мария Гафонова (4).

Счёт в серии - 0:1.





"Звезда" (Звенигород) - "Астраханочка" (Астрахань) 33:30 (17:12)

"Звезда": Серафима Тиханова, Маргарита Кушнырь, Дарина Шулега (вратари), Арина Закордонская (4), Наталья Винюкова (8), Виктория Климанцева (6), Марианна Егорова (3), Мария Галай, Анастасия Листопад (1), Наталья Курбанова, Наталья Никитина (4), Анастасия Алексеева (1), Анастасия Илларионова, Мария Дудина (6), Алёна Амельченко, Анна Шукалова.

"Астраханочка": Анастасия Рябцева, Кира Трусова - 1 забитый гол (вратари), Карина Сисенова (2), Людмила Постнова (2), Мария Рачителева, Кристина Сорокина, Светлана Иванова, Анна Шапошникова (1), Екатрина Левша (5), Милана Таженова, Людмила Выдрина, Светлана Кремнева (1), Наталья Чигиринова (4), Виктория Шичкина (2), Екатерина Зеленкова (2), Кристина Кожокарь (10).