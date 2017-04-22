"Чеховские медведи", "СКИФ", "Динамо-Виктор" и "Каустик" повели в четвертьфиналах мужского чемпионата России по гандболу

Первые четвертьфинальные матчи мужского чемпионата России по гандболу среди команд суперлиги были сыграны в пятницу.





Неожиданный результат был зафиксирован в Волгограде, где "Каустик" принимал петербургский клуб "Университет Лесгафта - Нева". Первый тайм не принёс преимущества ни одной из команд, а упорная борьба во второй половине завершилась победой волгоградцев над второй командой по итогам регулярного чемпионата - 25:23. Гостям не помогли восемь голов Дмитрия Киселёва.





Действующие чемпионы страны и победители предварительного этапа нынешнего чемпионата - подмосковные "Чеховские медведи" играли на выезде с "Пермскими медведями". Уже к перерыву гости сняли вопрос о победителе, поведя с разницей в 12 мячей. Итоговый результат - 38:21 в пользу чеховцев. И здесь самым результативным оказался игрок побеждённой команды - восемь мячей забросил в ворота гостей Денис Лошадкин.





"СГАУ-Саратов" принимал "Динамо-Виктор" из Ставропольского края. По итогам первого тайма гости добились минимального перевеса, но во вторые тридцать минут равной борьбы не получилось, и динамовцы одержали уверенную победу - 35:27. Двенадцать мячей в ворота хозяев забросил Руслан Дашко.





Астраханские динамовцы на домашней арере играли с краснодарским клубом "СКИФ". Первый тайм завершился вничью, а во второй половине гости склонили чашу весов на свою сторону - 29:24. Хозяев не спасли от поражения восемь голов Евгения Кохана.





"Чеховские медведи", "Каустик", "СКИФ" и "Динамо-Виктор" вышли вперёд в сериях до двух побед - 1:0. Вторые, а при необходимости и третьим матчи состоятся 25-26 апреля в Чехове, Санкт-Петербурге и Ставропольском крае, 24-25 апреля - в Краснодаре.





"Пермские медведи" (Пермь) - "Чеховские медведи" (Московская область) 21:38 (9:21)

"Пермские медведи": Дмитрий Холмов, Илья Гутник (вратари), Денис Лошадкин (8), Максим Конев, Дмитрий Калугин (5), Григорий Сарабын (2), Артур Мишустин (2), Юрий Пищухин (2), Роман Цокол, Семён Бородкин, Алексей Марочкин, Виктор Тарасенко (2).

"Чеховские медведи: Олег Грамс, Дмитрий Павленко, Артём Грушко (вратари), Дмитрий Санталов (2), Дмитрий Корнев (4), Дмитрий Ковалёв (6), Кирилл Котов (1), Александр Черноиванов, Павел Андреев (2), Александр Котов (5), Роман Остащенко (4), Олег Скопинцев (2), Александр Измайлов (2), Алексей Карибов (4), Виктор Фурцев (5), Дмитрий Шелестюков (1).

Счёт в серии - 0:1.





"СГАУ-Саратов" (Саратов) - "Динамо-Виктор" (Ставропольский край) 27:35 (16:17)

"СГАУ-Саратов": Юрий Сергеев, Андрей Дьяченко, Вячеслав Бобров (вратари), Сергей Томилин, Ян Ковалёв (7), Артём Пономарёв (2), Никита Луконин, Антон Мерзлютин, Максим Саликов (1), Александр Кузьмин, Александр Рыжков (3), Олег Кривенко (4), Владимир Ахремочкин (1), Дмитрий Артамонов (1), Денис Афонин (2), Максим Зяблов (5).

"Динамо-Виктор": Антон Заболотский, Николай Великий, Семён Изосимов (вратари), Виталий Мазуров (6), Денис Мирзоев (6), Иван Некрасов, Руслан Дашко (12), Михаил Соколов, Станислав Дронов, Иван Харитонов, Антон Отрезов (8), Антон Волков (1), Никита Ильтинский, Андрей Трофимец (1), Алексей Пшеничный, Илья Исаков (1).

Счёт в серии - 0:1.





"Каустик" (Волгоград) - "Университет Лесгафта - Нева" (Санкт-Петербург) 25:23 (12:12)

"Каустик": Кирилл Михайлов, Евгений Лысаков (вратари), Тамерлан Мусаев, Алексей Косогов (5), Никита Гугняев, Михаил Виноградов (2), Артём Соловьёв, Кирилл Кремнев, Сергей Косенков (5), Владислав Долина, Алексей Фокин (1), Андрей Мазаев (3), Александр Денисов (1), Роман Макришин (2), Сергей Тафинцев (1), Василий Наконечный, Эрик Фуамба Ндумби (5).

"Университет Лесгафта - Нева": Виталий Шиманский, Максим Попов (вратари), Павел Кунгуров (4), Дмитрий Киселёв (8), Владислав Размаев, Николай Емельяненко (4), Роман Столяров (3), Павел Тураев (1), Глеб Смахтин, Тимур Солодовников (1), Дмитрий Богданов (1), Виктор Зайцев, Кирилл Воронин (1), Александр Синицын.

Счёт в серии - 1:0.





"Динамо" (Астрахань) - "СКИФ" (Краснодар) 24:29 (13:13)

"Динамо": Александр Криошин, Андрей Верещагин (вратари), Евгений Кохан (8), Александр Ермаков (4), Денис Васильев (1), Григорий Черниченко, Юрий Татарин (2), Глеб Чернов (1), Владислав Васильев (2), Юрий Орлов (2), Арсений Ухваркин, Андрей Демченков (1), Сергей Предыбайлов (3).

"СКИФ": Денис Заболотин, Дмитрий Кузнецов (вратари), Максим Михалин, Канан Аскеров, Алексей Арчибасов (1), Дмитрий Копосов (2), Евгений Волобуев (1), Александр Шкуринский (5), Сергей Николаенков (1), Дмитрий Свистунов (3), Николай Близнов, Вячеслав Касаткин (1), Игорь Карлов (7), Иван Пасенов (1), Валентин Воробьёв (5), Никита Степанов (2).