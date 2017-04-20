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20.04.2017 23:53
Нана Дзагнидзе, фото с dlmn.info
Нана Дзагнидзе и Александра Горячкина лидируют за два тура до финиша женского чемпионата Европы по шахматам
Девять туров провели участницы чемпионата Европы по шахматам, продолжающегося в столице Латвии Риге. 

Дуэт лидеров за два тура до окончания турнира составляют грузинская шахматистка Нана Дзагнидзе и россиянка Александра Горячкина, набравшие по семь очков. По дополнительным показателям первое место занимает Дзагнидзе. В восьмом туре Горячкина чёрными фигурами победила другую россиянку - Дарью Пустовойтову, а в девятом - белыми сыграла вничью ещё с одной соотечественницей - Алиной Кашлинской. 

Кашлинская замыкает группу из шести шахматисток, набравших по 6.5 очка, и занимает восьмое место. Перед ней в этой группе располагаются украинка Мария Музычук, Моника Сочко из Польши, Элизабет Петц из Германии, армянка Элина Даниелян и Хоан Тан Тран, выступающая за Венгрию. 

Шестнадцать шахматисток набрали по шесть очков. По дополнительным показателям Екатерина Лагно занимает десятое место, Марина Нечаева - 12-е, Наталья Погонина - 18-е, Анастасия Боднарук - 22-е, Карина Амбарцумова - 23-е. В этой же группе находятся украинка Анна Музычук, выступающая за Италию Ольга Зимина, украинка Наталья Жукова, грузинка Бела Хотенашвили, украинка Юлия Осьмак, итальянка Марина Брунелло, венгерка Анита Гара, украинка Инна Гапоненко, румынка Ирина Булмага и Лаура Унук из Словении.  

По 5.5 очка набрали Дарья Пустовойтова (26-е место), Ольга Гиря (28) и Баира Кованова (35), по пять - Евгения Овод (50), Дарья Чарочкина (52) и Анастасия Травкина (66), по четыре - Александра Жеребцова (83), Елена Семёнова (85), Анастасия Сазонова (88), Наруна Чан (89), Анастасия Савина (90), Ирина Утяцкая (91) Мария Комягина (92) и Алина Балаян (102), по 3.5 - Карина Азимова (117) и Анастасия Парамзина (118), три очка - Маргарита Зверева (128). 

Завершится турнир в субботу, 22 апреля.  
Города:
Рига
Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2017/04/20/110285.html
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