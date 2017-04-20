Новости Женская сборная России победила гречанок и вышла в суперфинал Мировой лиги по водному поло Заключительный матч группы A европейского отборочного турнира Мировой лиги по водному поло среди женских команд между сборными России и Греции состоялся во вторник в Астрахани.

Российские ватерполистки, выиграв три четверти и не испытав проблем в концовке, одержали уверенную победу - 20:11 (5:3, 6:1, 6:4, 3:3). Голы в составе сборной России: Герзанич (4), Прокофьева (4), Симанович (4), Горбунова (2), Иванова (2), Рыжкова (1), Тимофеева (1), Борисова (1), Каримова (1).

Состав сборной России:

Вратари - Анна Карнаух ("КИНЕФ-Сургутнефтегаз", Кириши), Анастасия Верхогладова ("Спартак-Волгоград", Волгоград); полевые игроки - Мария Борисова (СКИФ ШВСМ "Крылатское", Москва), Анастасия Симанович ("КИНЕФ-Сургутнефтегаз", Кириши), Дарья Рыжкова ("КИНЕФ-Сургутнефтегаз", Кириши), Екатерина Прокофьева ("КИНЕФ-Сургутнефтегаз", Кириши), Евгения Иванова ("КИНЕФ-Сургутнефтегаз", Кириши), Анна Пироженко ("Спартак-Волгоград", Волгоград), Ольга Горбунова ("Спартак-Волгоград", Волгоград), Эльвина Каримова ("Динамо-Уралочка", Златоуст), Евгения Абдризякова ("Динамо-Уралочка", Златоуст), Дарья Герзанич ("Динамо-Уралочка", Златоуст), Анна Тимофеева ("Югра", Ханты-Мансийск). Главный тренер - Александр Гайдуков, тренер - Андрей Белофастов.

Эта победа позволила российским ватерполисткам занять в своей группе первое место, опередив по разности заброшенных и пропущенных мячей сборную Нидерландов, и завоевать путёвку в суперфинал. Голландки также пробились в суперфинал, опередив по числу побед сборную Италии, занявшую второе место в группе B. Уверенную победу в этой группе одержали венгерские ватерполистки.

Суперфинал Мировой лиги состоится 6-11 июня в Шанхае (Китай).

Итоги европейской квалификации Мировой лиги.

Группа A: Россия - 7 очков (4 игры), Нидерланды - 7(4), Греция - 4(4). Группа B: Венгрия - 11(4), Италия - 7(4), Франция - 0(4). Астрахань, городской округ Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком

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