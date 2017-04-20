На главнуюИА Спортком вКонтактеИА Спортком в Facebook
ОГЛАВЛЕНИЕ
Сегодня
В России
В мире
Виды спорта
Шахматы
Фехтование
Регби
Водное поло
Мини-футбол
Гандбол
Гольф
Современное пятиборье
Спортинг
Гимнастика эстетическая
Боулинг
Парусный спорт
Бейсбол
Все виды спорта (201)
Архивы
Реклама
Группа компаний "Офисный комфорт"
Водное поло
Главное
О спорте
Регионы
Новости
Персоны
Организации
Сюжеты
Опросы
Школы
Публикации
Мероприятия
Клубы
Фото и видео
Календарь
Площадки
Новости
20.04.2017 21:36
Женская сборная России победила гречанок и вышла в суперфинал Мировой лиги по водному поло
Заключительный матч группы A европейского отборочного турнира Мировой лиги по водному поло среди женских команд между сборными России и Греции состоялся во вторник в Астрахани. 

Российские ватерполистки, выиграв три четверти и не испытав проблем в концовке, одержали уверенную победу - 20:11 (5:3, 6:1, 6:4, 3:3). Голы в составе сборной России: Герзанич (4), Прокофьева (4), Симанович (4), Горбунова (2), Иванова (2), Рыжкова (1), Тимофеева (1), Борисова (1), Каримова (1). 

Состав сборной России: 

Вратари - Анна Карнаух ("КИНЕФ-Сургутнефтегаз", Кириши), Анастасия Верхогладова ("Спартак-Волгоград", Волгоград); полевые игроки - Мария Борисова (СКИФ ШВСМ "Крылатское", Москва), Анастасия Симанович ("КИНЕФ-Сургутнефтегаз", Кириши), Дарья Рыжкова ("КИНЕФ-Сургутнефтегаз", Кириши), Екатерина Прокофьева ("КИНЕФ-Сургутнефтегаз", Кириши), Евгения Иванова ("КИНЕФ-Сургутнефтегаз", Кириши), Анна Пироженко ("Спартак-Волгоград", Волгоград), Ольга Горбунова ("Спартак-Волгоград", Волгоград), Эльвина Каримова ("Динамо-Уралочка", Златоуст), Евгения Абдризякова ("Динамо-Уралочка", Златоуст), Дарья Герзанич ("Динамо-Уралочка", Златоуст), Анна Тимофеева ("Югра", Ханты-Мансийск). Главный тренер - Александр Гайдуков, тренер - Андрей Белофастов. 

Эта победа позволила российским ватерполисткам занять в своей группе первое место, опередив по разности заброшенных и пропущенных мячей сборную Нидерландов, и завоевать путёвку в суперфинал. Голландки также пробились в суперфинал, опередив по числу побед сборную Италии, занявшую второе место в группе B. Уверенную победу в этой группе одержали венгерские ватерполистки. 

Суперфинал Мировой лиги состоится 6-11 июня в Шанхае (Китай). 

Итоги европейской квалификации Мировой лиги. 

Группа A: Россия - 7 очков (4 игры), Нидерланды - 7(4), Греция - 4(4). 
Группа B: Венгрия - 11(4), Италия - 7(4), Франция - 0(4). 
Города:
Астрахань, городской округ
Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2017/04/20/110282.html
Главные темы
Материалов пока не добавлено
Последние новости
20.04.2017 21:36
Женская сборная России победила гречанок и вышла в суперфинал Мировой лиги по водному поло
18.04.2017 21:40
"Югра" заняла четвёртое место в розыгрыше ЛЕН Трофи по водному поло среди женщин
15.04.2017 21:18
"Спартак-Волгоград" стал 12-кратным чемпионом страны по водному поло
11.04.2017 23:20
"Спартак-Волгоград" выиграл первый матч за золото, московское "Динамо" - за бронзу чемпионата России по водному поло
08.04.2017 21:08
"КИНЕФ-Сургутнефтегаз" стал 15-кратным чемпионом России по водному поло среди женских команд
06.04.2017 21:59
"КИНЕФ-Сургутнефтегаз" и "Спартак-Волгоград" сыграют в финале женского чемпионата России по водному поло
03.04.2017 23:32
"Спартак-Волгоград" и "Синтез" сыграют в финале мужского чемпионата России по водному поло
Все новости
Сюжеты
Мировая лига по водному поло 2015 (мужчины/женщины)
Чемпионат Европы по водному поло. Венгрия-2014
Мировая лига по водному поло. Китай - 2014
Плавание. Чемпионат мира по водным видам спорта. Барселона-2013
Плавание. Чемпионат мира по водным видам спорта. Казань - 2015
Публикации
Материалов пока не добавлено
Фото и видео
22.08.2008 11:45
Фото. Пекин 2008. Водное поло
11.08.2008 19:14
Фото. Пекин 2008. Водное поло. Женщины. Италия 9-8 Россия
Опросы
Материалов пока не добавлено
Спорт в России
Совет при Президенте РФ по физической культуре и спорту
Министерство спорта Российской Федерации
Ассоциация Мультиспорта России
Олимпийский комитет России
Фонд "Социальная Альтернатива"
Реклама
©
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 Рейтинг TopSport
Информационное агентство СПОРТКОМ, 2003-2015
Свидетельство о регистрации СМИ Эл. N77-8678
Телефон: (495) 987-40-82. Факс: (495) 987-40-84. E-mail: inbox@sportcom.ru

Новости партнёров
 