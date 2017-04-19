Горячкина и Пустовойтова входят в четвёрку лидеров после семи туров женского чемпионата Европы по шахматам
Семь туров провели участницы чемпионата Европы по шахматам среди женщин, продолжающегося в столице Латвии Риге.
Лидирующую группу составляют четыре шахматистки, набравшие по 5.5 очка. Первое место по дополнительным показателям занимает грузинка Нана Дзагнидзе, второе - россиянка Александра Горячкина, третье - Элина Даниелян из Армении, четвёртое - ещё одна россиянка Дарья Пустовойтова. В седьмом туре, состоявшемся перед единственным на турнире выходным, Дзагнидзе и Горячкина сыграли между собой вничью, а Пустовойтова чёрными фигурами переиграла грузинку Лелу Джавахишвили.
Четырнадцать участниц имеют по пять очков, среди них три россиянки: Екатерина Лагно (седьмое место), Марина Нечаева (13), и Алина Кашлинская (19). В эту группу также входят выступающая за Италию Ольга Зимина, украинки Анна и Мария Музычук, представительница Турции Екатерина Аталик, украинка Наталья Жукова, грузинка Бела Хотенашвили, Элизабет Петц из Германии, Моника Сочко из Польши, представляющая Венгрию Хоан Тхан Тран, Нино Бациашвили из Грузии, Йоланта Завадска из Польши и испанка Сабрина Вега Гутьеррес.
По 4.5 очка набрали Ольга Гиря (22-е место), Наталья Погонина (26) и Алиса Галлямова (28), по четыре - Александра Жеребцова (39), Анастасия Сазонова (40), Дарья Чарочкина (44), Евгения Овод (46), Баира Кованова (53), Карина Амбарцумова (55) и Анастасия Боднарук (60), по 3.5 - Елена Семёнова (69), Анастасия Савина (70), Наруна Чан (72) и Мария Комягина (75), по три - Ирина Утяцкая (95) и Анастасия Травкина (98), по 2.5 - Алина Балаян (113), Анастасия Парамзина (115) и Карина Азимова (123), одно очко - Маргарита Зверева (141).
Седьмой тур. Лела Джавахишвили (Грузия) - Дарья Пустовойтова (Россия).
1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nf3 Bb4+ 4. Nbd2 O-O 5. a3 Be7 6. e4 d6 7. Be2 c5 8. d5 e5 9. Qc2 Nh5 10. b4 b6 11. bxc5 bxc5 12. Nxe5 Nf4 13. Nd3 Nxg2+ 14. Kd1 f5 15. Rg1 Nh4 16. Bb2 Bf6 17. e5 dxe5 18. Nxe5 Qd6 19. f4 Nd7 20. Nd3 Ng6 21. Rf1 Bxb2 22. Qxb2 Re8 23. Qb5 Qf6 24. Rc1 Qd4 25. Nf3 Qe3 26. Nfe5 Rb8 27. Qa4 Ngxe5 28. fxe5 Rxe5 29. Nxe5 Rb2 0-1.