Дарья Пустовойтова, фото с moscowchess.org

Горячкина и Пустовойтова входят в четвёрку лидеров после семи туров женского чемпионата Европы по шахматам

Семь туров провели участницы чемпионата Европы по шахматам среди женщин, продолжающегося в столице Латвии Риге.





Лидирующую группу составляют четыре шахматистки, набравшие по 5.5 очка. Первое место по дополнительным показателям занимает грузинка Нана Дзагнидзе, второе - россиянка Александра Горячкина, третье - Элина Даниелян из Армении, четвёртое - ещё одна россиянка Дарья Пустовойтова. В седьмом туре, состоявшемся перед единственным на турнире выходным, Дзагнидзе и Горячкина сыграли между собой вничью, а Пустовойтова чёрными фигурами переиграла грузинку Лелу Джавахишвили.





Четырнадцать участниц имеют по пять очков, среди них три россиянки: Екатерина Лагно (седьмое место), Марина Нечаева (13), и Алина Кашлинская (19). В эту группу также входят выступающая за Италию Ольга Зимина, украинки Анна и Мария Музычук, представительница Турции Екатерина Аталик, украинка Наталья Жукова, грузинка Бела Хотенашвили, Элизабет Петц из Германии, Моника Сочко из Польши, представляющая Венгрию Хоан Тхан Тран, Нино Бациашвили из Грузии, Йоланта Завадска из Польши и испанка Сабрина Вега Гутьеррес.





По 4.5 очка набрали Ольга Гиря (22-е место), Наталья Погонина (26) и Алиса Галлямова (28), по четыре - Александра Жеребцова (39), Анастасия Сазонова (40), Дарья Чарочкина (44), Евгения Овод (46), Баира Кованова (53), Карина Амбарцумова (55) и Анастасия Боднарук (60), по 3.5 - Елена Семёнова (69), Анастасия Савина (70), Наруна Чан (72) и Мария Комягина (75), по три - Ирина Утяцкая (95) и Анастасия Травкина (98), по 2.5 - Алина Балаян (113), Анастасия Парамзина (115) и Карина Азимова (123), одно очко - Маргарита Зверева (141).





Седьмой тур. Лела Джавахишвили (Грузия) - Дарья Пустовойтова (Россия).



