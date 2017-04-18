Новости Ян Непомнящий, фото с anews.com Ян Непомнящий финишировал вторым на шахматном турнире в Швейцарии, победил Хикару Накамура Международный турнир по быстрым шахматам Kortchnoi Zurich Chess Challenge завершился в понедельник в швейцарском Цюрихе.

Во втором круге восемь гроссмейстеров играли с контролем времени десять минут на партию и пять секунд на ход каждому из соперников. За победу в партии присуждалось очко, за ничью - пол-очка, что вдвое меньше, чем в первом круге. Лучшим в условиях, приближенных к блицу, стал американец Хикару Накамура, вторым стал Вишванатан Ананд из Индии, третье место разделили израильтянин Борис Гельфанд, россияне Пётр Свидлер и Ян Непомнящий.

Накамура стал победителем турнира в общем зачёте. Вторым финишировал Непомнящий, третьим - Ананд. Четвёртое место занял Свидлер, пятое - россиянин Владимир Крамник, шестое - Гельфанд, седьмое - россиянин Григорий Опарин, восьмое - швейцарец Янник Пеллетье.

Восьмой тур. Янник Пеллетье (Швейцария) - Хикару Накамура (США) 0:1, Вишванатан Ананд (Индия) - Владимир Крамник (Россия) ничья, Пётр Свидлер (Россия) - Ян Непомнящий (Россия) ничья, Григорий Опарин (Россия) - Борис Гельфанд (Израиль) ничья.

Девятый тур. Янник Пеллетье (Швейцария) - Вишванатан Ананд (Индия) 0:1, Хикару Накамура (США) - Григорий Опарин (Россия) 1:0, Ян Непомнящий (Россия) - Владимир Крамник (Россия) 1:0, Борис Гельфанд (Израиль) - Пётр Свидлер (Россия) ничья.

Десятый тур. Владимир Крамник (Россия) - Борис Гельфанд (Израиль) 0:1, Вишванатан Ананд (Индия) - Ян Непомнящий (Россия) ничья, Пётр Свидлер (Россия) - Хикару Накамура (США) ничья, Григорий Опарин (Россия) - Янник Пеллетье (Швейцария) ничья.

Одиннадцатый тур. Янник Пеллетье (Швейцария) - Пётр Свидлер (Россия) 0:1, Хикару Накамура (США) - Владимир Крамник (Россия) 1:0, Григорий Опарин (Россия) - Вишванатан Ананд (Индия) ничья, Борис Гельфанд (Израиль) - Ян Непомнящий (Россия) ничья.

Двенадцатый тур. Вишванатан Ананд (Индия) - Борис Гельфанд (Израиль) 1:0, Пётр Свидлер (Россия) - Григорий Опарин (Россия) 1:0, Ян Непомнящий (Россия) - Хикару Накамура (США) ничья, Владимир Крамник (Россия) - Янник Пеллетье (Швейцария) ничья.

Тринадцатый тур. Григорий Опарин (Россия) - Владимир Крамник (Россия) 0:1, Янник Пеллетье (Швейцария) - Ян Непомнящий (Россия) 0:1, Пётр Свидлер (Россия) - Вишванатан Ананд (Индия) ничья, Хикару Накамура (США) - Борис Гельфанд (Израиль) ничья.

Четырнадцатый тур. Борис Гельфанд (Израиль) - Янник Пеллетье (Швейцария) 1:0, Ян Непомнящий (Россия) - Григорий Опарин (Россия) 0:1, Владимир Крамник (Россия) - Пётр Свидлер (Россия) 1:0, Вишванатан Ананд (Индия) - Хикару Накамура (США) ничья.

Итоги второго круга: 1. Хикару Накамура (США) – 5 очков; 2. Вишванатан Ананд (Индия) – 4,5; 3-5. Борис Гельфанд (Израиль), Пётр Свидлер (Россия), Ян Непомнящий (Россия) – по 4; 6. Владимир Крамник (Россия) – 3; 7. Григорий Опарин (Россия) – 2,5; 8. Янник Пеллетье (Швейцария) – 1.

Итоговый общий зачёт: 1. Хикару Накамура (США) – 15; 2. Ян Непомнящий (Россия) – 14; 3. Вишванатан Ананд (Индия) – 13,5; 4. Пётр Свидлер (Россия) – 12; 5. Владимир Крамник (Россия) – 11; 6. Борис Гельфанд (Израиль) – 9; 7. Григорий Опарин (Россия) – 5,5; 8. Янник Пеллетье (Швейцария) – 4. Цюрих Крамник Владимир Борисович, Непомнящий Ян Александрович Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком

Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2017/04/18/110272.html