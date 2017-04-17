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17.04.2017 21:06
ГК «СКИФ». Лого с сайта locomotiv-polyot.ru
Краснодарский "СКИФ" завоевал Кубок России по гандболу, победив в финале "Чеховских медведей"
"Финал четырёх" Кубка России по гандболу среди мужских команд прошёл в минувшие выходные в Краснодаре. 

В первом полуфинале чемпионы страны - подмосковные "Чеховские медведи" встречались с саратовским клубом "СГАУ-Саратов". Первый тайм прошёл при полном преимуществе подмосковного клуба. Во второй половине фавориты довели матч до уверенной победы - 35:27. У победителей шестью голами отметился Дмитрий Ковалёв, у проигравших - Александр Рыжков. Чеховцы завоевали путёвку в полуфинал. 

Затем на площадку вышли хозяева турнира - краснодарский "СКИФ" и "Динамо-Виктор" из Ставропольского края. Лишь на старте динамовцы выигрывали - 3:2, а затем краснодарцы захватили инициативу, завершив первый тайм с преимуществом в три мяча. Во вторые тридцать минут хозяева удерживали небольшое преимущество, но незадолго до конца основного времени ставропольчане догнали соперника - 25:25, 26:26. В концовке "СКИФ" всё же играл чуть точнее и добился трудной победы - 29:28. Проигравших не спасли 11 голов Антона Отрезова. В составе победителей семь заброшенных мячей на счету Игоря Карлова. 

Второй игровой день открыли матчем за третье место "СГАУ-Саратов" и "Динамо-Виктор". Первый тайм прошёл с преимуществом ставропольского клуба, достигавшим семь мячей, но к перерыву сократившимся до трёх. Во второй половине саратовцы ликвидировали отставание и вышли вперёд, но в последний момент уже динамовцы перевели игру в серию пенальти. Их точнее исполнили саратовцы, победив с общим счётом 35:33. Отрезов вновь отличился высокой результативностью, забросив 13 мячей. У победителей семь голов на счету Рыжкова. "СГАУ-Саратов" стал бронзовым призёром турнира. 

В решающем матче за трофей встретились "Чеховские медведи" и "СКИФ". Стартовый отрезок матча проходил с небольшим преимуществом чеховцев, но во второй половине первого тайма краснодарцы перехватили инициативу и ушли на перерыв с перевесом в один мяч. На старте второго тайма чемпионы страны догнали соперника и даже имели минимальное преимущество, но затем хозяева вновь прибавили. Отрыв краснодарцев достигал четырёх мячей. Подмосковные гандболисты в концовке вплотную приблизились в счёте, но победа осталась за хозяевами - 30:29. В составе победителей десять заброшенных мячей на счету Александра Шкуринского. 

Таким образом, "СКИФ" во второй раз в истории стал обладателем Кубка страны. Предыдущий подобный успех краснодарцев - победа в розыгрыше Кубка СССР - СНГ 1992 года. 

Полуфинал. "Чеховские медведи" (Московская область) - "СГАУ-Саратов" (Саратов) 35:27 (20:11)
"Чеховские медведи": Олег Грамс, Дмитрий Павленко, Артём Грушко (вратари), Дмитрий Санталов (3), Дмитрий Корнев (3), Дмитрий Ковалёв (6), Кирилл Котов (5), Александр Черноиванов, Павел Андреев (3), Александр Котов (3), Роман Остащенко (3), Олег Скопинцев (1), Александр Измайлов (3), Алексей Карибов (1), Виктор Фурцев (2), Дмитрий Шелестюков (2). 
"СГАУ-Саратов": Юрий Сергеев, Андрей Дьяченко, Вячеслав Бобров (вратари), Сергей Томилин (1), Ян Ковалёв (4), Артём Пономарёв (3), Антон Мерзлютин (1), Максим Саликов (3), Александр Рыжков (6), Олег Кривенко (2), Владимир Ахремочкин (2), Дмитрий Артамонов (1), Денис Афонин (2), Максим Зяблов (2). 

Полуфинал. "СКИФ" (Краснодар) - "Динамо-Виктор" (Ставропольский край) 29:28 (17:14)
"СКИФ": Денис Заболотин, Алексей Крикунов, Дмитрий Кузнецов (вратари), Максим Михалин, Алексей Арчибасов (3), Дмитрий Копосов (2), Евгений Волобуев (2), Александр Шкуринский (6), Сергей Николаенков (5), Дмитрий Свистунов (2), Николай Близнов, Вячеслав Касаткин, Игорь Карлов (7), Иван Пасенов, Валентин Воробьёв (2), Никита Степанов. 
"Динамо-Виктор": Антон Заболотский, Николай Великий, Семён Изосимов (вратари), Виталий Мазуров (2), Денис Мирзоев (4), Иван Некрасов, Руслан Дашко (6), Михаил Соколов, Станислав Дронов, Иван Харитонов (1), Антон Отрезов (11), Антон Волков (3), Никита Ильтинский, Андрей Трофимец, Алексей Пшеничный, Илья Исаков (1).

Матч за третье место. "СГАУ-Саратов" (Саратов) - "Динамо-Виктор" (Ставропольский край) 35:33 (14:17, 17:14, пенальти - 4:2)
"СГАУ-Саратов": Юрий Сергеев, Андрей Дьяченко, Вячеслав Бобров (вратари), Сергей Томилин, Ян Ковалёв (5), Артём Пономарёв (3), Антон Мерзлютин, Максим Саликов (4), Александр Рыжков (7), Олег Кривенко (3), Владимир Ахремочкин (1), Дмитрий Артамонов (5), Денис Афонин (5), Максим Зяблов (2).
"Динамо-Виктор": Антон Заболотский, Николай Великий, Семён Изосимов (вратари), Виталий Мазуров (8), Денис Мирзоев (5), Иван Некрасов, Руслан Дашко (3), Михаил Соколов, Станислав Дронов, Иван Харитонов, Антон Отрезов (13), Антон Волков (2), Никита Ильтинский, Андрей Трофимец, Алексей Пшеничный, Илья Исаков (2).

Финал. "Чеховские медведи" (Московская область) - "СКИФ" (Краснодар) 29:30 (15:16)
"Чеховские медведи": Олег Грамс, Дмитрий Павленко, Артём Грушко (вратари), Дмитрий Санталов (7), Дмитрий Корнев (1), Дмитрий Ковалёв (5), Кирилл Котов (4), Александр Черноиванов (3), Павел Андреев, Александр Котов (2), Роман Остащенко (3), Олег Скопинцев, Александр Измайлов, Алексей Карибов, Виктор Фурцев (2), Дмитрий Шелестюков (2). 
"СКИФ": Денис Заболотин, Алексей Крикунов, Дмитрий Кузнецов (вратари), Максим Михалин, Алексей Арчибасов, Дмитрий Копосов (1), Евгений Волобуев, Александр Шкуринский (10), Сергей Николаенков (7), Дмитрий Свистунов (2), Николай Близнов, Вячеслав Касаткин, Игорь Карлов (6), Иван Пасенов (1), Валентин Воробьёв (3), Никита Степанов. 
Города:
Краснодар, городской округ
Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2017/04/17/110270.html
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