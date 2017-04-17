Александра Горячкина, фото с chesspro.ru

Александра Горячкина делит лидерство после шести туров женского чемпионата Европы по шахматам

Шесть туров провели участницы чемпионата Европы по шахматам среди женщин, продолжающегося в столице Латвии Риге.





Дуэт лидеров составляют грузинка Нана Дзагнидзе и россиянка Александра Горячкина, набравшие по пять очков. В пятом туре Александра чёрными фигурами одержала победу над Зейнаб Мамедьяровой из Азербайджана, а в шестом - белыми сыграла вничью с другой россиянкой - Екатериной Лагно.





По 4.5 очка набрали 14 шахматисток, среди которых Лагно (седьмое место по дополнительным показателям), а также Ольга Гиря (12), Дарья Пустовойтова (15) и Алина Кашлинская (16). В эту группу входят также выступающая за Италию Ольга Зимина, грузинка Бела Хотенашвили, украинки Анна и Мария Музычук, грузинка Лела Джавахишвили, украинка Наталья Жукова, Элизабет Петц из Германии, армя/нка Элина Даниелян, выступающая за Венгрию Хоан Тран Тхан и Моника Сочко из Польши.





По четыре очка набрали Марина Нечаева (18-е место), Анастасия Сазонова (20), Баира Кованова (27) и Алиса Галлямова (30), по 3.5 очка - Евгения Овод (38), Александра Жеребцова (40), Наталья Погонина (42), Дарья Чарочкина (44), Наруна Чан (52), Карина Амбарцумова (59) и Анастасия Боднарук (66), по три очка - Анастасия Савина (71), Елена Семёнова (74) и Мария Комягина (80), по 2.5 очка - Ирина Утяцкая (91), Анастасия Травкина (100), Алина Балаян (104) и Карина Азимова (113), полтора очка - Анастасия Парамзина (130), и лишь очко в активе Маргариты Зверевой (140).





Пятый тур. Зейнаб Мамедьярова (Азербайджан) - Александра Горячкина (Россия).





1. d4 d5 2. e3 Nf6 3. Nd2 g6 4. b3 Bg7 5. Bb2 O-O 6. Ngf3 a5 7. a3 Bg4 8. h3 Bxf3 9. Qxf3 c5 10. Bd3 cxd4 11. exd4 Nc6 12. O-O Ne8 13. Qe3 Qb6 14. Nf3 a4 15. b4 Nd6 16. Rad1 e6 17. Qe2 Rac8 18. c3 Na7 19. Ne5 Rfd8 20. Ra1 Nab5 21. Rfc1 Rc7 22. h4 Rdc8 23. Qd2 f6 24. Ng4 Nc4 25. Bxc4 Rxc4 26. Ne3 R4c7 27. Nd1 Nd6 28. Qe1 Kf7 29. g3 Qb5 30. Rc2 Qd7 31. Re2 Nb5 32. Qd2 Kg8 33. Kg2 Rd8 34. f3 Rdc8 35. Qe3 Kf7 36. Qd2 Nd6 37. Qe1 Bh6 38. Nf2 Nc4 39. Bc1 Bg7 40. Nd3 b6 41. Bf4 Ra7 42. Qc1 Raa8 43. Raa2 Re8 44. Re1 e5 45. dxe5 fxe5 46. Bh6 Qf5 47. Nf2 Rf8 48. Bxg7 Kxg7 49. Qd1 Rad8 50. Qd3 b5 51. Qxf5 gxf5 52. Nd3 Rfe8 53. Nb2 h5 54. Kf2 Kf6 55. Nxc4 dxc4 56. Rae2 Rd3 57. Rc2 e4 58. fxe4 fxe4 59. Re3 Rxe3 60. Kxe3 Ke5 61. Rd2 Rf8 62. Rd7 Rf3+ 63. Ke2 Rxc3 64. Rh7 Rxg3 65. Rxh5+ Kd4 66. Rxb5 Rxa3 67. h5 Ra2+ 68. Kd1 c3 69. h6 Rh2 70. Rb6 c2+ 71. Kc1 Kc3 72. Rc6+ Kb3 73. b5 e3 0-1.



