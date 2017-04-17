Новости Владимир Крамник и Ян Непомнящий, фото с сhesspro.ru Ян Непомнящий делит первое место после первого круга шахматного турнира в Швейцарии Первый круг международного турнира по быстрым шахматам Kortchnoi Zurich Chess Challenge финишировал в швейцарском Цюрихе.

В субботу и воскресенье восемь участников провели по два тура с контролем времени по 45 минут на партию и 30 секунд на ход каждому из соперников, завершив программу первого круга. В понедельник состоятся все семь туров второго круга, контроль времени в котором - по десять минут на партию плюс пять секунд на ход. За победу в каждой партии первого круга участник получал два очка, за ничью - одно. Во втором круге будет начисляться очко за победу и пол-очка за ничью.

Партии, сыгранные в субботу и воскресенье, принесли следующие результаты:

Четвёртый тур. Вишванатан Ананд (Индия) - Григорий Опарин (Россия) 1:0, Ян Непомнящий (Россия) - Борис Гельфанд (Израиль) 1:0, Пётр Свидлер (Россия) - Янник Пеллетье (Швейцария) ничья, Владимир Крамник (Россия) - Хикару Накамура (США) ничья.

Пятый тур. Борис Гельфанд (Израиль) - Вишванатан Ананд (Индия) 0:1, Хикару Накамура (США) - Ян Непомнящий (Россия) 1:0, Григорий Опарин (Россия) - Пётр Свидлер (Россия) 0:1, Янник Пеллетье (Швейцария) - Владимир Крамник (Россия) ничья.

Шестой тур. Вишванатан Ананд (Индия) - Пётр Свидлер (Россия) 1:0, Ян Непомнящий (Россия) - Янник Пеллетье (Швейцария) 1:0, Борис Гельфанд (Израиль) - Хикару Накамура (США) 0:1, Владимир Крамник (Россия) - Григорий Опарин (Россия) ничья.

Седьмой тур. Янник Пеллетье (Швейцария) - Борис Гельфанд (Израиль) 0:1, Григорий Опарин (Россия) - Ян Непомнящий (Россия) 0:1, Хикару Накамура (США) - Вишванатан Ананд (Индия) ничья, Пётр Свидлер (Россия) - Владимир Крамник (Россия) ничья.

Турнирное положение: 1-2. Хикару Накамура (США), Ян Непомнящий (Россия) – по 10 очков; 3. Вишванатан Ананд (Индия) – 9; 4-5. Владимир Крамник (Россия), Пётр Свидлер (Россия) – по 8; 6. Борис Гельфанд (Израиль) – 5; 7-8. Янник Пеллетье (Швейцария), Григорий Опарин (Россия) – по 3. Цюрих Крамник Владимир Борисович, Непомнящий Ян Александрович Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком

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