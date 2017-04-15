"Спартак-Волгоград" стал 12-кратным чемпионом страны по водному поло

Решающие матчи финальных серий за золотые и бронзовые медали мужского чемпионата России по водному поло среди команд суперлиги состоялись в пятницу и субботу в Волгограде и Москве.





В главном финале "Спартак-Волгоград" принимал казанский "Синтез". После победы в гостях над казанским "Синтезом" в первой встрече волгоградцы имели шанс завоевать чемпионский титул после первого домашнего матча, но после равной первой половины неудачно провели третий период, не смогли отыграться в четвёртом и уступили - 5:7 (2:3, 1:0, 0:3, 2:1). Голы: у "Спартака-Волгоград": Лазарев (1), Чешев (1), Ашаев (1), Андрюков (1), Агарков (1); у "Синтеза" - Рыжов-Аленичев (2), Закиров (2), Зиннатуллин (1), Салахов (1), Нагаев (1). Фолы - 10:11.





Таким образом, решающим стал третий, субботний матч, который волгоградцы также проводили в домашнем бассейне. Встреча прошла в упорной борьбе и завершилась минимальной победой хозяев - 9:8 (3:3, 2:2, 2:1, 2:2). Голы: у "Спартака-Волгоград" - Юрчик (3), Халтурин (2), Лазарев (1), Чешев (1), Ашаев (1), Лисунов (1); у "Синтеза" - Нагаев (4), Плискевич (2), Салахов (1), Закиров (1). Фолы - 12:13.





Одержав победу в серии до двух побед со счётом 2:1, "Спартак-Волгоград" стал двенадцатикратным чемпионом страны. "Синтез" завоевал серебряные награды.





Во втором матче серии за бронзовые награды московские динамовцы в домашнем бассейне встречались с подмосковным клубом "Штурм-2002". Имея в активе победу, одержанную в первой встрече в Чехове, динамовцы и в домашнем матче сумели сломить упорное сопротивление соперника, взяв верх со счётом 10:8 (4:3, 1:2, 2:0, 3:3). Голы: у "Динамо" - Копцев (3), Деревянкин (3), Иванов (2), Бугайчук (1), Латыпов (1); у "Штурма-2002" - Сучков (3), Кинцурашвили (3), Васильев (1), Харьков (1). Фолы - 9:13.



