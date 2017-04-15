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15.04.2017 21:14
"Ростов-Дон" вышел в финал женского гандбольного Кубка ЕГФ
Ответный полуфинальный матч Кубка Европейской гандбольной федерации среди женских команд, в котором российский клуб "Ростов-Дон" принимал немецкий "ТуС Метцинген" из Тюбингена, состоялся в субботу в Ростове-на-Дону. 

В начале встречи немецкие гандболистки повели в счёте - 2:0 и 4:2. Однако, быстро восстановив равновесие и выйдя вперёд, хозяйки площадки больше не оказывались в роли догоняющих. По ходу первого тайма гостьи ещё раз сравняли счёт - 11:11, но перед перерывом ростовчанки забросили три мяча подряд, уйдя на перерыв при счёте 14:11, а после возобновления игры довели разницу до пяти мячей. Гостьи сопротивлялись до счёта 20:16, но затем последовал решающий рывок, и за десять минут до конца преимущество нашей команды стало двузначным. Заключительный отрезок не изменил соотношение сил. 31:21 - уверенная победа ростовского клуба. По пять заброшенных мячей на счету Виктории Борщенко и Ксении Макеевой. 

Напомним, в первой встрече, состоявшейся неделю назад в Германии, наша команда также взяла верх - 29:18. Таким образом, "Ростов-Дон" вышел в финал второго по рангу европейского турнира, где встретится с победителем пары "Битигхайм" (Германия) - "Нюкёбинг" (Дания). В первой встрече на своей площадке немецкий клуб победил - 38:27, ответный матч состоится в воскресенье.  

"Ростов-Дон" (Россия) - "ТуС Метцинген" (Германия) 31:21 (14:11)
"Ростов-Дон": Катрин Лунде, Галина Мехдиева, Анна Седойкина (вратари), Виктория Борщенко (5), Ксения Макеева (5), Владлена Бобровникова (4), Александрина Кабрал Барбоса (4), Сираба Дембеле (4), Анна Сень (4), Юлия Манагарова (2), Майя Петрова (1), Ана Паула Родригес Бело (1), Елена Сливинская (1), Ольга Черноиваненко, Лотте Григель, Екатерина Ильина.
"ТуС Метцинген": Венди Обейн, Ясмина Янкович (вратари), Марлен Запф (5), Люка Шекержеш (4), Делайла Амега (3), Анника Ингенпаб (2), Тонье Лозет (2), Мария Обрадович (2), Келли Воллебрейт (2), Марен Вейгель (1), Юлия Бенке, Ина Гробманн, Стина Карлссон. 

Ход матча - 0:2, 2:2, 2:4, 5:4, 5:5, 8:5, 8:7, 10:7, 10:8, 11:8, 11:11, 14:11; 16:11, 16:12, 17:12, 17:13, 18:13, 18:14, 19:14, 19:15, 20:15, 20:16, 23:16, 23:17, 27:17, 27:18, 29:18, 29:19, 30:19, 30:21, 31:21.  
Города:
Ростов-на-Дону
Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2017/04/15/110263.html
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