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14.04.2017 22:53
Пётр Свидлер, фото с twitter.com/woluzafuxuce
Свидлер, Непомнящий, Крамник и Накамура лидируют после трёх туров шахматного турнира в Цюрихе
Международный турнир по быстрым шахматам Kortchnoi Zurich Chess Challenge проходит в швейцарском Цюрихе. 

В два круга между собой играют восемь гроссмейстеров. Россию представляют экс-чемпион мира Владимир Крамник (рейтинг ФИДЕ 2811), Ян Непомнящий (2751), Пётр Свидлер (2747) и Григорий Опарин. Остальные участники: американец Хикару Накамура (2793), экс-чемпион мира Вишванатан Ананд из Индии (2786), израильтянин Борис Гельфанд (2724) и швейцарец Янник Пеллетье (2541). 

Первый круг проходит с контролем времени по 45 минут на партию плюс 30 секунд на ход каждому сопернику, во втором круге даётся по десять минут на партию и пять секунд на ход. За каждую победу в первом круге присуждается два очка, за ничью - одно. Во втором круге - очко и пол-очка соответственно. 

В первом туре Крамник белыми фигурами одержал победу над Анандом, а Накамура взял верх над Пеллетье. Непомнящий сыграл вничью со Свидлером, а Гельфанд - с Опариным. 

Во втором туре Ананд переиграл Пеллетье, а Опарин потерпел поражение от Накамуры. Миром разошлись Крамник с Непомнящим и Свидлер с Гельфандом. 

В третьем туре Непомнящий белыми взял верх над Анандом, а Свидлер - чёрными над Накамурой. Гельфанд с Крамником и Пеллетье с Опариным поделили очки.  

Лидирующую группу с четырьмя очками составляют сразу четыре шахматиста: Крамник, Непомнящий, Накамура и Свидлер. Три очка набрал Гельфанд, по два - Опарин и Ананд, одно - Пеллетье. 

В субботу и воскресенье соперники проведут по два тура с 45-минутным контролем и завершат первый круг. Все семь туров с десятиминутным контролем времени будут сыграны в понедельник. 

Первый тур. Владимир Крамник (Россия) - Вишванатан Ананд (Индия). 

1.c4 c5 2.g3 g6 3.Bg2 Bg7 4.Nc3 Nf6 5.e3 e6 6.d4 cxd4 7.exd4 0-0 8.Nf3 d5 9.b3 Ne4 10.Bb2 Nxc3 11.Bxc3 b6 12.cxd5 exd5 13.0-0 Nc6 14.Ne5 Nxe5 15.dxe5 Be6 16.Re1 Qd7 17.Qd2 Rac8 18.Bd4 Rc7 19.a4 Rfc8 20.Bf1 Bf8 21.Ba6 Rd8 22.h4 Bc5 23.b4 Bxd4 24.Qxd4 Qe7 25.Bd3 Kg7 26.a5 Rdc8 27.axb6 axb6 28.Bf1 b5 29.Bd3 Rc4 30.Bxc4 Qxb4 31.Rab1 Qxc4 32.Qd2 h5 33.Rbc1 Qb3 34.Rxc8 Bxc8 35.Qf4 Bf5 36.e6 Bxe6 37.Qe5+ Kh7 38.Ra1
1-0.    
Города:
Цюрих
Персоны:
Крамник Владимир Борисович, Непомнящий Ян Александрович
Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2017/04/14/110259.html
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